Байден усомнился в утверждении импичмента Трампу Сенатом США

Глава действующей американской администрации Джо Байден поддержал импичмент 45-го президента Соединенных Штатов республиканца Дональда Трампа, однако усомнился в вынесении обвинительного приговора из-за нехватки голосов законодателей.

«Я считаю, что это должно произойти», – приводит слова Байдена ТАСС. При этом глава действующей американской администрации в интервью телекомпании CNN выразил сомнение относительно того, что по итогам слушаний в Сенате США резолюция об импичменте экс-президента наберет достаточное число голосов (67) для признания 45-го президента США виновным по единственной статье обвинения – подстрекательство к мятежу. Для этого необходимо, чтобы против Трампа выступили по меньшей мере 17 сенаторов- республиканцев. «Сенат поменялся с тех пор, когда я работал там, но он поменялся не настолько», – заявил Байден. Глава Белого дома выразил мнение, что процедура импичмента Трампа негативно скажется на реализации повестки действующей администрации. Однако, по его мнению, «последствия будут еще хуже, если этого не произойдет».

Ранее резолюция об импичменте Трампа поступила в Сенат США. Накануне стало известно, что председателем процесса по отстранению от власти 45-го президента США, который уже сложил свои полномочия, назначен сенатор от Демократической партии США Патрик Лихи. Процесс импичмента экс-президенту США Дональду Трампу начнется 8 февраля.

Глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия. После этого контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте Трампа, после чего спикер Палаты представителей, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение.

Ранее президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, инаугурация которого прошла 20 января, обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем 45-й президент Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.

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