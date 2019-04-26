МИД: США видят в Европе поле для ядерной войны

Соединенные Штаты рассматривают Европу как поле боя с применением ядерного оружия и целенаправленно увеличивают риск возникновения такого конфликта, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«США намерены разместить в Европе новые ядерные авиабомбы варьируемой мощности и повышенной точности. Ядерные вооружения с подобными характеристиками явно задумываются как оружие поля боя», – приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, Вашингтон сознательно понижает порог применения ядерного оружия, целенаправленно увеличивая риск возникновения ядерного конфликта с катастрофическими последствиями.

Рябков обратил внимание европейских коллег на то, что именно их партнер по НАТО рассматривает европейскую территорию в качестве поля боя с применением ядерного оружия. «Нам кажется, есть повод задуматься», – отметил представитель российского внешнеполитического ведомства.

По его словам, Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), судя по всему, прекратит свое существование 2 августа 2019 года. Это произойдет в результате принципиального выбора, сделанного Вашингтоном, сказал он.

В то же время он приветствовал призыв американского президента Дональда Трампа в адрес России, США и Китая полностью отказаться от ядерного оружия, передает ТАСС.

После решения США о демонтаже Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) нужно думать над минимизацией ущерба, подчеркнул Рябков. Именно сейчас важно согласовать заявление о недопустимости ядерной войны, добавил замминистра иностранных дел.

Кроме того, сообщил Рябков, российская сторона настаивает на введении полного запрета учений с использованием ядерных средств неядерными государствами.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп намерен подготовить проект соглашения о сокращении ядерного оружия, в договоре предполагается участие не только США и России, но и Китая.

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