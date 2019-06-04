Названы возможные места размещения американских ракет после выхода США из ДРСМД

США после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) могут разместить свои ракеты в Юго-Восточной и Северо-Восточной Азии, а затем и в Европе, считает экс-начальник главного штаба РВСН генерал-полковник в отставке Виктор Есин.

По словам ведущего научного сотрудника Института США и Канады РАН, он согласен с тем, что выход США из ДРСМД был задуман с целью укрепления ракетного потенциала не в Европе, а в Азии, у границ Китая, передает РИА «Новости».

«Но следует иметь в виду, что наращивание Соединенными Штатами своего ракетного потенциала будет осуществлено не только в Юго-Восточной Азии, а и в Северо-Восточной Азии. Вместе с тем, при определенной ситуации нельзя исключать и развертывание Соединенными Штатами наземных ракетных систем средней и меньшей дальности в Европе», – сказал генерал.

Он отметил, что уже развернутая в Румынии наземная система ПРО Aegis Ashore может запускать крылатые ракеты Tomahawk с дальностью свыше 2,4 тыс. километров. В 2020 году такая система появится и в Польше, указал он.

Об этом он заявил на полях конференции Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.

На это же конференции ранее экс-глава Пентагона Уильям Перри заявил, что из-за отсутствия регулярного диалога между Вашингтоном и Москвой по вопросам контроля над вооружениями увеличивается риск ядерного конфликта.

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