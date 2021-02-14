Байден исцелит душу Америки бескровной войной

После провала в Сенате США второй попытки объявить импичмент ушедшему президенту Дональду Трампу, новый президент Джо Байден призвал нацию «прекратить нецивилизованную войну» и исцелить душу Америки. По мнению экспертов, исцеление по Байдену предполагает не общенациональное примирение, а затравливание большей части политических оппонентов. Какими методами Байден намерен добиться единства в стране?

После того, как в Сенате США потерпела неудачу вторая попытка объявить импичмент экс-президенту Дональду Трампу, действующий глава Белого дома Джо Байден обратился к нации с речью. С одной стороны, нынешний президент открыто усомнился в правоте вердикта сенаторов. «Хотя финальное голосование не привело к осуждению, суть обвинения не оспаривается», – заявил Байден. С другой стороны, выступление лидера страны, казалось, было выдержано в примирительном ключе.

«Печальная страница нашей истории напомнила нам о хрупкости нашей демократии. О том, что ее всегда нужно защищать... Так мы прекращаем эту нецивилизованную войну и исцеляем саму душу нашей страны. Это задача, которая стоит впереди. И эту задачу мы должны решать вместе», – взывал к американцам Байден. Президент, или его спичрайтеры, прибегли к игре слов. Слово «uncivil» в составе фразе «uncivil war» можно перевести как «нецивилизованный» или «неучтивый». При этом Байден, предположительно, проводит параллель с выражением «civil war», которое переводится как «гражданская война».

Напомним, что в субботу Сенат проголосовал в рамках второй процедуры импичмента Трампу, инициированной демократами в Палате представителей. 45-го президента США пытались обвинить в подстрекательстве к мятежу, которые вылились в погром Капитолия. В поддержку импичмента высказались 57 сенаторов (при необходимом минимуме 67), против – 43. При этом за импичмент проголосовали не только демократы, но и семеро сенаторов-республиканцев.

Байден в своей речи особо отметил, что лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнел, хоть и голосовал против импичмента, но ранее возложил на Трампа ответственность за штурм Капитолия, поддержав таким образом позицию демократов. Ранее обвинения в адрес Трампа поддержал глава республиканцев в нижней палате Конгресса, Палате представителей Кевин Маккарти.

В Москве вашингтонское голосование оценили как проявление все разрастающегося внутреннего раскола в американском обществе и политическом истеблишменте. Об этом, в частности, сказал ТАСС глава профильного думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

По мнению депутата, «эта беспрецедентная процедура стала следствием межпартийных разборок и незавершившейся вендетты демократов», причем не только за штурм Капитолия, но и за поражение Хиллари Клинтон в 2016-м. Правда, как отметил глава международного комитета верхней палаты Константин Косачев, демократам не удалось ни добить Трампа, ни продемонстрировать всему миру несокрушимость американской демократии.

«Последствия решения Сената для Трампа станут, скорее символическими», – полагает эксперт-американист Малек Дудаков. По его мнению, 45-й президент США войдет в историю как первый глава американского государства, прошедший через две попытки объявления ему импичмента, которые, правда оказались провальными.

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Но в настоящий момент наибольший интерес представляют не гипотетические перспективы Трампа, а та программа, которая была заложена в речи действующего президента об исцелении американской души, отмечают эксперты.

«В речи Байдена говорилось о единстве нации, а не о ее объединении. Это важный момент, – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. – Президент не говорил о примирении, он говорил о единстве. И в той же речи Байден вел речь о том, что нация раздирается расизмом, с которым предстоит бороться. А расизмом, как известно, именуется все то, с чем демократы и лично несогласны». По оценке собеседника, «выступление Байдена было пронизано воинственным духом, в стиле ленинского высказывания «Прежде, чем объединиться, мы должны сначала решительно размежеваться».

«Глава Белого дома говорил об исцелении души Америки, но ничего лечить не собирался. Напротив, намерение Байдена – а точнее правящих демократов – состоит в том, чтобы сделать незначимым мнение массы американцев, голосовавших за Трампа. Об этом говорится, в том числе в печати», – подчеркнул Дробницкий.

По мнению собеседника, выступление Байдена было речью президента в ситуации гражданской войны. «В знаменитой Геттисбергской речи Авраама Линкольна 1863 года тоже говорилось об объединении и исцелении. Но на деле в это был призыв «Вперед, заряжайте пушки!», – провел параллель Дробницкий.

По мнению американиста, Соединенные Штаты оказались сейчас в ситуации гражданской войны – пусть и бескровной. «Байден имел в виду примерно следующее: «Когда мы победим в этой войне, тогда и восторжествует истинная Америка, как мы ее понимаем. «Единство», котором он говорил, подразумевает «присоединяйтесь, иначе сами будете виноваты», – подчеркнул собеседник.

Невозможно представить себе, чтобы либеральные глобалисты – демократы, постоянно менялись бы властью с республиканцами-изоляционистами трампистского толка, указал эксперт-американист. «Довольно сложно время от времени, каждые 4 или 8 лет, выходить из процесса построения глобального миропорядка, а потом обратно в него входить, – заметил эксперт. – Поэтому, в определенном смысле, должно было быть принято юридическое решение в отношении противной стороны, которое фактически запрещало бы трампистскую идеологию».

Дробницкий предполагает, по замыслу демократов ситуация должна была развиваться так:

«Кого-то посадить, кого-то осудить, а потом попытаться убедить через прессу, что наказано не какое-то конкретное преступление, но в целом осужден трампизм».

В случае победы Трампа и его идеологии, аналогичным образом обошлись бы с либерал-глобалистами, полагает собеседник. «Это обязательное условие для дальнейшего движения вперед. Сейчас же в Вашингтоне застряли на середине пути», – считает эксперт.

По мнению Дробницкого, суд над Трампом должен был стать этакой вишенкой на торте. «Ожидалось, что по итогам процесса будет провозглашено: «Мы осудили прошлое как преступную случайность, осудили преступников, атаковавших демократию и рвавшихся к власти при помощи Владимира Путина или без нее. Но теперь демократия восторжестовала». Но сделать этого не получилось», – отметил Дробницкий. Вынесенное Трампу порицание за неаккуратные высказывания безусловно нельзя считать заменой суровому вердикту.

Для демократов, безусловно, проигрышем стало то, что не удалось склонить на свою сторону большое количество республиканцев, в том числе в Сенате. «Конечно, им хотелось бы представить свою победу как полную. Хотелось бы показать, что они прогнули под себя Республиканскую партию, чтобы она отказалась от Трампа. И даже не от самого бывшего президента, а от трампизма – от той повестки, которая привела на участки 70 с лишним миллионов человек, проголосовавших за Трампа в 2020 году».

Эта цель реализована не была, по мнению Дробницкого. Он полагает, что сохраняется возможность выдвижения в 2024 году кандидата, близкого по взглядам к Трампу. «Не говоря уже о том, что сам Трамп сохраняет возможность баллотироваться еще раз», – заметил американист.

Дудаков, в свою очередь, сильно сомневается в том, что Трамп выдвинет свою кандидатуру на следующих выборах. «Во-первых, свою роль будет играть преклонный возраст, 78-79 лет. Во-вторых, у Трампа, я думаю, есть понимание того, что он не выиграет в 2024 году после такого болезненного поражения на прошедших президентских выборах», – считает эксперт.

Кроме того, Байден, похоже, полагает, что в отношении экс-президента могут быть заведены дела на уровне прокуратуры столичного округа Колумбия, добавил Дудаков. Были сообщения о том, что Трампа могут обвинить в подстрекательстве к мятежу. Возможны гражданские иски – в общем, возникнут проблемы, несмотря на то, что в Сенате его уже оправдали. Понятно, что для Байдена это очередной повод пнуть Трампа, и он этим, безусловно, воспользуется».

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В свою очередь Дробницкий согласился с выводами издания The National Interest, которое полагает – сейчас, по итогам «недоимпичмента» Трампа победителем , во многом оказался все-таки Байден. Хотя бы потому, что теперь Конгресс (который контролируют демократы) не загружен процессом против Трампа, и может спокойно работать с инициативами Белого дома.

«Легче проводить законодательные инициативы, в том числе – несчастливый второй антикризисный билль размером почти в 2 трлн долларов. Скорее всего, этим сложно заниматься, когда Сенат занят исключительно долгим судом над Трампом, – пояснил собеседник. – Вместе с тем, не думаю, чтобы это сильно волновало президента Байдена. Основные, ударные решения он принимает своими указами, и здесь он, хоть и не критично, но вышел за рамки исполнительной власти. Уже известно, что в некоторых штатах подаются судебные иски (а в некоторых уже и поданы) относительно инициатив Байдена».

Но нынешний президент-демократ, как и намеревался, и далее будет действовать при помощи исполнительных указов, и в этом смысле эта администрация Белого дома вряд ли будет отличаться от администрации Барака Обамы, отметил Дробницкий. «Но это не самое главное, что хотел бы сделать Байден – а главное, осуждение трампизма, достигнуто не было», – добавил Дробницкий.

По словам эксперта, сейчас демократы постараются использовать результаты прошедшей президентской кампании и контроль над обеими палатами парламента для того, чтобы сделать свою власть несменяемой. Это возможно осуществить, приняв такие решения в экономической сфере, социальной сфере и международной политике, «которые были бы структурно не отменяемыми».

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