Трамп сообщил Путину о предстоящей отставке Хантсмана

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонной беседы с российским лидером Владимиром Путиным сообщил о предстоящей отставке посла США в Москве Джона Хантсмана, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он подтвердил, что «Трамп сообщил Путину о том, что последует в ближайшее время отставка посла Хантсмана». Президент США также заявил, что ближайшее время будет внесена кандидатура на пост посла.

«Путин отметил, что на период работы Хантсмана в качестве главы диппредставительства США в России пришелся один из самых тяжелых, наверное, периодов истории наших двухсторонних отношений. Несмотря на это, вместе с тем, посол работал для того, чтобы придать какие-то конструктивные характеристики нынешнему периоду двухсторонних отношений России и Америки. Действительно, об этом заходила речь», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Между тем, сам Хантсман назвал слухами сообщения о том, что его пост может занять американский спецпредставитель по Северной Корее Стивен Биган.

В начале августа Хантсман подал заявление об отставке со своего поста. Отставка, как предполагается, вступит в силу 3 октября. МИД отметил в связи с отставкой, что положение вещей в США не дало возможности для реализации потенциала отношений с Россией.

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