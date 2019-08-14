Хантсман отреагировал на слухи о новом после США в России

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Какой ущерб наносит Крыму украинская водная блокада

Потери сельского хозяйства Крыма из-за отсутствия воды составляют миллиарды рублей в годФото: Алексей Павлишак/ТАСС
Украина в очередной раз заявила, что не намерена открывать Северо-Крымский канал, чтобы по нему днепровская вода попадала на территорию полуострова. Водная блокада со стороны Украины продолжается уже пять лет, нанося ущерб как экологии, так и сельскому хозяйству Крыма. Тем не менее, сейчас на полуострове урожаи пшеницы и винограда выше, чем до 2014 года.  Подробности...
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«Взрыв российского Skyfall» выявил некомпетентность разведки США

Разведка США вводит Трампа в заблуждениеФото: Минобороны России/Youtube
Американские СМИ со ссылкой на военную разведку заявили, что на полигоне под Северодвинском взорвалась российская перспективная ракета «Буревестник» (код НАТО Skyfall). Позже с аналогичным заявлением выступил Дональд Трамп, добавив, что у Вашингтона есть «более продвинутые технологии», чем у Москвы. Эксперты считают, что президента США могли намеренно ввести в заблуждение.  Подробности...
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Россия забывает о священности великих побед

На российских памятниках все чаще стали изображать иностранных солдат или вражеское вооружениеФото: Валерий Ветелкин
Ольга Бузова назвала себя блокадницей, а в амурском поселке на памятнике погибшим в Великой Отечественной изобразили силуэты американских солдат. Новости о подобных событиях стали появляться в последнее время слишком часто. Чем вызвана эта историческая безграмотность и столь неуважительное отношение к памяти о великой войне? Подробности...
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Майдан в Гонконге подошел к опасной черте

Блокирование работы аэропорта ставит вопрос финансового благополучия Гонконга ребром и вынуждает Китай к крайним мерамФото: Thomas Peter/Reuters
Международный аэропорт Гонконга захвачен оппозицией. В заложники взят журналист. Пекин направляет войска к границам мятежного города, на улицы которого вышли до двух миллионов сторонников оппозиции. Что происходит в одном из главных финансовых центров мира, вмешиваться во внутренние дела которого правительство Китая не имеет права?  Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Битва, происходившая у нас, но без нашего участия

Сергей Зацаринный, писатель
Общая история, многовековое соседство – при желании это может стать почвой для сотрудничества. А может быть причиной конфронтации и взаимных претензий. Все зависит от точки зрения. Подробности...

Лебедь, рак и щука как символы протеста

Алексей Алешковский, сценарист
В любой прекрасной России будущего окажутся свои проблемы и свои недовольные: люди стремятся к идеалам, которым сами соответствовать не в состоянии. Да и идеалы у всех принципиально разные. Подробности...
Обсуждение: 68 комментариев

«Победа добра» закончится капитуляцией России

Дмитрий Ольшанский, публицист
При «плохой» власти есть триста поводов для недовольства и триста способов его выразить, а при власти «хорошей» – разговор будет короткий. Не будьте наивными клиентами. Подробности...
Обсуждение: 107 комментариев
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              Хантсман отреагировал на слухи о новом после США в России

              14 августа 2019, 13:10

              Текст: Алина Назарова

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              Объявивший о своей отставке посол США в Москве Джон Хантсман назвал слухами сообщения о том, что его пост может занять американский спецпредставитель по Северной Корее Стивен Биган.

              «Это слухи, а слухами я не занимаюсь», – сказал Хантсман, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить информацию о том, что кандидатура Бигана рассматривается на пост посла США в России.

              Он также заявил, что была небольшая дезинформация по поводу телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом.

              «Примерно два месяца назад у меня была беседа с президентом Трампом, в ходе которой я сообщил ему о своих планах; я находился в контакте с президентом Трампом в течение всего моего срока на посту посла, обменивался с ним мнениями и обсуждал дальнейшие шаги. Так вот все это было сказано во время его беседы с президентом Путиным: и то, что я скоро уйду со своего поста, о чем я уже рассказал до этого некоторым высокопоставленным советникам президента Путина, и то, что по словам президента Трампа, он найдет хорошего человека на освободившуюся должность. Вот и все. Я не думаю, что в ходе этой беседы упоминались какие-то имена», – пояснил дипломат.

              Говоря о диалоге по вопросу контроля над вооружениями Хантсман, отметил, что Россия и США как крупнейшие ядерные державы обязаны продолжать переговоры. «Не думаю, что такие страны, как США и Россия – крупнейшие мировые ядерные державы, – должны позволять себе закрывать двери и прекращать диалог. Мы обязаны продолжать обсуждать контроль над вооружениями ради безопасности и процветания в мире», – заявил дипломат в интервью радиостанции «Эхо Москвы», передает ТАСС.

              По его словам, в настоящее время Вашингтон остается приверженным «действенному и поддающемуся проверке контролю над вооружениями, способствующему обеспечению безопасности США, союзников и партнеров».

              Касаясь темы прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Хантсман выразил мнение, что Соединенные Штаты «оставались единственной стороной, соблюдающей условия этого соглашения». «Но на этом контроль над вооружениями не прекращается. Прекращается действие соглашения, которое, к сожалению, и так не соблюдалось», – подчеркнул Хантсман.

              В отношении же СНВ-3, по его словам, ситуация «гораздо лучше», к февралю 2018 года в соответствии с договором обе стороны «успешно уложились в основные лимиты по стратегическому наступательному вооружению и пусковым установкам».

              «Сейчас мы должны решить, продлевать этот договор или нет. Принято это решение должно быть в феврале 2021 года, то есть у нас есть еще пять лет... Я не знаю, как именно это будет решено. Единственное, что я могу вам сказать, это то, что мой президент, президент Соединенных Штатов, очень поддерживает соглашение о контроле над вооружениями между Соединенными Штатами и Россией, которое продвигает наши интересы и отвечает требованиям времени», – заявил Хантсман, передает РИА «Новости».

              Он пояснил, что с момента, как был заключен договор, ситуация с вооружением в мире сильно изменилась за счет кибервооружений, гиперзвукового оружия, подводных носителей ядерного оружия и торпед с ядерным зарядом, а Китай еще не демонстрировал «стремительного прогресса» в области создания собственного стратегического вооружения.

              «Остается множество нерешенных вопросов в плане направления дальнейших переговоров, и мне кажется, что обе стороны понимают, что тут необходима доработка. Будут еще обсуждения, будет консенсус и разногласия по поводу того, какой именно инструмент выбрать: продлевать ли новый договор об СНВ или принимать что-то принципиально новое. Достаточно сказать, что мы сейчас больше об этом говорим», – заявил дипломат, добавив, что эта тема станет центральным компонентом переговоров России и США в будущем.

              Дипломат также заявил, что США не планируют размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе. «На эту тему было много досужих домыслов, но я ничего определенного не слышал. Кстати, на встречах с руководством России эта тема не обсуждалась. Всегда есть угроза, и всегда виноваты Соединенные Штаты. Но ответ, данный нашим новым министром обороны не далее, если я не ошибаюсь, чем на этой неделе, состоял в том, что даже если системы этого класса оружия и потребуются, то скорее всего они будут размещены на первой цепи островов в Азиатско-тихоокеанском регионе, а не в Европе», – сказал дипломат.

              2 августа ДРСМД прекратил свое существование после одностороннего выхода Вашингтона из договора. При этом были названы страны, где США могут разместить запрещенные ракеты. Москва намерена зеркально отвечать на разработку американцами ракет.

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