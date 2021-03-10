Власть в США захватила «большая цифра»

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Указ Зеленского о закрытии оппозиционных каналов обжаловали в ВС Украины

10 марта, среда  |  Последнее обновление — 23:23  |  vz.ru
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В России придумали новый способ борьбы с ростом цен

Власть подает сигнал бизнесу о необходимости сдерживать цены Виталий Аньков/РИА «Новости»
Российское правительство вводит новую методу контроля за ценами. Теперь каждое ведомство должно проводить постоянный мониторинг и быстро выявлять резкий рост цен на определенные товары. Как будет работать эта система ценового контроля, чем она отличается от существующей, и главное – поможет ли она удержать рост цен? Эксперты опасаются, что перегибы здесь чреваты возникновением дефицита. Подробности...
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Госдеп атаковал «Спутник V» с неожиданной стороны

В версии Госдепа информационная кампания против американских вакцин превратилась в операцию российских спецслужб Luc Nobout/Keystone Press Agency/
Global Look Press
В Госдепартаменте США заявили, что российские спецслужбы ведут информационную войну с западными вакцинами через несколько малоизвестных сайтов. Это очевидная чушь, но сейчас эта чушь нужна США и ЕС, чтобы не проиграть в «вакцинной войне». Подробности...
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Российской оборонке пришлось вернуться к советским хитростям

В портовом Гамбурге пограничники пресекли попытку вывоза в Россию «подозрительных» станков Christian Charisius/Reuters
В Германии на три года осудили бизнесмена, поставлявшего России «продукцию двойного назначения». Это были высокоточные станки, необходимые для создания боевых ракет. Российскому ВПК по-прежнему удается, вопреки «крымским» санкциям, добывать на Западе компоненты и оборудование, используя фактически тайные операции. Как избавить отечественную оборонку от зарубежной зависимости? Подробности...
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Чем опасны Москве и Минску польские «проклятые солдаты»

Всего «проклятых солдат», как считают польские историки, было порядка 20 тысяч человек общественное достояние
Из Белоруссии высылают польского консула, Варшава возмущена и угрожает ответом. Причина дипломатического конфликта – так называемые проклятые солдаты и память о них. У поляков и белорусов эта память разная. Одни помнят героев, другие – жестоких убийц. Чего добивались борцы за «объединение польских земель»? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Почему дети стали обузой

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Мы должны признать, что наша малодетность – от трусости. Что мы боимся не то чтобы буквально «не прокормить» своих детей, мы боимся, что дети помешают нам наслаждаться мелкобуржуазным образом жизни. Подробности...
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Кто на самом деле раскалывает общество

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Я не против других политических взглядов, не против протестов и обличений свинцовых мерзостей русской жизни. Уважаю многих оппозиционеров, а либералов, которые в хорошем смысле, просто люблю. Но я против плохих смыслов и в поиске здравого. Подробности...
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Как «русской женщине» Маниже не врезаться в стену

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
«Креативные» и «прогрессивные» цинично лгут и лицемерят, притворяясь для русских своими, правильными традиционалистами – и одновременно продвигая «радужную» повестку. Причем продвигают ее с помощью таких искренне ищущих себя людей, как Манижа. Подробности...
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Чем опасны «проклятые солдаты»

Русофобы Сербии доказали правоту Достоевского

«Экстремальные санкции» от США и Британии

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Мексика отметила 8 марта массовым женским протестом

В Международный женский день 8 марта в столице Мексики прошли массовые акции протеста, в которых приняли участие более 20 тыс. человек. Митинги были спровоцированы президентом страны, который оказал поддержку обвиняемому в изнасиловании нескольких женщин
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Каналы Венеции пересохли

Часть каналов Венеции пересохла из-за отлива, который привел к снижению уровня воды на полметра. Многие гондолы и лодки оказались на мели. Это затрудняет передвижение по городу. Навигация сохраняется на Гранд-канале, который тоже заметно обмелел
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Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Указ Зеленского о закрытии оппозиционных каналов обжаловали в ВС Украины
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    Власть в США захватила «большая цифра»

    Вступившего в должность Байдена сравнивают с Брежневым в последние годы правления генсека    10 марта 2021, 22:20
    Фото: Jim Loscalzo/Global Look Press
    Текст: Андрей Самохин,
    Владислав Василенко

    Выступая в Белом доме вместе с шефом Пентагона генералом Остином, президент США не смог вспомнить ни фамилию министра обороны, ни даже название военного ведомства. Переговоры с зарубежными лидерами за спиной главы Белого дома уже ведет вице-президент Камала Харрис. Однако имеющую весьма скромные полномочия Харрис тоже нельзя считать закулисным главой страны. Так кто же сейчас руководит Америкой?

    Помощники Джо Байдена вновь не разрешили ему пообщаться с журналистами. Это произошло во время посещения президентом США хозяйственного магазина в Вашингтоне. Из видео телеканала Fox News следует, что после осмотра магазина вместе с владельцами пресса попыталась задать главе государства несколько вопросов, в том числе о кризисе на границе с Мексикой. Но Байден даже не успел ответить, потому что ему помешали помощники.

    Байден находится в должности уже полтора месяца и не дал ни одной пресс-конференции. В этом смысле 78-летний Байден проигрывает своему предшественнику – 74-летний Трамп, как известно, регулярно контактировал с журналистами, вступая с ними в перепалки. У Байдена же проблемы с общением не только с четвертой властью. В начале месяца Белый дом без объяснений прервал прямую трансляцию выступления президента, который собирался ответить на вопросы конгрессменов-демократов. 

    Когда президент США все же выступает с публичными официальными заявлениями, то и дело случаются курьезы. Выступая в Белом доме с речью в честь женщин-военнослужащих, он забыл имя шефа Пентагона Ллойда Остина, который стоял в нескольких метрах от него. «Я хочу поблагодарить бывшего генерала. Я продолжаю называть его генералом, но мой, мой... парень вон там, который там управляет этим подразделением», – сказал президент. Глава государства ранее – благодаря подсказкам телесуфлера – все же назвал министра обороны «министром Остином».

    Также сообщается, что глава Белого дома забыл, как называется Пентагон. Во время выступления штаб-квартира министерства обороны превратилась в «этих ребят». Одну из самых досадных оплошностей Байден совершил незадолго до своей инаугурации – в декабре 2020 года, назвав Камалу Харрис, которая стала его вице-президентом, лидером США. До этого он неверно назвал имя экс-президента Трампа, перепутав его с бывшим главой государства Джорджем Бушем – младшим.

    На фоне забывчивого шефа 56-летняя вице-президент Харрис ведет себя весьма уверенно. В среду она обсудила с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг тесное сотрудничество двух стран по ситуации в Арктике, а также борьбу с изменением климата и с распространением коронавируса. Ранее собеседниками вице-президента были в том числе президент Франции Эммануэль Макрон и канадский премьер Джастин Трюдо. Еще в феврале американская пресса отметила небывалую активность Харрис во внешних контактах. Аналитики не исключают, что через четыре года или даже раньше первая в американской истории женщина – вице-президент займет и президентское кресло. 

    Частоту контактов Байдена с внешним миром нельзя сравнить с теми временами, когда он занимал должность вице-президента при Бараке Обаме. Об этом можно судить по активности созвонов нынешнего американского лидера с Украиной, где у семьи Байденов есть давние бизнес-интересы. Если до 2016 года украинский руководитель (тогда – Петр Порошенко) регулярно был на проводе с замом главы Белого дома, то пока что президент Владимир Зеленский не дождался прямой связи с Вашингтоном.

    Администрация Белого дома обещает провести первую встречу Байдена с прессой до конца этого месяца, однако такая затяжная пауза только усиливает разговоры о немощи президента. За всю историю США 78-летний Байден стал первым главой государства, кто был избран на первый срок в таком зрелом возрасте. Молчание Байдена бьет столетний рекорд для американских руководителей. Все 15 предыдущих американских президентов проводили свое первое общение с журналистами в течение примерно месяца после вступления в должность. 

    До выборов и во время президентской кампании все подозрения по поводу способности Байдена руководить страной и публично отчитываться о результатах руководства отметались командой демократов как «трамповская пропаганда».

    Но еще на старте кампании в медицинской среде звучали сомнения в том, что кандидат от демократов сможет, победив, руководить в здравом уме и твердой памяти. Есть риск, что Байден не сможет строить полные или содержательные предложения или даже поддерживать повседневную жизнь, цитировало агентство Sputnik заключение известного норвежского психиатра Фреда Хеггена, сделанное им еще в апреле 2020-го.

    Врач увидел в поведении политика такие признаки умственного расстройства, как «забывчивость, озорство, замешательство, оплошности и агрессия».  

    Сам Байден в августе прошлого года заявил, что не проходил когнитивный тест на деменцию (приобретенное с возрастом слабоумие или, иначе говоря, старческий маразм), добавив, что он доверяет общественности, чтобы решить, подходит ли он для этой должности, сообщало Би-би-си.

    Нынешняя ситуация, когда вице-президент Харрис занимается тем, что по должности делает президент – ставит под вопрос способность Байдена выполнять свои обязанности. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий полагает, что власть в США оказалась теперь в руках «коллективного Байдена». «В силу почтенного возраста президент уже явно не в состоянии принимать оперативные ответственные решения. Понятно, почему его речи показывают фрагментами, почему журналистам не дают задавать ему вопросы», – сказал Дробницкий газете ВЗГЛЯД.

    При этом, по мнению американиста, Камала Харрис хотя и занимает пост вице-президента, пока не стала главной фигурой «коллективного Байдена». «Туда вошли представители разных кланов: люди Клинтонов, люди Мадлен Олбрайт и даже персоны из клана Кеннеди, – перечислил Дробницкий. – Там были бы и «люди Байдена», обладай Байден хоть какой-то субъектностью».

    Гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов полагает, что при президенте Байдене может возрасти роль Конгресса как центра принятия решений. «В Конгрессе доминируют в настоящее время демократы, поэтому нет больше серьезных разногласий между законодателями и президентом», – указал эксперт.

    Иного мнения придерживается Дробницкий. «Конгресс из процесса принятия стратегических решений сейчас исключен. Изначально и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, и ее коллеги полагали, что их-то уж в политбюро точно возьмут, но вышло по-другому, – указал американист. – Конгресс пытается демонстрировать свою силу, например, вторым импичментом Трампа, а также попыткой ограничить свободу президента отдавать приказы о нанесении ракетно-бомбовых ударов.

    Подобные действия означают, что лидеров Конгресса в политбюро не взяли».

    Зато в состав ареопага вошли лоббисты глобальных цифровых корпораций, такие как глава администрации президента Рон Кляйн и еще 13 человек, работавших на высоких постах в Facebook, Twitter и Google, а сейчас оказавшихся в администрации в качестве «смотрящих от Большой Цифры». «Эта неоднородная компания и будет сейчас всем в Штатах рулить», – уверен Дробницкий.

    Такую ситуацию отсутствия яркого «фюрера» собеседник сравнил с периодом коллективного руководства СССР в середине 1920-х, которое установилось после смерти Ленина, а также в середине 1950-х, после смерти Сталина и до «воцарения» Хрущева. «Возникает коллегиальный орган власти, в котором не очень понятно, кто кому подчиняется, кто с кем блокируется и с кем борется. Стругацкие в своем романе «Обитаемый остров» метко окрестили такой способ правления, как «власть Неизвестных Отцов».

    «Свергнув Трампа, США попали в глубокий однопартийный застой, отчасти похожий на застой в Советском Союзе, возникший после свертывания реформ Косыгина. Тогда в политбюро правил впадающий в маразм Брежнев и другие старцы», – напомнил Дробницкий.

    При этом курс внешней политики определять будет не лично госсекретарь Энтони Блинкен, а тот же «коллективный Байден». «Решения по России не сводятся к дипломатическим отношениям с Кремлем, которые в настоящее время практически на нуле. Российское направление касается всего постсоветского пространства. Несомненно, что здесь развернется противоборство групп влияния за приоритеты», – говорит собеседник.

    Окончательно конфигурация нового управляющего аппарата в США сложится в течение нескольких месяцев, полагает Кортунов. По его мнению, ключевые игроки в команде Байдена будут препятствовать тому, чтобы все рычаги принятия серьезных решений оказались у Харрис. «Выше вероятность того, что Байден будет делегировать полномочия своим соратникам – в частности, во внешней политике – госсекретарю Блинкену, помощнику по национальной безопасности Джейку Салливану, а также Биллу Бернсу, который возглавил ЦРУ», – полагает эксперт-международник.

    Что же касается перехвата власти вице-президентом Харрис, то эти перспективы Кортунов оценивает скептически. При этом политолог отметил: «Традиционно вице-президент в США не играет активной роли в управлении страной, за исключением тех случаев, когда сам президент не может выполнять свои обязанности».

    Как напоминает ТАСС, в истории США девять президентов – Джон Тайлер, Миллард Филлмор, Эндрю Джонсон, Честер Артур, Теодор Рузвельт, Калвин Кулидж, Гарри Трумэн, Линдон Джонсон и Джеральд Форд – вступили в должность главы государства с поста вице-президента. В восьми случаях из девяти причиной была смерть президента, естественная или насильственная. Так, например Трумэн принял пост после кончины Франклина Рузвельта, а Линдон Джонсон стал президентом, когда трагически погиб Кеннеди. Форд стал единственным главой американского государства, не прошедшим процедуру выборов. В 1974 году он сменил Ричарда Никсона, ушедшего в отставку из-за угрозы импичмента.

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