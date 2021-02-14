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Байден заявил о моральной ответственности Трампа за штурм Капитолия
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Глава Белого дома Джо Байден выразил мнение, что Дональд Трамп якобы «морально несет ответственность» за штурм Капитолия вопреки оправдательному вердикту Сената США в отношении 45-го американского президента в рамках процедуры импичмента.
«Хотя финальное голосование не привело к осуждению, суть обвинения не оспаривается. Даже те, кто выступил против вынесения обвинительного вердикта, например, лидер [республиканцев в Сенате Митч] Макконнелл, считают, что Дональд Трамп виновен в «позорном нарушении [своих] обязанностей» и «на практике и морально несет ответственность за [то, что он] спровоцировал» насилие, которое обрушилось на Капитолий», – приводит ТАСС текст заявления Байдена. Он также отметил, что в поддержку импичмента высказались семь однопартийцев 45-го американского президента.
«Эта печальная страница нашей истории напомнила нам о хрупкости нашей демократии. О том, что ее всегда нужно защищать. О том, что мы всегда должны быть бдительными. О том, что насилию и экстремизму нет места в Америке, а также о том, что каждый из нас обязан <...> защищать правду и побеждать ложь», – заявил Байден. «Так мы прекращаем эту нецивилизованную войну и исцеляем саму душу нашей страны. Это задача, которая стоит впереди. И эту задачу мы должны решать вместе», – сказал политик, прибегая к игре слов. Так, слово «uncivil» в составе фразе «uncivil war» можно перевести как «нецивилизованный» или «неучтивый». При этом Байден, предположительно, проводит параллель с выражением «civil war», которое переводится как «гражданская война».
Накануне Сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. Сам Трамп назвал вторую попытку импичмента в Сенате США очередным этапом охоты на ведьм. Вопреки оправдательному вердикту лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл возложил на Трампа ответственность за штурм Капитолия, поддержав таким образом позицию президента США от Демократической партии Джо Байдена. Ранее обвинения в адрес Трампа поддержал глава республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси пообещала не допустить повторения штурма Капитолия. Сам 45-й президент США Дональд Трамп решительно осудил беспорядки и штурм Капитолия.
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Стало известно о предложении подключить Трампа к аппарату ИВЛ
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Болезнь Дональда Трампа, у которого в октябре выявили коронавирус, протекала тяжелее, чем сообщалось, власти США скрывали реальное положение дел, пишут СМИ.
Источники New York Times утверждают, что состояние Трампа было хуже, «чем признавали публично», содержание кислорода в его крови было пониженным (данный показатель составлял менее 90%), наблюдались симптомы, связанные с пневмонией, в частности, признаки «инфильтрации легких». Высказывалось предложение подключить Трампа к аппарату ИВЛ еще до его прибытия в медицинский центр, передает ТАСС.
При этом сам Трамп отказывался от госпитализации и дал согласие только после того, как помощники указали ему, что пока он сам способен дойти до вертолета. Помощники заявили Трампу, что в случае ухудшения состояния его, возможно, придется нести сотрудникам Секретной службы.
New York Times пишет, что Трамп был тяжело болен, но его команда «приуменьшала серьезность ситуации». Для лечения Трампа применили препарат «Редженерон» (Regeneron), который тогда еще не получил полного одобрения. До сих пор не ясно, был ли Трамп заражен, когда участвовал в дебатах с Джо Байденом 29 сентября.
2 октября президент США вместе с супругой ушел на карантин. Позже глава Белого дома сделал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. Трампа госпитализировали в военно-медицинский центр в штате Мэриленд. После выздоровления Трамп рассказал, что принимал «Редженерон», а также выразил готовность стать донором плазмы крови для пациентов с тяжелой формой COVID-19.
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Сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента
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Сенат Конгресса США в ходе заседания в субботу оправдал 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.
В поддержку импичмента высказались 57 сенаторов, против – 43. Для вынесения обвинительного заключения за импичмент должны проголосовать не менее 67 из 100 сенаторов. Таким образом, вторая попытка демократов объявить Трампу импичмент не увенчалась успехом, передает ТАСС.
Ранее Сенат возобновил слушания по импичменту 45-го президента США. Накануне обвинение завершило изложение дела на процессе импичмента Трампа. Обвинитель от Палаты представителей Стейси Плэскит в ходе выступления оговорилась и призвала «осудить и оправдать» 45-го президента США. В зале заседаний был слышен смех.
Напомним, 26 января резолюция об импичменте Трамп поступила в Сенат США. Глава действующей американской администрации Джо Байден поддержал импичмент 45-го президента Соединенных Штатов республиканца Дональда Трампа, однако усомнился в вынесении обвинительного приговора из-за нехватки голосов законодателей.
Глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия. После этого контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте Трампа, а спикер Палаты представителей, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение.
Ранее президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, инаугурация которого прошла 20 января, обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем 45-й президент Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
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В России оценили первый разговор Джо Байдена и Си Цзиньпина
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«Несмотря на тактические договоренности между США и Китаем, их стратегическое противостояние не прекратится», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя состоявшийся телефонный разговор президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином.
«Первое, что необходимо отметить – это явное отличие стиля ведения переговоров Байдена от манеры его предшественника. Он продемонстрировал это и в разговоре с Си Цзиньпином, и в беседе с Владимиром Путиным. Мы поняли, что Байден с его большим опытом в международных делах, характером и политическими установками, старается избегать резких заявлений, ультиматумов и провокаций. Этому правилу новый президент США будет придерживаться и в дальнейшем», – считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Вторая особенность внешнеполитического курса Джо Байдена – желание достичь некоторых тактических компромиссов и ситуативных договоренностей с Китаем. «Вероятно, основной совместной задачей американской администрации и китайских властей станет подписание нового торгового соглашения. Это позволит избежать торговой войны между двумя странами, причем к ней Китай не готов в большей степени, чем США. Если посмотреть на достигнутые компромиссы в этой сфере, то видно, что 95% уступок сделал именно Китай, а США предпринимают ответные символические шаги. Так, в области торговли между державами стоит ожидать некоторую разрядку», – отметил политолог.
В остальных же сферах, уверен Кортунов, дела обстоят гораздо хуже. «Например, никакое торговое соглашение не остановит американо-китайскую конкуренцию в сфере высоких технологий. США будут пытаться затормозить китайское развитие, а Китай будет стремиться к независимости от США. Это касается таких разработок, как искусственный интеллект, информационно-коммуникационные сети нового поколения 5G, биотехнологии», – объяснил эксперт.
Кроме того, существует целый спектр геополитических вопросов, по которым США и Китаю не удастся договориться. «К ним относится проблема Тайваня и возможные инциденты в Тайваньском проливе; вопросы принадлежности спорных островов в Южно-Китайском море, где США поддерживают оппонентов Китая; вероятность вступления Индии в противостояние с Китаем по инициативе США. Таким образом, по-прежнему будет продолжаться гонка вооружений, особенно в акватории Тихого океана, и никакого потепления отношений точно не произойдет», – уверен политолог.
Также совершенно очевидно давление США на Китай по вопросам защиты прав человека, например, в Гонконге или Синьцзяне. «Байден, как демократический лидер, точно будет поднимать проблемы авторитаризма китайской власти, преследования инакомыслящих и религиозных меньшинств. Такие заявления, конечно, станут серьезным ограничителем для какой-либо разрядки и тем более перезагрузки в американо-китайском диалоге», – констатировал Кортунов.
«Так, несмотря на готовность к тактическим договоренностям, стратегическое противостояние не прекратится. У этих стран слишком разные взгляды на мир, на то, какой должна быть политика, что является справедливым и законным, а что нет. Кроме того, для США является очень болезненным тот факт, что Китай успешнее преодолел испытание пандемией и, по некоторым оценкам, уже в 2028 году станет новым глобальным лидером. Поэтому их отношения по-прежнему будут сложными и нервными, хотя при Байдене станут более предсказуемыми и последовательными», – заключил Кортунов.
Ранее Белый дом сообщил о телефонном разговоре президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. Байден заявил китайскому коллеге о «фундаментальной обеспокоенности» действиями Китая, затронул тему прав человека, Гонконга, Синьцзяна и острова Тайвань, а также обещал «практичное, ориентированное на результат» общение с китайской стороной, говорится в сообщении.
В свою очередь, как отметило Центральное телевидение Китая, Си Цзиньпин в разговоре с Байденом заявил, что сотрудничество является единственным правильным выбором для США и Китая, столкновение Вашингтона и Пекина станет катастрофой для мира, передает РИА «Новости».
Председатель КНР также сказал, что вопросы Тайваня, Гонконга и Синьцзяна – это внутреннее дело Китая, США должны уважать его интересы. При этом Си Цзиньпин отметил, что Пекин и Вашингтон должны сообща поддерживать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также, по данным Пекина, Си Цзиньпин и Байден считают, что их телефонный разговор станет позитивным сигналом для всего мира, они договорились поддерживать тесный контакт.
В декабре 2020 года Соединенные Штаты внесли в черный список министерства торговли десятки китайских компаний за «поддержку деятельности, направленной на слияние гражданского и военного секторов в Китае, а также серьезные нарушения прав человека, совершенные КПК против своих собственных граждан при помощи этих компаний», санкции также увязали с расширением влияния КНР в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. В сентябре США ввели санкции против крупнейшего производителя чипов из Китая – компании SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation).
В 2019 году Трамп запретил совершение сделок, ставящих, по мнению Вашингтона, под угрозу информационные технологии в США, после чего министерство торговли США внесло китайскую компанию Huawei и 70 ее подразделений в черный список. Сразу же после этого американские ИТ-компании, включая Broadcom Limited, Xilinx, Qualcomm и Intel, приостановили сотрудничество с Huawei. О прекращении бизнес-контактов с Huawei объявила и Google. В дальнейшем черный список США пополнили еще несколько китайских компаний.
Напомним, в воскресенье Байден заявил, что Соединенные Штаты не будут продолжать политику бывшего главы Белого дома Дональда Трампа в отношении Китая, предпочтя не конфликтовать, а конкурировать.
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Сенат США возобновил слушания по импичменту Трампа
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Сенат США возобновил слушания по импичменту 45-го американского президента Дональда Трампа, голосование ожидается в субботу.
Стороны процесса изложили ранее свои позиции, в субботу они выступят с заключительными речами, передает РИА «Новости».
В свою очередь лидер республиканцев в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл (от штата Кентукки) заявил однопартийцам, что он намерен голосовать против импичмента Трамп, передает ТАСС со ссылкой на издание Politico.
Главный обвинитель на процессе Джейми Раскин сообщил, что демократы хотят вызвать для дачи показаний на процессе по импичменту члена конгресса от Республиканской партии Джейми Эрреру Батлер.
По его словам, демократы хотят получить от нее информацию о разговоре высокопоставленного республиканца Кевина Маккарти с президентом Трампом 6 января в ходе штурма Капитолия. Демократы подозревают, что в этом разговоре экс-президент США допустил инкриминирующие его высказывания. Адвокат защиты Майкл ван дер Вин заявил, что в таком случае ему понадобится выслушать «сотню» различных показаний свидетелей.
«Эти показания должны быть даны не по Zoom, а в моем офисе в Филадельфии», – заявил адвокат, вызвав смех демократов.
Накануне обвинение завершило изложение дела на процессе импичмента Трампа. Обвинитель от Палаты представителей Стейси Плэскит в ходе выступления на процессе по импичменту в Сенате призвала «осудить и оправдать» 45-го президента США. Ранее демократы возложили на Трампа ответственность за беспорядки в Капитолии.
Напомним, 26 января резолюция об импичменте Трампа поступила в Сенат США. Глава действующей американской администрации Джо Байден поддержал импичмент 45-го президента Соединенных Штатов республиканца Дональда Трампа, однако усомнился в вынесении обвинительного приговора из-за нехватки голосов законодателей.
Глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия. После этого контролируемая демократами Палата представителей США одобрила резолюцию об импичменте Трампа, а спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение.
Ранее президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, инаугурация которого прошла 20 января, обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем 45-й президент Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
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Обвинение на процессе импичмента призвало «осудить и оправдать» Трампа
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Обвинитель от Палаты представителей Стейси Плэскит в ходе выступления в Сенате на процессе по импичменту 45-го президента США оговорилась и призвала «осудить и оправдать» Дональда Трампа.
«У него были все основания знать, что они вооружены, склонны к насилию и готовы действительно драться. <...> И он все равно дал свои указания идти к Капитолию и, цитирую, «сражаться изо всех сил, чтобы остановить кражу [победы на выборах]». <...> Вот почему он должен быть осужден и оправдан», – приводит слова Плэскит ТАСС.
После этого она развернулась и уже собиралась покинуть трибуну, однако вернулась к микрофону, чтобы исправить оговорку. «И лишен права [занимать государственные посты]», – сказала Плэскит. В зале заседаний был слышен смех.
Накануне обвинение завершило изложение дела на процессе импичмента Трампа.
Напомним, 26 января резолюция об импичменте Трампа поступила в Сенат США. Глава действующей американской администрации Джо Байден поддержал импичмент 45-го президента Соединенных Штатов республиканца Дональда Трампа, однако усомнился в вынесении обвинительного приговора из-за нехватки голосов законодателей.
Глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия. После этого контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте Трампа, а спикер Палаты представителей, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение.
Ранее президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, инаугурация которого прошла 20 января, обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем 45-й президент Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
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Обвинение завершило изложение дела на процессе импичмента Трампа в Сенате США
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Сторона обвинения завершила изложение доводов против экс-президента США Дональда Трампа на процессе его импичмента в американском Сенате, сообщают информационные агентства.
Главный обвинитель на процессе, член Палаты представителей Джейми Раскин спросил сенаторов: «Есть ли в этом зале хоть один политик, который верит, что Дональд Трамп прекратит подстрекать к насилию, чтобы добиться своего, если Сенат еще когда-либо допустит его в Овальный кабинет?». Он спросил, готовы ли члены Сената «поставить на это жизни других полицейских», «безопасность своей семьи» и «будущее демократической страны», передает РИА «Новости».
Конгрессмен Хоакин Кастро, также выступающий обвинителем от Палаты представителей, заявил, что среди сторонников Трампа, которых тот «привел к зданию» Конгресса, были люди из «списка наблюдения ФБР». Как минимум «один из участников мятежа, возможно, намеревался украсть информацию и передать ее иностранному противнику», сказал Кастро, добавив, что в толпу могли «просочиться иностранные шпионы», передает ТАСС.
«Наши противники даже используют события 6 января не только для очернения Америки, но и для оправдания своего собственного антидемократического поведения, называя Америку лицемерной», – сказал он, приведя в пример реакцию в России, Китае, Иране.
ФБР считает, что медсестра по уходу на дому Райли Уильямс взяла из одного из офисов спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси ноутбук. Некоторые источники утверждают, что она должна была передать его «другу в России», а тот, в свою очередь, якобы собирался «продать его СВР».
Как заявила обвинитель от Палаты представителей Дайана Дегетт, участники штурма американского Капитолия 6 января верили, что выполняют указание Трампа и не будут наказаны за свои действия. Конгрессмен Тед Лью заявил, что Трамп «не выразил раскаяния», то есть, «несомненно, нанесет вред в будущем, если позволить».
Напомним, американские сенаторы в ходе голосования признали конституционным процесс импичмента Трампа, хотя тот уже покинул президентский пост. Обвинитель от Палаты представителей США Стейси Плэскит заявила на процессе импичмента Трампа в Сенате, что его сторонники хотели убить Майкла Пенса, занимавшего пост вице-президента, и спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. В Сенате США были продемонстрированы видеокадры штурма Капитолия. Главный обвинитель, член Палаты представителей Джейми Раскин предложил телезрителям убрать от экранов детей.
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США заявили о возможном завершении импичмента Трампа в выходные
Американские сенаторы полагают, что финальное голосование по вопросу импичмента экс-президента США Дональда Трампа может состояться в верхней палате Конгресса уже в эти выходные, сообщает CNN.
Процесс импичмента в отношении Трампа идет в Сенате уже третий день. Ранее законодатели приняли резолюции по формату самой процедуры, согласно которой каждой стороне дается на изложение своей позиции не больше восьми часов в день. В среду и четверг обвинители приводили свои доводы, осталось предоставить слово защите. Сенаторы получат в общей сложности четыре часа, чтобы задать вопросы юристам и обвинителям. Кроме того, еще предстоит принять решение относительно вызова свидетелей. На заключительные заявления обеим сторонам отведено четыре часа, передает ТАСС со ссылкой на американский телеканал.
Как информирует CNN, сенатор Рой Блант (республиканец от штата Миссури) ответил на вопрос о сроках окончания разбирательства: «Суббота выглядит все лучше». В свою очередь сенатор Дебби Стабенау (демократка от штата Мичиган), по сведениям телекомпании, заявила, что, по ее мнению, процесс может завершиться вечером в субботу или днем в воскресенье. Она также отметила, что не видит необходимости в вызове свидетелей.
Как сообщает со ссылкой на источники телеканал, сторона защиты, вероятно, потратит на изложение своей позиции меньше 16 отведенных на это часов.
Напомним, американские сенаторы в ходе голосования признали конституционным процесс импичмента Трампа, хотя тот уже покинул президентский пост. В начале января сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов погибли пять человек.
Обвинитель от Палаты представителей США Стейси Плэскит заявила на процессе импичмента Трампа в Сенате, что его сторонники хотели убить Майкла Пенса, занимавшего пост вице-президента, и спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. В Сенате США были продемонстрированы видеокадры штурма Капитолия. Главный обвинитель, член Палаты представителей Джейми Раскин предложил телезрителям убрать от экранов детей.
Экс-первая леди США открыла «Офис Меланьи Трамп»
Супруга 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа объявила о создании новой организации – «Офиса Меланьи Трамп».
«Госпожа Мелания Трамп объявляет об открытии Офиса Мелании Трамп. Пожалуйста, следите за новостями и обновлениями этого аккаунта», – говорится в сообщении в учетной записи новой организации в Twitter, которое перепостила на своей странице бывшая первая леди США.
По сведениям телеканала CNN, работа «Офиса Меланьи Трамп» будет связана с помощью детям и станет продолжением ее информационной-просветительской инициативы Be Best («Будь лучше»), которая фокусировалась на вопросах детского здоровья, благосостояния, а также безопасности при выходе детей в интернет. Штаб-квартира организации будет располагаться в городе Палм-Бич (штат Флорида), передает ТАСС.
Напомним, 20 января Дональд Трамп с супругой Меланьей вылетели из Белого дома. В тот же день Джо Байден вступил в должность 46-го президента США.
Пушков раскрыл суть политической жизни США
Сутью внутриполитической жизни США стали подлоги, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя обвинения в адрес 45-го американского президента Дональда Трампа.
Как отметил сенатор, в Соединенных Штатах не прекращаются фальсификации, манипуляции и подлоги. По его словам, представители Демократической партии «редактируют и искажают» обращение Трампа к демонстрантам, чтобы обвинить его в призывах к мятежу. «Именно подлоги стали сутью внутриполитической жизни страны. Плюс блокировки всех, кто не согласен играть в такую игру и не хочет делать вид, что это и есть демократия», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Накануне обвинение завершило изложение дела на процессе импичмента Трампа. Обвинитель от Палаты представителей Стейси Плэскит в ходе выступления на процессе по импичменту в Сенате призвала «осудить и оправдать» 45-го президента США. Ранее демократы возложили на Трампа ответственность за беспорядки в Капитолии.
Напомним, 26 января резолюция об импичменте Трампа поступила в Сенат США. Глава действующей американской администрации Джо Байден поддержал импичмент 45-го президента Соединенных Штатов республиканца Дональда Трампа, однако усомнился в вынесении обвинительного приговора из-за нехватки голосов законодателей.
Глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия. После этого контролируемая демократами Палата представителей США одобрила резолюцию об импичменте Трампа, а спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение.
Ранее президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, инаугурация которого прошла 20 января, обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем 45-й президент Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
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США обвинили Китай в «хищническом поведении»
У США вызывает глубокую обеспокоенность хищническое поведение Китая в вопросах, касающихся технологий, заявил представитель Госдепа Нед Прайс.
США выступают против практики принудительного трансфера технологий, которую, по их словам, применяет Пекин к компаниям, желающим работать на китайском рынке. При этом США намерены общаться с Китаем «там, где это соответствует их интересам», передает РИА «Новости».
По мнению Вашингтона, Китай «сохраняет один из самых контролируемых, наиболее репрессивных, наименее свободных информационных режимов в мире», но использует свободу слова в других странах «для распространения дезинформации». Прайс призвал к свободному доступу СМИ на китайский рынок и осудил запрет вещания Би-би-си.
В Китае запретили вещание британского канала BBC World News. Ранее британский регулятор лишил лицензии на вещание китайский канал CGTN. Согласно британским законам, политические партии не имеют права контролировать владельцев телевизионных лицензий.
Прайс также отметил, что пока рано говорить о мерах США против Олимпиады-2022 в Пекине в связи с обвинениями в геноциде уйгуров. По его словам, в своем подходе к Китаю Вашингтон консультируется и учитывает позицию союзников.
По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, президент США Джо Байден считает, что Вашингтон и Пекин «находятся в состоянии конкуренции», глава государства «трезво оценивает глубину этого вызова». США также настаивают на предоставлении Китаем дополнительных сведений об обстоятельствах начала распространения нового коронавируса, передает ТАСС.
Напомним, Белый дом сообщил о телефонном разговоре президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. Байден заявил китайскому коллеге о «фундаментальной обеспокоенности» действиями Китая, затронул тему прав человека, Гонконга, Синьцзяна и острова Тайвань, а также обещал «практичное, ориентированное на результат» общение с китайской стороной, говорится в сообщении.
Байден раскритиковал Трампа за проваленную подготовку к вакцинации в США
Дональд Трамп на посту президента США не справился с подготовкой страны к вакцинации от коронавируса, заявил новый глава государства Джо Байден.
Байден сказал, что американские ученые «сделали свою работу и открыли вакцину в рекордное время», но Трамп «не сделал свою работу по подготовке к огромному вызову по вакцинации сотен миллионов американцев». В частности, Трамп «не заказал достаточно вакцин, не мобилизовал достаточно людей, чтобы делать уколы, не организовал центры вакцинации».
«Когда я занял пост три недели назад, у страны не было плана… у нас было впечатление, что у нас имелось больше ресурсов, чем их было на самом деле, когда мы вступили в должность», – приводит слова Байдена РИА «Новости».
Байден заявил, что США готовы вакцинировать от коронавируса 300 млн американцев к концу июля, не уточнив, идет ли речь о двух дозах вакцин или об одной. Президент сообщил, что подписан контракт еще на «100 млн доз вакцины Moderna и 100 млн доз вакцины Pfizer». По его словам, доставку еще 200 млн доз удалось ускорить – они будут поставлены до конца июля, быстрее, чем ожидалось. Еще 100 млн доз будут получены не в конце июня, а в конце мая.
21 января Байден заявил о провале вакцинации от коронавируса в США. В тот же день он подписал десять исполнительных указов, направленных на активизацию борьбы с пандемией нового коронавируса в США. При этом в администрации Байдена оказались не в курсе, сколько в США имеется готовых к применению доз вакцины от нового коронавируса.
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Трампу могут дать право остаться в резиденции во Флориде
Экс-президент США Дональд Трамп может продолжить жить в своей резиденции во Флориде Мар-а-Лаго, к такому мнению склонились на заседании городского совета Палм-Бич, сообщили СМИ.
Накануне юрист Реджинальда Стамбо заявил, что экс-президент утратил право проживать в резиденции после того, как в 1993 году подписал с городом соглашение, согласно которому его резиденция была преобразована в частный клуб. Членам клуба запрещено проживать в гостевых комнатах клуба более 21 дня в году, передает РИА «Новости».
По информаци New York Times, ряд юристов на заседании городского совета выступили за то, что никто не может постоянно проживать в преобразованном в частный клуб Мар-а-Лаго. При этом ведущий адвокат городского совета Джон Рэндольф подчеркнул, что соглашение 1993 года не содержит каких-либо положений, которые запрещают непосредственно Трампу использовать резиденцию в качестве постоянного места жительства.
По словам юриста, Трамп может жить в Мар-а-Лаго без препятствий в качестве сотрудника, что договором не запрещено. «Формулировки в соглашении, регулирующем использование гостевых комнат членами клуба в течение ограниченного периода, не применимы к этой ситуации», – заявил Рэндольф.
Отмечается, что городской совет не провел окончательного голосования, однако большинство его членов склонилось к решению разрешить Трампу остаться в Мар-а-Лаго на постоянной основе.
В последний день пребывания на посту президента США Трамп вернулся в свое имение во Флориде Мар-а-Лаго. Это второй по величине особняк во всем штате. Здание с видом на Атлантический океан построено в 1927 году, в нем почти 130 комнат и зал приемов. На территории есть бассейн и пять теннисных кортов.
Напомним, американские сенаторы в ходе голосования признали конституционным процесс импичмента Трампа, хотя тот уже покинул президентский пост. В начале января сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов погибли пять человек.
Обвинитель от Палаты представителей США Стейси Плэскит заявила на процессе импичмента Трампа в Сенате, что его сторонники хотели убить Майкла Пенса, занимавшего пост вице-президента, и спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. В Сенате США были продемонстрированы видеокадры штурма Капитолия. Главный обвинитель, член Палаты представителей Джейми Раскин предложил телезрителям убрать от экранов детей.
В администрации Байдена подтвердили планы закрыть тюрьму Гуантанамо
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила приверженность американской администрации Джо Байдена закрытию спецтюрьмы на базе Гуантанамо на Кубе.
«Это определенно наши цель и намерение. Мы по-прежнему находимся в процессе изучения вопроса, как это должно работать в рамках взаимодействия ведомств. <...> Многие ведомства участвуют в обсуждении данных шагов», – приводит слова Псаки ТАСС.
Ранее официальный представитель совета нацбезопасности Эмили Хорн заявила, что в администрации Байдена решили пересмотреть будущее тюрьмы в заливе Гуантанамо, чтобы в дальнейшем закрыть это учреждение. В январе 2018 года 45-й американский президент Дональд Трамп подписал указ, отменяющий постановление Барака Обамы о закрытии Гуантанамо. Тюрьма на базе Гуантанамо была создана после терактов 11 сентября 2001 года. Тюремщики использовали пытки водой, лишение сна, сексуальное насилие и длительное содержание в помещениях, где невозможно распрямиться. В январе 2021 года восемь независимых экспертов ООН заявили, что тюрьма на военной базе Гуантанамо является позором США, ее давно следовало закрыть. По мнению экспертов, само существование такого объекта позорит как Соединенные Штаты.
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На процессе по импичменту Трампа решили не допрашивать свидетелей
Стороны процесса по импичменту 45-го президента США Дональда Трампа согласились не допрашивать свидетелей, заявили в ходе заседания обвинение и защита.
Вместе с тем, к делу будут приобщены письменные заявления члена конгресса от Республиканской партии Джейми Эрреру Бетлер и неназванных лиц, которых опросит защита, передает РИА «Новости».
Сенат решил не затягивать процесс после того, как предложение демократов вызвать свидетелей спровоцировало негативную реакцию защиты и требования с ее стороны вызвать собственных свидетелей.
Стороны приступили к выступлениям с последним словом, на что им отводится до четырех часов. После этого может пройти голосование по импичменту, которое формально завершит процесс.
В субботу сенат США возобновил слушания по импичменту 45-му американскому президенту Дональду Трампу. Обвинитель на процессе Джейми Раскин сообщил, что демократы хотят вызвать для дачи показаний на процессе по импичменту члена конгресса от Республиканской партии Джейми Эрреру Бетлер. По его словам, демократы хотят получить от Батлер информацию о разговоре высокопоставленного республиканца Кевина Маккарти с президентом Трампом 6 января в ходе штурма Капитолия. Демократы подозревают, что в этом разговоре Трамп допустил инкриминирующие его высказывания.
Накануне обвинение завершило изложение дела на процессе импичмента Трампа. Обвинитель от Палаты представителей Стейси Плэскит в ходе выступления на процессе по импичменту в Сенате призвала «осудить и оправдать» 45-го президента США. Ранее демократы возложили на Трампа ответственность за беспорядки в Капитолии.
Напомним, 26 января резолюция об импичменте Трампа поступила в Сенат США. Глава действующей американской администрации Джо Байден поддержал импичмент 45-го президента Соединенных Штатов республиканца Дональда Трампа, однако усомнился в вынесении обвинительного приговора из-за нехватки голосов законодателей.
Глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия. После этого контролируемая демократами Палата представителей США одобрила резолюцию об импичменте Трампа, а спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение.
Ранее президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, инаугурация которого прошла 20 января, обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем 45-й президент Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
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Лидер республиканцев в Сенате счел Трампа виновным в штурме Капитолия
Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл выразил уверенность, что 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп несет ответственность за штурм Капитолия, несмотря на оправдательный вердикт в рамках импичмента.
«Нет никаких сомнений никаких в том, что президент Трамп с практической и моральной точки зрения ответственен за провоцирование событий того дня», – приводит ТАСС заявление лидера республиканцев в Сенате после голосования, по итогам которого Трамп был оправдан. Сам Макконнелл голосовал против импичмента, однако при этом заявил: «Люди, которые штурмовали здание, были убеждены в том, что действуют в соответствии с желанием и указаниями своего президента».
«Согласно жестким нормам уголовного права, речь президента, вероятно, не была подстрекательством [к насилию]. Однако в контексте импичмента Сенат мог бы решить, что безрассудные действия, предшествовавшие беспорядкам, допустимо характеризовать именно так. Тем не менее в этом случае вопрос не имеет юридической значимости, потому что бывший президент Трамп с точки зрения конституции не может быть осужден [Сенатом]», – убежден Макконнелл.
«Теперь вопрос закрыт, в этом уже нет никаких сомнений. Дональд Трамп был президентом в тот момент, когда Палата представителей голосовала (по вопросу о его импичменте), но уже не являлся им в тот момент, когда Палата представителей решила передать [в Сенат] бумаги [со статьей импичмента]», – пояснил он, почему, с его точки зрения, Сенат не имел права отстранять от должности уже бывшего главу государства.
Накануне Сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. В пятницу обвинение завершило изложение дела на процессе импичмента Трампа. Обвинитель от Палаты представителей Стейси Плэскит в ходе выступления оговорилась и призвала «осудить и оправдать» 45-го президента США. В зале заседаний был слышен смех.
Резолюция об импичменте Трампа поступила в Сенат США 26 января. Глава Белого дома Джо Байден поддержал идею импичмента Трампа, однако усомнился в вынесении обвинительного приговора из-за нехватки голосов законодателей. Глава республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия. После этого контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте Трампа, а спикер Палаты представителей, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение.
Ранее президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, инаугурация которого прошла 20 января, обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем 45-й президент Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
-
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