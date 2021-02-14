Трамп прокомментировал провал второй попытки импичмента в Сенате США

Это был очередной этап самой масштабной в истории нашей страны охоты на ведьм, заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп после провала второй попытки импичмента 45-го американского президента в Сенате США.

«Это был очередной этап самой масштабной в истории нашей страны охоты на ведьм», – приводит ТАСС заявление Трампа в эфире телекомпании NBC. Бывший глава Белого дома подчеркнул, что «ни один президент еще не сталкивался с чем-либо подобным».

«Отражением печальной картины наших дней стало то, что представители одной политической партии в Америке получают возможность свободно пренебрегать принципом верховенства права, очернять правоохранительные органы, поддерживать бандитов, оправдывать мятежников и превращать систему правосудия в инструмент политического возмездия, а также подвергать преследованиям, шантажу, замалчиванию и подавлению всех людей или точки зрения, с которыми они не согласны», – констатировал экс-президент США.

Трамп заявил, что считает себя поборником принципа «незыблемого верховенства закона», защищает правоохранителей и готов постоять за «право американцев мирно и с честью обсуждать насущные вопросы без злых намерений и ненависти». При этом, по его словам, причиной запуска процедуры импичмента в его отношении стало то, что его политические оппоненты не могут забыть о том, что за Трампа проголосовали 75 млн американцев – «больше, чем за любого другого президента, находившегося у власти» на момент выборов.

Ранее Трамп анонсировал новую концепцию «безграничного будущего Америки».

Накануне Сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. Вопреки оправдательному вердикту лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл возложил на Трампа ответственность за штурм Капитолия, поддержав таким образом позицию президента США от Демократической партии Джо Байдена. Ранее обвинения в адрес Трампа поддержал глава республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси пообещала не допустить повторения штурма Капитолия. Сам 45-й президент США Дональд Трамп решительно осудил беспорядки и штурм Капитолия.

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