Госдума обсудит законопроект о приостановлении действия ДРСМД 18 июня

Госдума на заседании 18 июня обсудит внесенный президентом законопроект о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Такое решение было принято в четверг на заседании Совета палаты, сообщил полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх.

«Видимо, да», – сказал он ТАСС, отвечая на вопрос о том, будет ли документ рассмотрен 18 июня.

Тем временем председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что верхняя палата парламента незамедлительно рассмотрит закон о приостановке ДРСМД после его поступления из Госдумы, передает РИА «Новости».

В четверг президент внес в Госдуму проект о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности.

Перед этим Путин подписал распоряжение о назначении замглавы МИДа Сергея Рябкова представителем президента при рассмотрении палатами Федерального собрания вопроса приостановки членства России в ДРСМД.

Напомним, в феврале США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД. 4 марта Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.

Министр обороны Сергей Шойгу назвал выход США из ДРСМД первым шагом к гонке вооружений.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД