Лидер республиканцев в Сенате счел Трампа виновным в штурме Капитолия

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл выразил уверенность, что 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп несет ответственность за штурм Капитолия, несмотря на оправдательный вердикт в рамках импичмента.

«Нет никаких сомнений никаких в том, что президент Трамп с практической и моральной точки зрения ответственен за провоцирование событий того дня», – приводит ТАСС заявление лидера республиканцев в Сенате после голосования, по итогам которого Трамп был оправдан. Сам Макконнелл голосовал против импичмента, однако при этом заявил: «Люди, которые штурмовали здание, были убеждены в том, что действуют в соответствии с желанием и указаниями своего президента».

«Согласно жестким нормам уголовного права, речь президента, вероятно, не была подстрекательством [к насилию]. Однако в контексте импичмента Сенат мог бы решить, что безрассудные действия, предшествовавшие беспорядкам, допустимо характеризовать именно так. Тем не менее в этом случае вопрос не имеет юридической значимости, потому что бывший президент Трамп с точки зрения конституции не может быть осужден [Сенатом]», – убежден Макконнелл.

«Теперь вопрос закрыт, в этом уже нет никаких сомнений. Дональд Трамп был президентом в тот момент, когда Палата представителей голосовала (по вопросу о его импичменте), но уже не являлся им в тот момент, когда Палата представителей решила передать [в Сенат] бумаги [со статьей импичмента]», – пояснил он, почему, с его точки зрения, Сенат не имел права отстранять от должности уже бывшего главу государства.

Накануне Сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. Накануне обвинение завершило изложение дела на процессе импичмента Трампа. Обвинитель от Палаты представителей Стейси Плэскит в ходе выступления оговорилась и призвала «осудить и оправдать» 45-го президента США. В зале заседаний был слышен смех.

Резолюция об импичменте Трампа поступила в Сенат США 26 января. Глава Белого дома Джо Байден поддержал идею импичмента Трампа, однако усомнился в вынесении обвинительного приговора из-за нехватки голосов законодателей. Глава республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия. После этого контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте Трампа, а спикер Палаты представителей, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение.

Ранее президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, инаугурация которого прошла 20 января, обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем 45-й президент Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.

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