НАТО нашло предлог для усиления ПРО в Европе

НАТО изучает возможность модернизации ПРО в Европе для того, чтобы системы смогли сбивать российские ракеты, пишут американские СМИ со ссылкой на неназванных европейских чиновников.

Это связано с приостановкой ДРСМД в России, пишет The New York Times со ссылкой на европейских чиновников.

Отмечается, что речь идет о системах Aegis Ashore в Румынии и Польше, которые могут снабдить модернизированными радарами и перехватчиками для противостояния с крылатой ракетой 9М729.

Позже в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что системы ПРО в Европе не направлены против России.

«Системы ПРО НАТО не направлены против России, не способны сбивать российские межконтинентальные баллистические ракеты. Эта система нацелена на отражение угроз из-за пределов евроатлантического пространства», – сказал генсек альянса, передает ТАСС.

Глава НАТО добавил, что альянс будет адаптироваться к миру без ДРСМД сразу после прекращения договора.

«Мы будем предпринимать скоординированные и исключительно оборонительные усилия. Мы не имеем намерения размещать ядерные ракеты в Европе, однако я пока не могу говорить о деталях планов НАТО [после прекращения действия ДРСМД]», – заключил Столтенберг.

Ранее экс-начальник главного штаба РВСН генерал-полковник в отставке Виктор Есин заявил, что США после выхода из ДРСМД могут разместить свои ракеты в Юго-Восточной и Северо-Восточной Азии, а затем и в Европе