Зеленский назначил Рябошапку генпрокурором Украины

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Руслана Рябошапки главой генпрокуратуры Украины.

Указ опубликован на сайте президента страны.

Напомним, украинский парламент, в котором у президентской партии «Слуга Народа» большинство, одобрил как отставку прежнего генпрокурора Юрия Луценко, так и назначение на эту должность Рябошапки.

Прежде Рябошапка был замглавы офиса Зеленского.