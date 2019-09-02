Уходящий посол США в Москве сравнил свою работу с «дипломатической окопной войной»

Покидающий пост посла США в Москве Джон Хантсман заявил, что будет скучать по России, несмотря на то, что за последние два года американское посольство стало участником «дипломатической окопной войны».

«Последние два года были самыми сложными в современной истории двусторонних отношений. Мы стали участниками дипломатической окопной войны. Персонал нашего посольства сократился на 70%, консульство в Санкт-Петербурге закрыли, и, конечно, у посла Антонова похожая ситуация в США. Поэтому большую часть времени мы должны были заниматься управленческими аспектами деятельности посольства в условиях, когда сотрудников гораздо меньше, а требований к работе становится только больше», – отметил дипломат.

В то же время он сообщил, что будет скучать по России. «Я буду скучать по многому из того, что пережил здесь: по теплоте и гостеприимству россиян, по их верности. Появляются настоящие друзья, а это не забывается», – сказал Хантсман в интервью KP.ru.

Посол отметил «потрясающий талант», который он видел в суздальском храме, а также в музыке. По его словам, этого не увидишь в других частях света.

Хантсман подчеркнул, что Россия богата ресурсами, но самым ценным ресурсом являются «150 млн замечательных людей», которые сделали огромный вклад в литературу и музыку.

Посол выразил уверенность, что американский лидер Дональд Трамп сделает хороший выбор при выборе нового посла.

«Следующему послу я бы посоветовал не терять ни минуты и отдавать этой работе всего себя. Последние два года мы с супругой Мэри Кей отдавали работе абсолютно все, не теряли ни минуты, не пропускали ни единой возможности, и сейчас, оборачиваясь назад, я ни о чем не жалею», – добавил посол США.

По его словам, посол США в России должен уделять как можно больше внимания областям, в которых интересы двух стран совпадают, это «приведет к укреплению доверия». «Будет доверие – будет все. И куда бы ни направлялся новый посол, какие бы переговоры ни вел, во главе угла у него должно оставаться именно это», – добавил дипломат.

Ранее Трамп сообщил президенту России Владимиру Путину о скорой отставке нынешнего посла Джона Хантсмана. Предполагается, что Хантсман покинет свой пост 3 октября.

Главным претендентом на должность американского посла в России является Джон Салливан, который недолгое время был врио госсекретаря США, пока Майкла Помпео не утвердил Конгресс.