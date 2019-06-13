В Госдуме поддержали приостановку участия России в ДРСМД

Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал нижней палате парламента принять внесенный президентом Владимиром Путиным проект закона о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Как сообщил глава комитета Леонид Слуцкий, принято единогласное решение рекомендовать палате принять законопроект, передает ТАСС.

30 мая президент Владимир Путин внес в Госдуму проект о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности. Госдума обсудит законопроект 18 июня.

Напомним, в феврале США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД. 4 марта Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.

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