НАТО пригрозило России ответными мерами за невыполнение ДРСМД

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг пригрозил принять ответные меры, если Россия не вернется к выполнению Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В среду и четверг в Брюсселе пройдут переговоры глав оборонных ведомств стран НАТО, передает РИА «Новости».

«Мы также рассмотрим продолжающееся нарушение Россией Договора о РСМД. Россия должна до 2 августа верифицируемым способом уничтожить свои ракеты SSC-8, которые нарушают договор», – сказал Столтенберг.

По его словам, «у России осталось всего пять недель, чтобы спасти договор». «Так что завтра мы примем решение о дальнейших мерах НАТО, в случае, если Россия не выполнит. Наш ответ будет оборонительным, взвешенным и скоординированным. Мы не будем зеркально отражать то, что делает Россия. Мы не намерены развертывать новые наземные ядерные ракеты в Европе», – заявил он.

Тем временем первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности из-за попыток угроз со стороны НАТО.

«Это на Россию не подействует. Прежде чем пытаться нам угрожать, лучше бы НАТО уговорило бы своего старшего брата США не размещать в Восточной Европе ракеты этого класса», – заявил Джабаров.

Он подчеркнул, что Россия может вернуться к ДРСМД в случае возврата к нему Вашингтона.

30 мая президент Владимир Путин внес в Госдуму проект о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности. 18 июня депутаты Государственной думы проголосовали за приостановление действия ДРСМД.

Напомним, в феврале США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД. 4 марта Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.