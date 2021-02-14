Байден заявил о моральной ответственности Трампа за штурм Капитолия

В России оценили первый разговор Джо Байдена и Си Цзиньпина

«Несмотря на тактические договоренности между США и Китаем, их стратегическое противостояние не прекратится», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя состоявшийся телефонный разговор президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Первое, что необходимо отметить – это явное отличие стиля ведения переговоров Байдена от манеры его предшественника. Он продемонстрировал это и в разговоре с Си Цзиньпином, и в беседе с Владимиром Путиным. Мы поняли, что Байден с его большим опытом в международных делах, характером и политическими установками, старается избегать резких заявлений, ультиматумов и провокаций. Этому правилу новый президент США будет придерживаться и в дальнейшем», – считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Вторая особенность внешнеполитического курса Джо Байдена – желание достичь некоторых тактических компромиссов и ситуативных договоренностей с Китаем. «Вероятно, основной совместной задачей американской администрации и китайских властей станет подписание нового торгового соглашения. Это позволит избежать торговой войны между двумя странами, причем к ней Китай не готов в большей степени, чем США. Если посмотреть на достигнутые компромиссы в этой сфере, то видно, что 95% уступок сделал именно Китай, а США предпринимают ответные символические шаги. Так, в области торговли между державами стоит ожидать некоторую разрядку», – отметил политолог.

В остальных же сферах, уверен Кортунов, дела обстоят гораздо хуже. «Например, никакое торговое соглашение не остановит американо-китайскую конкуренцию в сфере высоких технологий. США будут пытаться затормозить китайское развитие, а Китай будет стремиться к независимости от США. Это касается таких разработок, как искусственный интеллект, информационно-коммуникационные сети нового поколения 5G, биотехнологии», – объяснил эксперт.

Кроме того, существует целый спектр геополитических вопросов, по которым США и Китаю не удастся договориться. «К ним относится проблема Тайваня и возможные инциденты в Тайваньском проливе; вопросы принадлежности спорных островов в Южно-Китайском море, где США поддерживают оппонентов Китая; вероятность вступления Индии в противостояние с Китаем по инициативе США. Таким образом, по-прежнему будет продолжаться гонка вооружений, особенно в акватории Тихого океана, и никакого потепления отношений точно не произойдет», – уверен политолог.

Также совершенно очевидно давление США на Китай по вопросам защиты прав человека, например, в Гонконге или Синьцзяне. «Байден, как демократический лидер, точно будет поднимать проблемы авторитаризма китайской власти, преследования инакомыслящих и религиозных меньшинств. Такие заявления, конечно, станут серьезным ограничителем для какой-либо разрядки и тем более перезагрузки в американо-китайском диалоге», – констатировал Кортунов.

«Так, несмотря на готовность к тактическим договоренностям, стратегическое противостояние не прекратится. У этих стран слишком разные взгляды на мир, на то, какой должна быть политика, что является справедливым и законным, а что нет. Кроме того, для США является очень болезненным тот факт, что Китай успешнее преодолел испытание пандемией и, по некоторым оценкам, уже в 2028 году станет новым глобальным лидером. Поэтому их отношения по-прежнему будут сложными и нервными, хотя при Байдене станут более предсказуемыми и последовательными», – заключил Кортунов.

Ранее Белый дом сообщил о телефонном разговоре президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. Байден заявил китайскому коллеге о «фундаментальной обеспокоенности» действиями Китая, затронул тему прав человека, Гонконга, Синьцзяна и острова Тайвань, а также обещал «практичное, ориентированное на результат» общение с китайской стороной, говорится в сообщении.

В свою очередь, как отметило Центральное телевидение Китая, Си Цзиньпин в разговоре с Байденом заявил, что сотрудничество является единственным правильным выбором для США и Китая, столкновение Вашингтона и Пекина станет катастрофой для мира, передает РИА «Новости».

Председатель КНР также сказал, что вопросы Тайваня, Гонконга и Синьцзяна – это внутреннее дело Китая, США должны уважать его интересы. При этом Си Цзиньпин отметил, что Пекин и Вашингтон должны сообща поддерживать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также, по данным Пекина, Си Цзиньпин и Байден считают, что их телефонный разговор станет позитивным сигналом для всего мира, они договорились поддерживать тесный контакт.

В декабре 2020 года Соединенные Штаты внесли в черный список министерства торговли десятки китайских компаний за «поддержку деятельности, направленной на слияние гражданского и военного секторов в Китае, а также серьезные нарушения прав человека, совершенные КПК против своих собственных граждан при помощи этих компаний», санкции также увязали с расширением влияния КНР в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. В сентябре США ввели санкции против крупнейшего производителя чипов из Китая – компании SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation).

В 2019 году Трамп запретил совершение сделок, ставящих, по мнению Вашингтона, под угрозу информационные технологии в США, после чего министерство торговли США внесло китайскую компанию Huawei и 70 ее подразделений в черный список. Сразу же после этого американские ИТ-компании, включая Broadcom Limited, Xilinx, Qualcomm и Intel, приостановили сотрудничество с Huawei. О прекращении бизнес-контактов с Huawei объявила и Google. В дальнейшем черный список США пополнили еще несколько китайских компаний.

Напомним, в воскресенье Байден заявил, что Соединенные Штаты не будут продолжать политику бывшего главы Белого дома Дональда Трампа в отношении Китая, предпочтя не конфликтовать, а конкурировать.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД