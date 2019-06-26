Совфед одобрил закон о приостановлении ДРСМД

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Закон поступает на подпись президенту России, передает РИА «Новости».

30 мая президент Владимир Путин внес в Госдуму проект о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности. 18 июня депутаты Государственной думы проголосовали за приостановление действия ДРСМД.

Напомним, в феврале США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД. 4 марта Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.

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