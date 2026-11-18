Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?2 комментария
Британский самолет-разведчик совершил полет у российских границ
Британский самолет-разведчик час летал у морской границы России
Британский самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint около часа находился неподалеку от российской морской границы к северо-востоку от Мурманска.
Борт вылетел с авиабазы Королевских ВВС Уоддингтон в 9:00 мск и направился на восток. Около 12:20 мск он оказался над Баренцевым морем вблизи морской границы с Россией, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные полетов.
В 13:20 мск самолет завершил патрулирование и лег на обратный курс.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник самолет финской погранохраны заметили у морских рубежей России.
В воскресенье самолет пограничной охраны Финляндии совершил полет у российской морской границы в Финском заливе.
В субботу в Британии сообщили о резком увеличении числа разведывательных полетов британских ВВС у границ России.