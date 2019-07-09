На Украине подготовили ходатайство об аресте активов Порошенко

Следователи государственного бюро расследований (ГБР) Украины подготовили ходатайство на арест всего движимого и недвижимого имущества завода «Кузня на Рыбальском» и его акций по делу против бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Ходатайство на арест активов накануне было направлено на согласование в Генпрокуратуру Украины, после этого оно будет направлено в суд, сообщает «Страна.ua».

Ранее директор ГБР Роман Труба заявлял, что не исключает ареста активов завода «Кузня на Рыбальском» и телеканала «Прямой», так как они фигурируют в двух из восьми дел против Петра Порошенко.

Отмечается, что завод «Кузня на Рыбальском» принадлежал Петру Порошенко и его бизнес-партнеру Игорю Кононенко, но, по предварительным данным, был фиктивно продал Сергею Тигипко за 300 млн долларов. По информации СМИ, покупка «Прямого» также может быть связана с легализацией доходов, полученных преступным путем.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, зачем Порошенко, который за последние два месяца снял 34 млн долларов, могло понадобиться так много наличных.