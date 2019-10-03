Посол США Хантсман завершил работу в Москве

Американский посол Джон Хантсман завершил работу в России и возвращается домой, сообщил знакомый с деталями отъезда дипломата источник.

В ближайшие часы Хантсман вылетит в Соединенные Штаты. Каких-либо церемоний в посольстве или аэропорту по случаю отъезда не предусмотрено, передает ТАСС.

Как ожидается, преемник Хантсмана в скором времени прибудет в российскую столицу, однако его имя пока по-прежнему неизвестно.

Хантсман был назначен руководителем дипмиссии США в России в октябре 2017 года. В начале августа 2019 года он подал президенту США Дональду Трампу прошение об отставке.

Хантсман заявил, что будет скучать по России, несмотря на то, что за последние два года американское посольство стало участником «дипломатической окопной войны».

Главным претендентом на должность американского посла в России является Джон Салливан, который недолгое время был врио госсекретаря США, пока Майкла Помпео не утвердил Конгресс.

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