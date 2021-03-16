США меняют отношение к Украине

В ведущем общественно-политическом издании США стали появляться странные статьи, резко контрастирующие с теми, которые публиковались в последние пять лет. Из них следует, что в Белом доме резко недовольны властями в Киеве. Более того, звучат предложения «уступить» Украину России. Как все это понимать?

Газету The Washington Post республиканцы еще в период холодной войны называли потомакской «Правдой», намекая на официальный печатный орган КПСС. Значительную часть своей истории одна из самых старых и заслуженных газет Америки продвигала левую повестку, поддерживало Демократическую партию и имеет как минимум одну «звездочку» за сбитого президента-республиканца – Ричарда Никсона (кстати, одного из лучших президентов в истории страны).

Было бы просто странно, если бы в WP поддерживали консерваторов. По месту прописки издания – в американской столице – за демократов голосует более 90% населения. В Вашингтоне с разгромным счетом проигрывал выборы не только Никсон, но и Рональд Рейган, а они побеждали вообще во всех штатах, за исключением «малых родин» своих соперников.

Тем не менее, откровенно пропагандистским изданием и «боевым листком» Демпартии WP стала незадолго до евромайдана, когда газету купил основатель Amazon Джефф Безос, ныне – самый богатый человек в мире. А после того, как президентом стал Дональд Трамп, в WP сделали своим лозунгом фразу «демократия умирает во тьме» и ушли в окопы информационной войны. За некоторые фейки, призванные дискредитировать президента-миллиардера, газета даже получила очередную Пулитцеровскую премию.

Издание действительно стало как советская «Правда»: в нем не могло появиться (по крайней мере, не появлялось) ничего, что ставило бы под сомнение генеральную линию партии. А поскольку генеральной линией Демократической партии стала дискредитация Трампа через вымышленные связи с Россией, Россия тоже стала объектом для регулярного поливания вашингтонскими помоями.

Напомним основные аксиомы их борьбы. Трамп и Кремль в сговоре. Кремль имеет компромат на Трампа и помог ему выиграть выборы. В ответ он ждал от Трампа предательства Украины – демократической страны, которую демократы пытаются спасти от России. И в конце концов Трамп действительно предал Украину, надавив на президента Владимира Зеленского американской военной помощью, чтобы получить компромат на Джо Байдена.

В итоге «добро» победило. В смысле – Байден все-таки избрался президентом. Защита Украины стала менее актуальна, и даже борьба с Россией потеряла былую остроту. В публикациях WP появились доселе невозможные намеки и тезисы.

Например, в этой статье колумнист предлагает задуматься над тем, что «треугольник» РФ – КНР – Иран скоро станет главной внешнеполитической проблемой США. Вроде бы, ничего необычного: противодействие сближению Москвы и Пекина – это задача, которую в Вашингтоне провозглашают публично. Но только в The Washington Post предложили такой компромисс с Москвой, в рамках которого США бросают Украину на произвол судьбы и выводят свои войска из Прибалтики.

За два дня до этого был опубликован другой материал – уже редакционный, объясняющий, почему президент Байден до сих пор не созвонился с президентом Владимиром Зеленским, хотя с момента инаугурации прошло почти два месяца. Оказывается, все дело в том, что Украина является наглухо коррумпированной страной, а свои «игнором» хозяин Белого дома пытается добиться от Киева необходимых для украинцев реформ.

Во втором случае, стоит отметить, Байден вновь вылизан реакцией WP до блеска. Трамп, мол, давил на Киев с подлой целью (поэтому ему и положен импичмент), а Байден с благородной, он Украине друг и хочет ей исключительно добра, как в тот раз, когда сорвался в Киев, чтобы добиться отставки «коррумпированного генпрокурора» Шокина.

В реальности Трамп требовал от Зеленского всё того же – бороться с коррупцией, с чем и связывал дальнейшую поддержку (какой в ней иначе толк, если все разворовывают?). А увольнения Шокина Байден стал добиваться после начала расследования о злоупотреблениях в компании Burisma, где сын Байдена получал немаленькие деньги как бы «за фамилию», а на самом деле за лоббизм. Как мы теперь видим, он своих денег стоил.

Отношения между WP и Белым домом сейчас столь нежны, что «накат» на прежде «безгрешную» Украину хочется объяснить желанием прикрыть истинные причины внешнеполитической пассивности Байдена. А они, например, в том, что новый президент для внешней политики, аккуратно выражаясь, не вполне дееспособен.

Шутка ли, Байден не помнит, кого назначил главой Пентагона, не может вспомнить даже само слово «Пентагон» и до сих пор не провел ни одной пресс-конференции, чего не позволял себе никто, даже Трамп, ненавидевший журналистов так же сильно, как они его. Но при этом президент все же собирается контролировать внешнюю политику лично (так сказать, работать по специальности), иначе не назначал бы в Госдеп своего старого помощника Энтони Блинкена, которого воспринимают как воплощение воли босса.

Упоминать дряхлость Байдена в демократических СМИ пока под запретом. Но вкупе с колонкой о том, что Киев ради большого дела можно сдать на милость Москвы, приоритетной все-таки можно сделать ту версию, что на Зеленского действительно давят и все эти удивительные материалы в WP «сигнал» лично для него.

Вопрос в том, чего именно хочет Белый дом от президента Зеленского. Вопрос не праздный, поскольку в России принято считать, что Украина не является суверенной страной, что все важные решения принимаются по согласованию с посольством США в Киеве и что офис президента не в состоянии «взбрыкнуть», поскольку страна в долгах, как в шелках, и без финансовой помощи со стороны Запада Украину ждет дефолт до конца лета.

Все это так, но Украина управляема из США лишь настолько, насколько украинский бардак, процветающий на хлипкой государственной основе, может быть управляем в принципе.

В каком-то смысле американцы действительно желают Украине добра. Им хотелось бы как минимум того, чтобы их вассал выглядел поприличнее, тем более что коррупция и олигархия усложняют процесс управления, отсюда и ненависть к Игорю Коломойскому как к своего рода конкуренту.

Это особенно важно для Байдена, поскольку Украина стала для него токсичным активом. Медийный скандал вокруг Burisma удалось замять, но осадок остался, и имидж Украины как сверхкоррумпированной страны напоминает американцам, как семейство президента США ловило рыбу в мутной воде.

А что конкретного Зеленский может предложить американцам – вопрос, не имеющий ответа. Победа над коррупцией и, за счет этого, укрепление украинской государственности выглядят невыполнимой миссией, а Зеленский, конечно, актер, но даже не Том Круз.

Американцы не дураки и понимают, что они нужны не только Украине в целом – как кредиторы, но и Зеленскому лично. После обвала рейтинга то самое американское посольство осталось для него чуть ли не единственным источником легитимности. Без этого источника он, ведущий сейчас борьбу за политическое выживание, перешедший к диктаторским методам управления страной и отдавивший хвосты всем, кому только можно, обречен на поражение.

Поддержка со стороны Вашингтона для украинских политиков, включая главу государства, своего рода охранная грамота. Не будет оной – разорвут и растопчут. И эта модель, сколь бы экзотической, странной и ущербной она ни казалась, весьма устойчива, поскольку одобряется в обществе.

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Об этом редко пишут в украинских СМИ, но легко признают в частных разговорах. Украинцы знают, что все их политики – дрянь, причем дрянь безрукая и на созидание не способная. За исключением принципиальных националистов и неисправимых романтиков, надежды на более-менее достойную жизнь украинцы связывают с внешним управлением, при этом большинство – с западным, на Западе «побогаче».

Поэтому в этом странном конфликте с Байденом Зеленскому и опереться не на кого, и платить нечем. Даже если ему удастся «схарчить» Коломойского, украинская коррупция пострадает не сильно – настолько она бескрайняя. Таким образом, он оказывается перед смертоносной для него перспективой потери личной опеки Вашингтона, а в таком состоянии неопытные политики способны на опасные глупости.

Например, на начало новой войны за Донбасс.

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