Арестован один из главных активов Порошенко

Печерский районный суд Киева арестовал имущество и корпоративные права завода «Кузница на Рыбальском», который является одним из главных активов бывшего украинского президента Петра Порошенко, сообщил юрист Андрей Портнов.

«Печерский суд наложил арест на все недвижимое имущество и корпоративные права одного из главных активов Порошенко – завода «Кузница на Рыбальском», – передает его слова ТАСС.

Он уточнил, что активы арестованы по уголовному делу, открытому по его заявлению о «легализации и отмывании преступных доходов и неуплате налогов». Портнов отметил, что «главными фигурантами дела являются Порошенко и (украинский бизнесмен Сергей) Тигипко».

Одно из дел, в котором фигурирует Порошенко, касается «Кузницы на Рыбальском». По некоторым данным, он фиктивно продал его украинскому бизнесмену Сергею Тигипко. Дело возбуждено по подозрению в уклонении от уплаты налогов и дальнейшей легализации доходов.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о причинах, по которым Порошенко следовало бы бежать с Украины, в том числе о возбужденных против него делах.

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