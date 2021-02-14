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14 февраля, воскресенье  |  Последнее обновление — 19:51  |  vz.ru
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Лондон показал рекордное падение экономики как минимум со времен Второй мировой войны REUTERS/Sukree Sukplang
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Лавров предупредил Европу о санкциях

«Хочешь мира – готовься к войне», – заявил Лавров «Соловьев LIVE»/Youtube
Россия готова разорвать отношения с ЕС в случае введения новых санкций – такое заявление сделал в интервью Сергей Лавров. Очередные санкции против Москвы Евросоюз намерен рассмотреть 22 февраля. Стоит ли расценивать слова министра исключительно как предупреждение Брюсселю накануне рассмотрения нового санкционного пакета и как будет выглядеть заморозка связей между Москвой и Брюсселем? Подробности...
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Россия и Китай вступают в лунную гонку с Америкой

Создание лунной базы – это прежде всего доступ к новым ископаемым ресурсам CNSA
Россия объявила о планах создать с Китаем лунную станцию. Сейчас стороны прорабатывают техническую реализацию проекта. Аналогичный проект есть и у США. Причем Вашингтон продвинулся достаточно далеко в его реализации: появление американской базы на Луне – дело относительно ближайшего будущего. Как будет идти освоение естественного спутника Земли и зачем вообще нужна Луна супердержавам? Подробности...
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Байден исцелит душу Америки бескровной войной

За успокоительными пассами Байдена скрывается намерение устроить шоковую терапию Biden Presidential Transition Vi/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
После провала в Сенате США второй попытки объявить импичмент ушедшему президенту Дональду Трампу, новый президент Джо Байден призвал нацию «прекратить нецивилизованную войну» и исцелить душу Америки. По мнению экспертов, исцеление по Байдену предполагает не общенациональное примирение, а затравливание большей части политических оппонентов. Какими методами Байден намерен добиться единства в стране? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Пусть соседи сами созреют до изучения русского

Андрей Сорокин
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Русский язык сегодня – это язык продвижения прагматичных интересов российского национального государства и национального капитала, а не всякого возвышенного. Это не хорошо и не плохо – это так есть. Подробности...
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Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
В Евросоюзе решение считается принятым, если за него проголосовали 55% стран, в которых проживает 65% населения ЕС. Даже этих простых цифр достаточно, чтобы понять, что Германия и Франция не могут всё решать на двоих. Подробности...
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Дмитрий Грунюшкин, писатель
В образе жизни современных нам деятелей российской культуры есть одна любопытная деталь, которая была не свойственна борцам за справедливость лет минувших. Это удивительная способность и даже потребность бороться с властью за ее счет. Подробности...
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Германию затопило после снегопадов и резкого потепления

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    Байден исцелит душу Америки бескровной войной

    За успокоительными пассами Байдена скрывается намерение устроить шоковую терапию    14 февраля 2021, 19:42
    Фото: Biden Presidential Transition Vi/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Михаил Мошкин

    После провала в Сенате США второй попытки объявить импичмент ушедшему президенту Дональду Трампу, новый президент Джо Байден призвал нацию «прекратить нецивилизованную войну» и исцелить душу Америки. По мнению экспертов, исцеление по Байдену предполагает не общенациональное примирение, а затравливание большей части политических оппонентов. Какими методами Байден намерен добиться единства в стране?

    После того, как в Сенате США потерпела неудачу вторая попытка объявить импичмент экс-президенту Дональду Трампу, действующий глава Белого дома Джо Байден обратился к нации с речью. С одной стороны, нынешний президент открыто усомнился в правоте вердикта сенаторов. «Хотя финальное голосование не привело к осуждению, суть обвинения не оспаривается», – заявил Байден. С другой стороны, выступление лидера страны, казалось, было выдержано в примирительном ключе.

    «Печальная страница нашей истории напомнила нам о хрупкости нашей демократии. О том, что ее всегда нужно защищать... Так мы прекращаем эту нецивилизованную войну и исцеляем саму душу нашей страны. Это задача, которая стоит впереди. И эту задачу мы должны решать вместе», – взывал к американцам Байден. Президент, или его спичрайтеры, прибегли к игре слов. Слово «uncivil» в составе фразе «uncivil war» можно перевести как «нецивилизованный» или «неучтивый». При этом Байден, предположительно, проводит параллель с выражением «civil war», которое переводится как «гражданская война».

    Напомним, что в субботу Сенат проголосовал в рамках второй процедуры импичмента Трампу,  инициированной демократами в Палате представителей. 45-го президента США пытались обвинить в подстрекательстве к мятежу, которые вылились в погром Капитолия. В поддержку импичмента высказались 57 сенаторов (при необходимом минимуме 67), против – 43. При этом за импичмент проголосовали не только демократы, но и семеро сенаторов-республиканцев.

    Байден в своей речи особо отметил, что лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнел, хоть и голосовал против импичмента, но ранее возложил на Трампа ответственность за штурм Капитолия, поддержав таким образом позицию демократов. Ранее обвинения в адрес Трампа поддержал глава республиканцев в нижней палате Конгресса, Палате представителей Кевин Маккарти.

    В Москве вашингтонское голосование оценили как проявление все разрастающегося внутреннего раскола в американском обществе и политическом истеблишменте. Об этом, в частности, сказал ТАСС глава профильного думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

    По мнению депутата, «эта беспрецедентная процедура стала следствием межпартийных разборок и незавершившейся вендетты демократов», причем не только за штурм Капитолия, но и за поражение Хиллари Клинтон в 2016-м. Правда, как отметил глава международного комитета верхней палаты Константин Косачев, демократам не удалось ни добить Трампа, ни продемонстрировать всему миру несокрушимость американской демократии. 

    «Последствия решения Сената для Трампа станут, скорее символическими», – полагает эксперт-американист Малек Дудаков. По его мнению, 45-й президент США войдет в историю как первый глава американского государства, прошедший через две попытки объявления ему импичмента, которые, правда оказались провальными. 

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    Но в настоящий момент наибольший интерес представляют не гипотетические перспективы Трампа, а та программа, которая была заложена в речи действующего президента об исцелении американской души, отмечают эксперты.

    «В речи Байдена говорилось о единстве нации, а не о ее объединении. Это важный момент, – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. – Президент не говорил о примирении, он говорил о единстве. И в той же речи Байден вел речь о том, что нация раздирается расизмом, с которым предстоит бороться. А расизмом, как известно, именуется все то, с чем демократы и лично несогласны». По оценке собеседника, «выступление Байдена было пронизано воинственным духом, в стиле ленинского высказывания «Прежде, чем объединиться, мы должны сначала решительно размежеваться».

    «Глава Белого дома говорил об исцелении души Америки, но ничего лечить не собирался. Напротив, намерение Байдена – а точнее правящих демократов – состоит в том, чтобы сделать незначимым мнение массы американцев, голосовавших за Трампа. Об этом говорится, в том числе в печати», – подчеркнул Дробницкий.

    По мнению собеседника, выступление Байдена было речью президента в ситуации гражданской войны. «В знаменитой Геттисбергской речи Авраама Линкольна 1863 года тоже говорилось об объединении и исцелении. Но на деле в это был призыв «Вперед, заряжайте пушки!», – провел параллель Дробницкий.

    По мнению американиста, Соединенные Штаты оказались сейчас в ситуации гражданской войны – пусть и бескровной. «Байден имел в виду примерно следующее: «Когда мы победим в этой войне, тогда и восторжествует истинная Америка, как мы ее понимаем. «Единство», котором он говорил, подразумевает «присоединяйтесь, иначе сами будете виноваты», – подчеркнул собеседник.

    Невозможно представить себе, чтобы либеральные глобалисты – демократы, постоянно менялись бы властью с республиканцами-изоляционистами трампистского толка, указал эксперт-американист. «Довольно сложно время от времени, каждые 4 или 8 лет, выходить из процесса построения глобального миропорядка, а потом обратно в него входить, – заметил эксперт. – Поэтому, в определенном смысле, должно было быть принято юридическое решение в отношении противной стороны, которое фактически запрещало бы трампистскую идеологию».

    Дробницкий предполагает, по замыслу демократов ситуация должна была развиваться так:

    «Кого-то посадить, кого-то осудить, а потом попытаться убедить через прессу, что наказано не какое-то конкретное преступление, но в целом осужден трампизм».

    В случае победы Трампа и его идеологии, аналогичным образом обошлись бы с либерал-глобалистами, полагает собеседник. «Это обязательное условие для дальнейшего движения вперед. Сейчас же в Вашингтоне застряли на середине пути», – считает эксперт.

    По мнению Дробницкого, суд над Трампом должен был стать этакой вишенкой на торте. «Ожидалось, что по итогам процесса будет провозглашено: «Мы осудили прошлое как преступную случайность, осудили преступников, атаковавших демократию и рвавшихся к власти при помощи Владимира Путина или без нее. Но теперь демократия восторжестовала». Но сделать этого не получилось», – отметил Дробницкий. Вынесенное Трампу порицание за неаккуратные высказывания безусловно нельзя считать заменой суровому вердикту.

    Для демократов, безусловно, проигрышем стало то, что не удалось склонить на свою сторону большое количество республиканцев, в том числе в Сенате. «Конечно, им хотелось бы представить свою победу как полную. Хотелось бы показать, что они прогнули под себя Республиканскую партию, чтобы она отказалась от Трампа. И даже не от самого бывшего президента, а от трампизма – от той повестки, которая привела на участки 70 с лишним миллионов человек, проголосовавших за Трампа в 2020 году».

    Эта цель реализована не была, по мнению Дробницкого. Он полагает, что сохраняется возможность выдвижения в 2024 году кандидата, близкого по взглядам к Трампу. «Не говоря уже о том, что сам Трамп сохраняет возможность баллотироваться еще раз», – заметил американист.

    Дудаков, в свою очередь, сильно сомневается в том, что Трамп выдвинет свою кандидатуру на следующих выборах. «Во-первых, свою роль будет играть преклонный возраст, 78-79 лет. Во-вторых, у Трампа, я думаю, есть понимание того, что он не выиграет в 2024 году после такого болезненного поражения на прошедших президентских выборах», – считает эксперт.

    Кроме того, Байден, похоже, полагает, что в отношении экс-президента могут быть заведены дела на уровне прокуратуры столичного округа Колумбия, добавил Дудаков. Были сообщения о том, что Трампа могут обвинить в подстрекательстве к мятежу. Возможны гражданские иски –  в общем, возникнут проблемы, несмотря на то, что в Сенате его уже оправдали. Понятно, что для Байдена это очередной повод пнуть Трампа, и он этим, безусловно, воспользуется».

    В свою очередь Дробницкий согласился с выводами издания The National Interest, которое полагает – сейчас, по итогам «недоимпичмента» Трампа победителем, во многом оказался все-таки Байден. Хотя бы потому, что теперь Конгресс (который контролируют демократы) не загружен процессом против Трампа, и может спокойно работать с инициативами Белого дома. 

    «Легче проводить законодательные инициативы, в том числе – несчастливый второй антикризисный билль размером почти в 2 трлн долларов. Скорее всего, этим сложно заниматься, когда Сенат занят исключительно долгим судом над Трампом, – пояснил собеседник. – Вместе с тем, не думаю, чтобы это сильно волновало президента Байдена. Основные, ударные решения он принимает своими указами, и здесь он, хоть и не критично, но вышел за рамки исполнительной власти. Уже известно, что в некоторых штатах подаются судебные иски (а в некоторых уже и поданы) относительно инициатив Байдена».

    Но нынешний президент-демократ, как и намеревался, и далее будет действовать при помощи исполнительных указов, и в этом смысле эта администрация Белого дома вряд ли будет отличаться от администрации Барака Обамы, отметил Дробницкий. «Но это не самое главное, что хотел бы сделать Байден – а главное, осуждение трампизма, достигнуто не было», – добавил Дробницкий.

    По словам эксперта, сейчас демократы постараются использовать результаты прошедшей президентской кампании и контроль над обеими палатами парламента для того, чтобы сделать свою власть несменяемой. Это возможно осуществить, приняв такие решения в экономической сфере, социальной сфере и международной политике, «которые были бы структурно не отменяемыми».

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