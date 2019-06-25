Шаманов заявил о готовности России ответить на угрозы НАТО

Москва примет ответные меры на угрозы ее безопасности со стороны НАТО, заявил глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов, комментируя заявление генсека альянса Йенса Столтенберга.

«Господин Столтенберг – безответственный болтун. Поэтому нам мало интересно его мнение. А президент у нас сказал четко и ясно – там, где появятся американские средства, которые будут угрожать безопасности России, мы будем ответные меры принимать. Мы это будем делать точно, а что будут делать они – нам на это наплевать», – сказал Шаманов РИА «Новости».

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО придется ответить «мерами», если Россия не вернется к выполнению ДРСМД. По его словам, у России осталось всего пять недель, чтобы «спасти договор», а в случае, если Россия не выполнит, ответ «будет оборонительным, взвешенным и скоординированным».

30 мая президент Владимир Путин внес в Госдуму проект о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности. 18 июня депутаты Государственной думы проголосовали за приостановление действия ДРСМД.

Напомним, в феврале США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД. 4 марта Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.

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