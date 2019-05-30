Путин назначил Рябкова представителем президента по ДРСМД

Российский лидер Владимир Путин подписал распоряжение о назначении замглавы МИД Сергея Рябкова представителем президента при рассмотрении палатами Федерального собрания вопроса приостановки членства России в договоре о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности (ДРСМД).

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, в феврале 2019 года США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД.

4 марта президент Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения договора о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности. В мае российский лидер призвал развивать вооруженные силы с учетом выхода США из ДРСМД.

При этом министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не будет создавать и размещать ракеты средней и меньшей дальности в тех регионах, где не появятся аналогичные системы Соединенных Штатов.

Министр обороны Сергей Шойгу назвал выход США из ДРСМД первым шагом к гонке вооружений.

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