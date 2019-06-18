Госдума приняла закон о приостановке ДРСМД

Депутаты Государственной думы на пленарном заседании во вторник проголосовали за приостановление действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Данное решение было принято при поддержке всех думских фракций, за закон проголосовали 417 депутатов, один воздержался, передает ТАСС.

Совет Федерации может рассмотреть закон на заседании 26 июня.

30 мая президент Владимир Путин внес в Госдуму проект о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности. Законопроект был поддержан профильным комитетом по международным делам, а также двумя комитетами-соисполнителями – по безопасности и обороне.

Согласно тексту, Россия приостанавливает действие договора. В нем также уточняется, что решение о возобновлении Россией действия данного документа будет приниматься главой государства. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

Напомним, в феврале США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД. 4 марта Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.

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