Власть в США захватила «большая цифра»

Выступая в Белом доме вместе с шефом Пентагона генералом Остином, президент США не смог вспомнить ни фамилию министра обороны, ни даже название военного ведомства. Переговоры с зарубежными лидерами за спиной главы Белого дома уже ведет вице-президент Камала Харрис. Однако имеющую весьма скромные полномочия Харрис тоже нельзя считать закулисным главой страны. Так кто же сейчас руководит Америкой?

Помощники Джо Байдена вновь не разрешили ему пообщаться с журналистами. Это произошло во время посещения президентом США хозяйственного магазина в Вашингтоне. Из видео телеканала Fox News следует, что после осмотра магазина вместе с владельцами пресса попыталась задать главе государства несколько вопросов, в том числе о кризисе на границе с Мексикой. Но Байден даже не успел ответить, потому что ему помешали помощники.

Байден находится в должности уже полтора месяца и не дал ни одной пресс-конференции. В этом смысле 78-летний Байден проигрывает своему предшественнику – 74-летний Трамп, как известно, регулярно контактировал с журналистами, вступая с ними в перепалки. У Байдена же проблемы с общением не только с четвертой властью. В начале месяца Белый дом без объяснений прервал прямую трансляцию выступления президента, который собирался ответить на вопросы конгрессменов-демократов.

Когда президент США все же выступает с публичными официальными заявлениями, то и дело случаются курьезы. Выступая в Белом доме с речью в честь женщин-военнослужащих, он забыл имя шефа Пентагона Ллойда Остина, который стоял в нескольких метрах от него. «Я хочу поблагодарить бывшего генерала. Я продолжаю называть его генералом, но мой, мой... парень вон там, который там управляет этим подразделением», – сказал президент. Глава государства ранее – благодаря подсказкам телесуфлера – все же назвал министра обороны «министром Остином».

Также сообщается, что глава Белого дома забыл, как называется Пентагон. Во время выступления штаб-квартира министерства обороны превратилась в «этих ребят». Одну из самых досадных оплошностей Байден совершил незадолго до своей инаугурации – в декабре 2020 года, назвав Камалу Харрис, которая стала его вице-президентом, лидером США. До этого он неверно назвал имя экс-президента Трампа, перепутав его с бывшим главой государства Джорджем Бушем – младшим.

На фоне забывчивого шефа 56-летняя вице-президент Харрис ведет себя весьма уверенно. В среду она обсудила с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг тесное сотрудничество двух стран по ситуации в Арктике, а также борьбу с изменением климата и с распространением коронавируса. Ранее собеседниками вице-президента были в том числе президент Франции Эммануэль Макрон и канадский премьер Джастин Трюдо. Еще в феврале американская пресса отметила небывалую активность Харрис во внешних контактах. Аналитики не исключают, что через четыре года или даже раньше первая в американской истории женщина – вице-президент займет и президентское кресло.

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Частоту контактов Байдена с внешним миром нельзя сравнить с теми временами, когда он занимал должность вице-президента при Бараке Обаме. Об этом можно судить по активности созвонов нынешнего американского лидера с Украиной, где у семьи Байденов есть давние бизнес-интересы. Если до 2016 года украинский руководитель (тогда – Петр Порошенко) регулярно был на проводе с замом главы Белого дома, то пока что президент Владимир Зеленский не дождался прямой связи с Вашингтоном.

Администрация Белого дома обещает провести первую встречу Байдена с прессой до конца этого месяца, однако такая затяжная пауза только усиливает разговоры о немощи президента. За всю историю США 78-летний Байден стал первым главой государства, кто был избран на первый срок в таком зрелом возрасте. Молчание Байдена бьет столетний рекорд для американских руководителей. Все 15 предыдущих американских президентов проводили свое первое общение с журналистами в течение примерно месяца после вступления в должность.

До выборов и во время президентской кампании все подозрения по поводу способности Байдена руководить страной и публично отчитываться о результатах руководства отметались командой демократов как «трамповская пропаганда».

Но еще на старте кампании в медицинской среде звучали сомнения в том, что кандидат от демократов сможет, победив, руководить в здравом уме и твердой памяти. Есть риск, что Байден не сможет строить полные или содержательные предложения или даже поддерживать повседневную жизнь, цитировало агентство Sputnik заключение известного норвежского психиатра Фреда Хеггена, сделанное им еще в апреле 2020-го.

Врач увидел в поведении политика такие признаки умственного расстройства, как «забывчивость, озорство, замешательство, оплошности и агрессия».

Сам Байден в августе прошлого года заявил, что не проходил когнитивный тест на деменцию (приобретенное с возрастом слабоумие или, иначе говоря, старческий маразм), добавив, что он доверяет общественности, чтобы решить, подходит ли он для этой должности, сообщало Би-би-си.

Нынешняя ситуация, когда вице-президент Харрис занимается тем, что по должности делает президент – ставит под вопрос способность Байдена выполнять свои обязанности. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий полагает, что власть в США оказалась теперь в руках «коллективного Байдена». «В силу почтенного возраста президент уже явно не в состоянии принимать оперативные ответственные решения. Понятно, почему его речи показывают фрагментами, почему журналистам не дают задавать ему вопросы», – сказал Дробницкий газете ВЗГЛЯД.

При этом, по мнению американиста, Камала Харрис хотя и занимает пост вице-президента, пока не стала главной фигурой «коллективного Байдена». «Туда вошли представители разных кланов: люди Клинтонов, люди Мадлен Олбрайт и даже персоны из клана Кеннеди, – перечислил Дробницкий. – Там были бы и «люди Байдена», обладай Байден хоть какой-то субъектностью».

Гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов полагает, что при президенте Байдене может возрасти роль Конгресса как центра принятия решений. «В Конгрессе доминируют в настоящее время демократы, поэтому нет больше серьезных разногласий между законодателями и президентом», – указал эксперт.

Иного мнения придерживается Дробницкий. «Конгресс из процесса принятия стратегических решений сейчас исключен. Изначально и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, и ее коллеги полагали, что их-то уж в политбюро точно возьмут, но вышло по-другому, – указал американист. – Конгресс пытается демонстрировать свою силу, например, вторым импичментом Трампа, а также попыткой ограничить свободу президента отдавать приказы о нанесении ракетно-бомбовых ударов.

Подобные действия означают, что лидеров Конгресса в политбюро не взяли».

Зато в состав ареопага вошли лоббисты глобальных цифровых корпораций, такие как глава администрации президента Рон Кляйн и еще 13 человек, работавших на высоких постах в Facebook, Twitter и Google, а сейчас оказавшихся в администрации в качестве «смотрящих от Большой Цифры». «Эта неоднородная компания и будет сейчас всем в Штатах рулить», – уверен Дробницкий.

Такую ситуацию отсутствия яркого «фюрера» собеседник сравнил с периодом коллективного руководства СССР в середине 1920-х, которое установилось после смерти Ленина, а также в середине 1950-х, после смерти Сталина и до «воцарения» Хрущева. «Возникает коллегиальный орган власти, в котором не очень понятно, кто кому подчиняется, кто с кем блокируется и с кем борется. Стругацкие в своем романе «Обитаемый остров» метко окрестили такой способ правления, как «власть Неизвестных Отцов».

«Свергнув Трампа, США попали в глубокий однопартийный застой, отчасти похожий на застой в Советском Союзе, возникший после свертывания реформ Косыгина. Тогда в политбюро правил впадающий в маразм Брежнев и другие старцы», – напомнил Дробницкий.

При этом курс внешней политики определять будет не лично госсекретарь Энтони Блинкен, а тот же «коллективный Байден». «Решения по России не сводятся к дипломатическим отношениям с Кремлем, которые в настоящее время практически на нуле. Российское направление касается всего постсоветского пространства. Несомненно, что здесь развернется противоборство групп влияния за приоритеты», – говорит собеседник.

Окончательно конфигурация нового управляющего аппарата в США сложится в течение нескольких месяцев, полагает Кортунов. По его мнению, ключевые игроки в команде Байдена будут препятствовать тому, чтобы все рычаги принятия серьезных решений оказались у Харрис. «Выше вероятность того, что Байден будет делегировать полномочия своим соратникам – в частности, во внешней политике – госсекретарю Блинкену, помощнику по национальной безопасности Джейку Салливану, а также Биллу Бернсу, который возглавил ЦРУ», – полагает эксперт-международник.

Что же касается перехвата власти вице-президентом Харрис, то эти перспективы Кортунов оценивает скептически. При этом политолог отметил: «Традиционно вице-президент в США не играет активной роли в управлении страной, за исключением тех случаев, когда сам президент не может выполнять свои обязанности».

Как напоминает ТАСС, в истории США девять президентов – Джон Тайлер, Миллард Филлмор, Эндрю Джонсон, Честер Артур, Теодор Рузвельт, Калвин Кулидж, Гарри Трумэн, Линдон Джонсон и Джеральд Форд – вступили в должность главы государства с поста вице-президента. В восьми случаях из девяти причиной была смерть президента, естественная или насильственная. Так, например Трумэн принял пост после кончины Франклина Рузвельта, а Линдон Джонсон стал президентом, когда трагически погиб Кеннеди. Форд стал единственным главой американского государства, не прошедшим процедуру выборов. В 1974 году он сменил Ричарда Никсона, ушедшего в отставку из-за угрозы импичмента.

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