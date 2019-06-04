Экс-глава Пентагона объяснил, почему может начаться ядерная война

Из-за отсутствия регулярного диалога между Вашингтоном и Москвой по вопросам контроля над вооружениями увеличивается риск ядерного конфликта, заявил экс-министр обороны США, профессор Стэнфордского университета Уильям Перри.

Он отметил, что одной из главных проблем в вопросе контроля над вооружениями и предотвращения ядерного конфликта является прекращение нормального диалога на уровне глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и США. По его словам, сам он лично принимал участие в таком диалоге в бытность главой Пентагона, передает ТАСС.

«В течение нескольких десятилетий геополитических разногласий между Вашингтоном и Москвой эти разногласия были предметом активных двусторонних переговоров между нашими министрами иностранных дел и обороны. Это был нормальный способ взаимодействия, при помощи которого наши страны пытались справиться с экзистенциальной опасностью использования ядерного оружия», – напомнил он.

По его словам, нынешних контактов недостаточно. По его словам, в ситуации непонимания позиций друг друга повышается риск «политического просчета». Это может стать «спусковым крючком» для возможного столкновения России и США.

«Я убежден, что единственной причиной военного конфликта между двумя странами может быть ошибка в политических расчетах. Новая ненормальность отсутствия доверия и взаимопонимания на уровне министров иностранных дел и обороны может стать важным фактором, способствующим возникновению катастрофы в будущем. В отсутствие значимого официального диалога по ядерной тематике хотелось бы, чтобы этот пробел был заполнен неофициальным диалогом или диалогом второго плана, как это было на протяжении многих лет во время холодной войны», – уверен бывший глава Пентагона.

Он раскритиковал политику Белого дома по системе контроля над вооружениями.

«Для администрации Трампа новой нормальностью стал отказ от ведения каких-либо переговоров о новых договорах и систематический выход из уже действующих соглашений. За прошедшие два года им удалось достичь «блестящих» успехов в этой разрушительной операции», – сказал Перри.

Он назвал одним из наиболее опасных действий решение США о выходе из ДРСМД. По его словам, примечательно, что «ключевым игроком», который двигал процесс принятия этого решения, оказался помощник президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Он же 20 лет назад продвигал выход США из Договора по противоракетной обороне (ПРО), заметил Перри.

«Представляется, что администрация Трампа ждет момента, когда Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) прекратит свое действие, и не намерена его продлевать или вести переговоры о заключении нового договора. И, если это произойдет, то не будет никаких соглашений об ограничении ядерных вооружений», – резюмировал Перри.

В апреле в МИД России заявили, что США рассматривают Европу как поле боя с применением ядерного оружия и целенаправленно увеличивают риск возникновения такого конфликта.