Генсек НАТО предложил России способ сохранить ракетный договор

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Россия избавится от ракет 9М729, то это сможет спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Генсек отметил, что в 1987 году Россия уничтожила крылатые ракеты, ракеты среднего радиуса действия за несколько недель, передает РИА «Новости».

«Москва может сделать это и сейчас, если хочет соответствовать договору», – сказал он.

Напомним, Вашингтон обвиняет Москву в нарушении Договора РСМД из-за наличия ракет 9М729, которые, по мнению американской стороны, не соответствуют соглашению.

В январе 2019 года Минобороны России раскрыло характеристики ракеты 9М729. По мнению российской стороны, ракета не нарушает Договор, поэтому нет необходимости в ее уничтожении.

Ранее в пятницу Столтенберг сообщил, что системы ПРО в Европе не направлены против России. В то же время некоторые европейские чиновники сообщили, что НАТО изучает возможность модернизации ПРО для того, чтобы системы могли уничтожить российские ракеты.