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Трамп прокомментировал провал второй попытки импичмента в Сенате США
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Это был очередной этап самой масштабной в истории нашей страны охоты на ведьм, заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп после провала второй попытки импичмента 45-го американского президента в Сенате США.
«Это был очередной этап самой масштабной в истории нашей страны охоты на ведьм», – приводит ТАСС заявление Трампа в эфире телекомпании NBC. Бывший глава Белого дома подчеркнул, что «ни один президент еще не сталкивался с чем-либо подобным».
«Отражением печальной картины наших дней стало то, что представители одной политической партии в Америке получают возможность свободно пренебрегать принципом верховенства права, очернять правоохранительные органы, поддерживать бандитов, оправдывать мятежников и превращать систему правосудия в инструмент политического возмездия, а также подвергать преследованиям, шантажу, замалчиванию и подавлению всех людей или точки зрения, с которыми они не согласны», – констатировал экс-президент США.
Трамп заявил, что считает себя поборником принципа «незыблемого верховенства закона», защищает правоохранителей и готов постоять за «право американцев мирно и с честью обсуждать насущные вопросы без злых намерений и ненависти». При этом, по его словам, причиной запуска процедуры импичмента в его отношении стало то, что его политические оппоненты не могут забыть о том, что за Трампа проголосовали 75 млн американцев – «больше, чем за любого другого президента, находившегося у власти» на момент выборов.
Ранее Трамп анонсировал новую концепцию «безграничного будущего Америки».
Накануне Сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. Вопреки оправдательному вердикту лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл возложил на Трампа ответственность за штурм Капитолия, поддержав таким образом позицию президента США от Демократической партии Джо Байдена. Ранее обвинения в адрес Трампа поддержал глава республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси пообещала не допустить повторения штурма Капитолия. Сам 45-й президент США Дональд Трамп решительно осудил беспорядки и штурм Капитолия.
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Стало известно о предложении подключить Трампа к аппарату ИВЛ
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Болезнь Дональда Трампа, у которого в октябре выявили коронавирус, протекала тяжелее, чем сообщалось, власти США скрывали реальное положение дел, пишут СМИ.
Источники New York Times утверждают, что состояние Трампа было хуже, «чем признавали публично», содержание кислорода в его крови было пониженным (данный показатель составлял менее 90%), наблюдались симптомы, связанные с пневмонией, в частности, признаки «инфильтрации легких». Высказывалось предложение подключить Трампа к аппарату ИВЛ еще до его прибытия в медицинский центр, передает ТАСС.
При этом сам Трамп отказывался от госпитализации и дал согласие только после того, как помощники указали ему, что пока он сам способен дойти до вертолета. Помощники заявили Трампу, что в случае ухудшения состояния его, возможно, придется нести сотрудникам Секретной службы.
New York Times пишет, что Трамп был тяжело болен, но его команда «приуменьшала серьезность ситуации». Для лечения Трампа применили препарат «Редженерон» (Regeneron), который тогда еще не получил полного одобрения. До сих пор не ясно, был ли Трамп заражен, когда участвовал в дебатах с Джо Байденом 29 сентября.
2 октября президент США вместе с супругой ушел на карантин. Позже глава Белого дома сделал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. Трампа госпитализировали в военно-медицинский центр в штате Мэриленд. После выздоровления Трамп рассказал, что принимал «Редженерон», а также выразил готовность стать донором плазмы крови для пациентов с тяжелой формой COVID-19.
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Сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента
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Сенат Конгресса США в ходе заседания в субботу оправдал 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.
В поддержку импичмента высказались 57 сенаторов, против – 43. Для вынесения обвинительного заключения за импичмент должны проголосовать не менее 67 из 100 сенаторов. Таким образом, вторая попытка демократов объявить Трампу импичмент не увенчалась успехом, передает ТАСС.
Ранее Сенат возобновил слушания по импичменту 45-го президента США. Накануне обвинение завершило изложение дела на процессе импичмента Трампа. Обвинитель от Палаты представителей Стейси Плэскит в ходе выступления оговорилась и призвала «осудить и оправдать» 45-го президента США. В зале заседаний был слышен смех.
Напомним, 26 января резолюция об импичменте Трамп поступила в Сенат США. Глава действующей американской администрации Джо Байден поддержал импичмент 45-го президента Соединенных Штатов республиканца Дональда Трампа, однако усомнился в вынесении обвинительного приговора из-за нехватки голосов законодателей.
Глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия. После этого контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте Трампа, а спикер Палаты представителей, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение.
Ранее президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, инаугурация которого прошла 20 января, обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем 45-й президент Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
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Сенат США возобновил слушания по импичменту Трампу
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Сенат США возобновил слушания по импичменту 45-му американскому президенту Дональду Трампу, голосование ожидается в субботу.
Стороны процесса изложили ранее свои позиции, в субботу они выступят с заключительными речами, передает РИА «Новости».
В свою очередь лидер республиканцев в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл (от штата Кентукки) заявил однопартийцам, что он намерен голосовать против импичмента Трамп, передает ТАСС со ссылкой на издание Politico.
Главный обвинитель на процессе Джейми Раскин сообщил, что демократы хотят вызвать для дачи показаний на процессе по импичменту члена конгресса от Республиканской партии Джейми Эрреру Батлер.
По его словам, демократы хотят получить от нее информацию о разговоре высокопоставленного республиканца Кевина Маккарти с президентом Трампом 6 января в ходе штурма Капитолия. Демократы подозревают, что в этом разговоре экс-президент США допустил инкриминирующие его высказывания. Адвокат защиты Майкл ван дер Вин заявил, что в таком случае ему понадобится выслушать «сотню» различных показаний свидетелей.
«Эти показания должны быть даны не по Zoom, а в моем офисе в Филадельфии», – заявил адвокат, вызвав смех демократов.
Накануне обвинение завершило изложение дела на процессе импичмента Трампа. Обвинитель от Палаты представителей Стейси Плэскит в ходе выступления на процессе по импичменту в Сенате призвала «осудить и оправдать» 45-го президента США. Ранее демократы возложили на Трампа ответственность за беспорядки в Капитолии.
Напомним, 26 января резолюция об импичменте Трампа поступила в Сенат США. Глава действующей американской администрации Джо Байден поддержал импичмент 45-го президента Соединенных Штатов республиканца Дональда Трампа, однако усомнился в вынесении обвинительного приговора из-за нехватки голосов законодателей.
Глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия. После этого контролируемая демократами Палата представителей США одобрила резолюцию об импичменте Трампа, а спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение.
Ранее президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, инаугурация которого прошла 20 января, обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем 45-й президент Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
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Обвинение на процессе импичмента призвало «осудить и оправдать» Трампа
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Обвинитель от Палаты представителей Стейси Плэскит в ходе выступления в Сенате на процессе по импичменту 45-го президента США оговорилась и призвала «осудить и оправдать» Дональда Трампа.
«У него были все основания знать, что они вооружены, склонны к насилию и готовы действительно драться. <...> И он все равно дал свои указания идти к Капитолию и, цитирую, «сражаться изо всех сил, чтобы остановить кражу [победы на выборах]». <...> Вот почему он должен быть осужден и оправдан», – приводит слова Плэскит ТАСС.
После этого она развернулась и уже собиралась покинуть трибуну, однако вернулась к микрофону, чтобы исправить оговорку. «И лишен права [занимать государственные посты]», – сказала Плэскит. В зале заседаний был слышен смех.
Накануне обвинение завершило изложение дела на процессе импичмента Трампа.
Напомним, 26 января резолюция об импичменте Трампа поступила в Сенат США. Глава действующей американской администрации Джо Байден поддержал импичмент 45-го президента Соединенных Штатов республиканца Дональда Трампа, однако усомнился в вынесении обвинительного приговора из-за нехватки голосов законодателей.
Глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия. После этого контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте Трампа, а спикер Палаты представителей, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение.
Ранее президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, инаугурация которого прошла 20 января, обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем 45-й президент Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
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Обвинение завершило изложение дела на процессе импичмента Трампа в Сенате США
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Сторона обвинения завершила изложение доводов против экс-президента США Дональда Трампа на процессе его импичмента в американском Сенате, сообщают информационные агентства.
Главный обвинитель на процессе, член Палаты представителей Джейми Раскин спросил сенаторов: «Есть ли в этом зале хоть один политик, который верит, что Дональд Трамп прекратит подстрекать к насилию, чтобы добиться своего, если Сенат еще когда-либо допустит его в Овальный кабинет?». Он спросил, готовы ли члены Сената «поставить на это жизни других полицейских», «безопасность своей семьи» и «будущее демократической страны», передает РИА «Новости».
Конгрессмен Хоакин Кастро, также выступающий обвинителем от Палаты представителей, заявил, что среди сторонников Трампа, которых тот «привел к зданию» Конгресса, были люди из «списка наблюдения ФБР». Как минимум «один из участников мятежа, возможно, намеревался украсть информацию и передать ее иностранному противнику», сказал Кастро, добавив, что в толпу могли «просочиться иностранные шпионы», передает ТАСС.
«Наши противники даже используют события 6 января не только для очернения Америки, но и для оправдания своего собственного антидемократического поведения, называя Америку лицемерной», – сказал он, приведя в пример реакцию в России, Китае, Иране.
ФБР считает, что медсестра по уходу на дому Райли Уильямс взяла из одного из офисов спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси ноутбук. Некоторые источники утверждают, что она должна была передать его «другу в России», а тот, в свою очередь, якобы собирался «продать его СВР».
Как заявила обвинитель от Палаты представителей Дайана Дегетт, участники штурма американского Капитолия 6 января верили, что выполняют указание Трампа и не будут наказаны за свои действия. Конгрессмен Тед Лью заявил, что Трамп «не выразил раскаяния», то есть, «несомненно, нанесет вред в будущем, если позволить».
Напомним, американские сенаторы в ходе голосования признали конституционным процесс импичмента Трампа, хотя тот уже покинул президентский пост. Обвинитель от Палаты представителей США Стейси Плэскит заявила на процессе импичмента Трампа в Сенате, что его сторонники хотели убить Майкла Пенса, занимавшего пост вице-президента, и спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. В Сенате США были продемонстрированы видеокадры штурма Капитолия. Главный обвинитель, член Палаты представителей Джейми Раскин предложил телезрителям убрать от экранов детей.
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США заявили о возможном завершении импичмента Трампа в выходные
Американские сенаторы полагают, что финальное голосование по вопросу импичмента экс-президента США Дональда Трампа может состояться в верхней палате Конгресса уже в эти выходные, сообщает CNN.
Процесс импичмента в отношении Трампа идет в Сенате уже третий день. Ранее законодатели приняли резолюции по формату самой процедуры, согласно которой каждой стороне дается на изложение своей позиции не больше восьми часов в день. В среду и четверг обвинители приводили свои доводы, осталось предоставить слово защите. Сенаторы получат в общей сложности четыре часа, чтобы задать вопросы юристам и обвинителям. Кроме того, еще предстоит принять решение относительно вызова свидетелей. На заключительные заявления обеим сторонам отведено четыре часа, передает ТАСС со ссылкой на американский телеканал.
Как информирует CNN, сенатор Рой Блант (республиканец от штата Миссури) ответил на вопрос о сроках окончания разбирательства: «Суббота выглядит все лучше». В свою очередь сенатор Дебби Стабенау (демократка от штата Мичиган), по сведениям телекомпании, заявила, что, по ее мнению, процесс может завершиться вечером в субботу или днем в воскресенье. Она также отметила, что не видит необходимости в вызове свидетелей.
Как сообщает со ссылкой на источники телеканал, сторона защиты, вероятно, потратит на изложение своей позиции меньше 16 отведенных на это часов.
Напомним, американские сенаторы в ходе голосования признали конституционным процесс импичмента Трампа, хотя тот уже покинул президентский пост. В начале января сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов погибли пять человек.
Обвинитель от Палаты представителей США Стейси Плэскит заявила на процессе импичмента Трампа в Сенате, что его сторонники хотели убить Майкла Пенса, занимавшего пост вице-президента, и спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. В Сенате США были продемонстрированы видеокадры штурма Капитолия. Главный обвинитель, член Палаты представителей Джейми Раскин предложил телезрителям убрать от экранов детей.
Экс-первая леди США открыла «Офис Меланьи Трамп»
Супруга 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа объявила о создании новой организации – «Офиса Меланьи Трамп».
«Госпожа Мелания Трамп объявляет об открытии Офиса Мелании Трамп. Пожалуйста, следите за новостями и обновлениями этого аккаунта», – говорится в сообщении в учетной записи новой организации в Twitter, которое перепостила на своей странице бывшая первая леди США.
По сведениям телеканала CNN, работа «Офиса Меланьи Трамп» будет связана с помощью детям и станет продолжением ее информационной-просветительской инициативы Be Best («Будь лучше»), которая фокусировалась на вопросах детского здоровья, благосостояния, а также безопасности при выходе детей в интернет. Штаб-квартира организации будет располагаться в городе Палм-Бич (штат Флорида), передает ТАСС.
Напомним, 20 января Дональд Трамп с супругой Меланьей вылетели из Белого дома. В тот же день Джо Байден вступил в должность 46-го президента США.
Пушков раскрыл суть политической жизни США
Сутью внутриполитической жизни США стали подлоги, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя обвинения в адрес 45-го американского президента Дональда Трампа.
Как отметил сенатор, в Соединенных Штатах не прекращаются фальсификации, манипуляции и подлоги. По его словам, представители Демократической партии «редактируют и искажают» обращение Трампа к демонстрантам, чтобы обвинить его в призывах к мятежу. «Именно подлоги стали сутью внутриполитической жизни страны. Плюс блокировки всех, кто не согласен играть в такую игру и не хочет делать вид, что это и есть демократия», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Накануне обвинение завершило изложение дела на процессе импичмента Трампа. Обвинитель от Палаты представителей Стейси Плэскит в ходе выступления на процессе по импичменту в Сенате призвала «осудить и оправдать» 45-го президента США. Ранее демократы возложили на Трампа ответственность за беспорядки в Капитолии.
Напомним, 26 января резолюция об импичменте Трампа поступила в Сенат США. Глава действующей американской администрации Джо Байден поддержал импичмент 45-го президента Соединенных Штатов республиканца Дональда Трампа, однако усомнился в вынесении обвинительного приговора из-за нехватки голосов законодателей.
Глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия. После этого контролируемая демократами Палата представителей США одобрила резолюцию об импичменте Трампа, а спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение.
Ранее президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, инаугурация которого прошла 20 января, обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем 45-й президент Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
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Байден раскритиковал Трампа за проваленную подготовку к вакцинации в США
Дональд Трамп на посту президента США не справился с подготовкой страны к вакцинации от коронавируса, заявил новый глава государства Джо Байден.
Байден сказал, что американские ученые «сделали свою работу и открыли вакцину в рекордное время», но Трамп «не сделал свою работу по подготовке к огромному вызову по вакцинации сотен миллионов американцев». В частности, Трамп «не заказал достаточно вакцин, не мобилизовал достаточно людей, чтобы делать уколы, не организовал центры вакцинации».
«Когда я занял пост три недели назад, у страны не было плана… у нас было впечатление, что у нас имелось больше ресурсов, чем их было на самом деле, когда мы вступили в должность», – приводит слова Байдена РИА «Новости».
Байден заявил, что США готовы вакцинировать от коронавируса 300 млн американцев к концу июля, не уточнив, идет ли речь о двух дозах вакцин или об одной. Президент сообщил, что подписан контракт еще на «100 млн доз вакцины Moderna и 100 млн доз вакцины Pfizer». По его словам, доставку еще 200 млн доз удалось ускорить – они будут поставлены до конца июля, быстрее, чем ожидалось. Еще 100 млн доз будут получены не в конце июня, а в конце мая.
21 января Байден заявил о провале вакцинации от коронавируса в США. В тот же день он подписал десять исполнительных указов, направленных на активизацию борьбы с пандемией нового коронавируса в США. При этом в администрации Байдена оказались не в курсе, сколько в США имеется готовых к применению доз вакцины от нового коронавируса.
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Трампу могут дать право остаться в резиденции во Флориде
Экс-президент США Дональд Трамп может продолжить жить в своей резиденции во Флориде Мар-а-Лаго, к такому мнению склонились на заседании городского совета Палм-Бич, сообщили СМИ.
Накануне юрист Реджинальда Стамбо заявил, что экс-президент утратил право проживать в резиденции после того, как в 1993 году подписал с городом соглашение, согласно которому его резиденция была преобразована в частный клуб. Членам клуба запрещено проживать в гостевых комнатах клуба более 21 дня в году, передает РИА «Новости».
По информаци New York Times, ряд юристов на заседании городского совета выступили за то, что никто не может постоянно проживать в преобразованном в частный клуб Мар-а-Лаго. При этом ведущий адвокат городского совета Джон Рэндольф подчеркнул, что соглашение 1993 года не содержит каких-либо положений, которые запрещают непосредственно Трампу использовать резиденцию в качестве постоянного места жительства.
По словам юриста, Трамп может жить в Мар-а-Лаго без препятствий в качестве сотрудника, что договором не запрещено. «Формулировки в соглашении, регулирующем использование гостевых комнат членами клуба в течение ограниченного периода, не применимы к этой ситуации», – заявил Рэндольф.
Отмечается, что городской совет не провел окончательного голосования, однако большинство его членов склонилось к решению разрешить Трампу остаться в Мар-а-Лаго на постоянной основе.
В последний день пребывания на посту президента США Трамп вернулся в свое имение во Флориде Мар-а-Лаго. Это второй по величине особняк во всем штате. Здание с видом на Атлантический океан построено в 1927 году, в нем почти 130 комнат и зал приемов. На территории есть бассейн и пять теннисных кортов.
Напомним, американские сенаторы в ходе голосования признали конституционным процесс импичмента Трампа, хотя тот уже покинул президентский пост. В начале января сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов погибли пять человек.
Обвинитель от Палаты представителей США Стейси Плэскит заявила на процессе импичмента Трампа в Сенате, что его сторонники хотели убить Майкла Пенса, занимавшего пост вице-президента, и спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. В Сенате США были продемонстрированы видеокадры штурма Капитолия. Главный обвинитель, член Палаты представителей Джейми Раскин предложил телезрителям убрать от экранов детей.
Сенатор заверил Трампа в оправдании в верхней палате Конгресса
Влиятельный американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) заявил в среду, что разговаривал с экс-президентом США – республиканцем Дональдом Трампом и заверил его в том, что тот будет оправдан по итогам процесса импичмента в верхней палате Конгресса.
В беседе с журналистами в американском законодательном органе один из ближайших соратников бывшего главы государства Грэм рассказал, что позвонил Трампу во вторник вечером. «Я заверил [бывшего] президента, что дело будет закрыто. Сейчас это всего лишь вопрос вынесения окончательного решения», – передает ТАСС слова Грэма.
Законодатель также выразил надежду, что защищающие на процессе Трампа адвокаты «добьются большего успеха, смогут добиться большего». Он добавил, что бывший американский лидер не был разочарован выступлением своих юристов, как о том ранее сообщили американские СМИ. «Нет, не особо, – отметил Грэм, отвечая на вопрос о том, был ли Трамп недоволен своими адвокатами. – В основном мы говорили о голосовании, и я сказал, что у нас было 44 человека, которые заявили, что это неконституционно».
Тем временем CNN сообщает, что представители Республиканской партии в Сенате Конгресса США по-прежнему не намерены поддерживать импичмент Трампа, несмотря на приведенные обвинением в среду материалы.
Как свидетельствуют комментарии некоторых сенаторов-республиканцев, представленные видеозаписи не заставили пересмотреть их позицию против импичмента бывшего президента. «Трудно признать кого-то виновным, если процесс изначально ущербен», – отметил сенатор от Индианы Майк Браун.
Его коллега из Висконсина Рон Джонсон, комментируя увиденное, заявил, что «обвинять надо мятежников, а не Трампа». Сенатор от Аляски Лиза Мурковски назвала продемонстрированные видео «довольно убедительными с точки зрения обвинения», однако ушла от ответа на вопрос, следует ли Сенату в связи с этим провести импичмент бывшего президента.
Сенатор от штата Техас Тед Круз заявил, что увиденные им видеозаписи «производят впечатление и вызывают эмоции», однако не подтверждают наличие связи между действиями участников беспорядков и заявлениями Трампа. «Было хорошо заметно, что ее нет, – сказал он. – Они (представители стороны обвинения) потратили много времени, чтобы показать насилие, которое совершали преступники, но слова президента даже близко не подходят к той границе, где их можно было бы считать призывом к таким действиям».
Аналогичную позицию высказал сенатор-республиканец от Оклахомы Джейм Лэнкфорд. «Обвинение пытается доказать, что именно Трамп дал старт мятежу. Но Трамп проводил сотни встреч со своими сторонниками, и подобного никогда не случалось. Так что увязать одно с другим сложно», – считает он. Его поддержал также сенатор от Северной Каролины Том Тиллис, по мнению которого «надо различать действия Трампа и отвратительные поступки тех людей, которые мы увидели».
Напомним, американские сенаторы в ходе голосования признали конституционным процесс импичмента Трампа, хотя тот уже покинул президентский пост. В начале января сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов погибли пять человек.
Обвинитель от Палаты представителей США Стейси Плэскит заявила на процессе импичмента Трампа в Сенате, что его сторонники хотели убить Майкла Пенса, занимавшего пост вице-президента, и спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. В Сенате США были продемонстрированы видеокадры штурма Капитолия. Главный обвинитель, член Палаты представителей Джейми Раскин предложил телезрителям убрать от экранов детей.
На процессе по импичменту Трампу решили не допрашивать свидетелей
Стороны процесса по импичменту 45-му президенту США Дональду Трампу согласились не допрашивать свидетелей, заявили в ходе заседания обвинение и защита.
Вместе с тем, к делу будут приобщены письменные заявления члена конгресса от Республиканской партии Джейми Эрреру Бетлер и неназванных лиц, которых опросит защита, передает РИА «Новости».
Сенат решил не затягивать процесс после того, как предложение демократов вызвать свидетелей спровоцировало негативную реакцию защиты и требования с ее стороны вызвать собственных свидетелей.
Стороны приступили к выступлениям с последним словом, на что им отводится до четырех часов. После этого может пройти голосование по импичменту, которое формально завершит процесс.
В субботу сенат США возобновил слушания по импичменту 45-му американскому президенту Дональду Трампу. Обвинитель на процессе Джейми Раскин сообщил, что демократы хотят вызвать для дачи показаний на процессе по импичменту члена конгресса от Республиканской партии Джейми Эрреру Бетлер. По его словам, демократы хотят получить от Батлер информацию о разговоре высокопоставленного республиканца Кевина Маккарти с президентом Трампом 6 января в ходе штурма Капитолия. Демократы подозревают, что в этом разговоре Трамп допустил инкриминирующие его высказывания.
Накануне обвинение завершило изложение дела на процессе импичмента Трампа. Обвинитель от Палаты представителей Стейси Плэскит в ходе выступления на процессе по импичменту в Сенате призвала «осудить и оправдать» 45-го президента США. Ранее демократы возложили на Трампа ответственность за беспорядки в Капитолии.
Напомним, 26 января резолюция об импичменте Трампа поступила в Сенат США. Глава действующей американской администрации Джо Байден поддержал импичмент 45-го президента Соединенных Штатов республиканца Дональда Трампа, однако усомнился в вынесении обвинительного приговора из-за нехватки голосов законодателей.
Глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия. После этого контролируемая демократами Палата представителей США одобрила резолюцию об импичменте Трампа, а спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение.
Ранее президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, инаугурация которого прошла 20 января, обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем 45-й президент Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
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Лидер республиканцев в Сенате счел Трампа виновным в штурме Капитолия
Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл выразил уверенность, что 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп несет ответственность за штурм Капитолия, несмотря на оправдательный вердикт в рамках импичмента.
«Нет никаких сомнений никаких в том, что президент Трамп с практической и моральной точки зрения ответственен за провоцирование событий того дня», – приводит ТАСС заявление лидера республиканцев в Сенате после голосования, по итогам которого Трамп был оправдан. Сам Макконнелл голосовал против импичмента, однако при этом заявил: «Люди, которые штурмовали здание, были убеждены в том, что действуют в соответствии с желанием и указаниями своего президента».
«Согласно жестким нормам уголовного права, речь президента, вероятно, не была подстрекательством [к насилию]. Однако в контексте импичмента Сенат мог бы решить, что безрассудные действия, предшествовавшие беспорядкам, допустимо характеризовать именно так. Тем не менее в этом случае вопрос не имеет юридической значимости, потому что бывший президент Трамп с точки зрения конституции не может быть осужден [Сенатом]», – убежден Макконнелл.
«Теперь вопрос закрыт, в этом уже нет никаких сомнений. Дональд Трамп был президентом в тот момент, когда Палата представителей голосовала (по вопросу о его импичменте), но уже не являлся им в тот момент, когда Палата представителей решила передать [в Сенат] бумаги [со статьей импичмента]», – пояснил он, почему, с его точки зрения, Сенат не имел права отстранять от должности уже бывшего главу государства.
Накануне Сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. В пятницу обвинение завершило изложение дела на процессе импичмента Трампа. Обвинитель от Палаты представителей Стейси Плэскит в ходе выступления оговорилась и призвала «осудить и оправдать» 45-го президента США. В зале заседаний был слышен смех.
Резолюция об импичменте Трампа поступила в Сенат США 26 января. Глава Белого дома Джо Байден поддержал идею импичмента Трампа, однако усомнился в вынесении обвинительного приговора из-за нехватки голосов законодателей. Глава республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия. После этого контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте Трампа, а спикер Палаты представителей, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение.
Ранее президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, инаугурация которого прошла 20 января, обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем 45-й президент Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
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Трамп пообещал представить концепцию «безграничного будущего Америки»
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Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после провала второй попытки импичмента в Сенате пообещал в ближайшие месяцы поделиться собственным видением «яркого, светлого и безграничного будущего Америки».
«В ближайшие месяцы я готовлюсь многим поделиться с вами и надеюсь вместе продолжить наше замечательное путешествие с целью достичь величия Америки для всех ее жителей. Нам предстоит проделать много работы, и скоро мы представим наше видение яркого, светлого и безграничного будущего Америки», – приводит ТАСС текст обращения Трампа к своим сторонникам, которое показала в эфире телекомпания NBC.
Помимо этого, 45-й президент США обратился со словами благодарности в адрес юристов, представлявших его интересы в рамках процедуры импичмента, а также сенаторов и членов Палаты представителей Конгресса, высказавшихся против обвинительного приговора.
Накануне Сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. Вопреки оправдательному вердикту лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл возложил на Трампа ответственность за штурм Капитолия, поддержав таким образом позицию президента США от Демократической партии Джо Байдена. Ранее обвинения в адрес Трампа поддержал глава республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти. Между тем сам 45-й президент США Дональд Трамп решительно осудил беспорядки и штурм Капитолия.
Напомним, 20 января появились сообщения о том, что Трамп на фоне серьезных разногласий с лидером республиканцев в Сенате США Митчем Макконнеллом якобы обсуждал с единомышленниками возможность создания в США нового политического объединения – «Патриотической партии». Из результатов социологического исследования издания Hill и службы HarrisX стало известно, что в новую политическую партию Трампа готовы вступить 37% американских избирателей, в том числе 64% опрошенных из числа республиканцев.
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Пелоси пообещала не допустить повторения штурма Капитолия
Конгресс Соединенных Штатов примет меры, чтобы расследовать все обстоятельства январского вторжения в Капитолий и не допустить повторения инцидентов подобного рода в будущем, заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.
Комментируя штурм протестующими Капитолия в свете решения Сената США оправдать Дональда Трампа в рамках второй попытки импичмента 45-го американского президента, Пелоси подчеркнула: «Однако мы будем двигаться вперед, чтобы гарантировать, что это никогда не повторится, <...> чтобы расследовать и оценить, что стало причиной этого – как в плане мотивации, так и в плане безопасности <...>», передает ТАСС.
Накануне Сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. В пятницу обвинение завершило изложение дела на процессе импичмента Трампа. Обвинитель от Палаты представителей Стейси Плэскит в ходе выступления оговорилась и призвала «осудить и оправдать» 45-го президента США. В зале заседаний был слышен смех.
Резолюция об импичменте Трампа поступила в Сенат США 26 января. Глава Белого дома Джо Байден поддержал идею импичмента Трампа, однако усомнился в вынесении обвинительного приговора из-за нехватки голосов законодателей. Глава республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия. После этого контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте Трампа, а спикер Палаты представителей, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение.
Ранее президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, инаугурация которого прошла 20 января, обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем 45-й президент Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
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