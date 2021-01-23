Лидер демократов назвал дату начала процесса импичмента Трампу

«Партия – это не только избиратели, но и спонсоры, чьи финансы позволяют проводить успешные избирательные кампании. Сомневаюсь, что Трамп способен самостоятельно профинансировать свою партию», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Борис Межуев. Так он прокомментировал сообщения западных СМИ о якобы планах Дональда Трампа создать «Патриотическую партию».

«У Трампа есть устойчивая поддержка избирателей, которые ему верны. Он уходит со своего поста в расколотой стране, причем раскол проходит в значительной степени по вопросу отношения к его личности. И хотя на этом политическая судьба Трампа не заканчивается, он вряд ли уживется в Республиканской партии», – сказал политолог-американист Борис Межуев.

«Если говорить о новой партии, то нужно понимать, что такая организация не состоит лишь из избирателей. Партия – это крупные деньги и спонсоры, чьи финансы позволяют проводить успешные избирательные кампании. Сомневаюсь, что Трамп способен самостоятельно профинансировать свою партию. Ему необходимо обеспечить наличие выдвиженцев во всех штатах. Сможет ли он собрать людей, которые рискнут вложиться в его партию? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Трампа оставили многие», – отметил эксперт.

«Также я не верю в трехпартийную систему в США. В свое время в результате раскола Республиканской партии появилась Прогрессивная партия во главе с Теодором Рузвельтом, однако в 1912 году он проиграл президентскую кампанию демократу Вудро Вильсону. Схожую попытку уже в 1992 году предпринял Росс Перо, однако и это не принесло никаких значимых результатов», – напомнил собеседник.

«Единственный вариант, при котором партию Трампа может ждать успех – это если он одним ударом выбьет электоральную базу из-под Республиканской партии по примеру того, как в свое время республиканцы вышибли вигов. Но, повторюсь, здесь все зависит от финансовых возможностей Трампа», – заключил Межуев.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило о том, что Дональд Трамп в последнее время обсуждал с единомышленниками возможность создания в США новой политической партии. По информации источников издания, Трамп хотел бы назвать новое политическое объединение «Патриотической партией».

Отмечается, что у Трампа начались разногласия с Республиканской партией после того, как несколько его однопартийцев, включая лидера республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митча Макконнелла, обвинили действующего американского президента в провоцировании толпы на участие в беспорядках у Капитолия 6 января.

В то же время сам Трамп во время выступления с прощальной речью в качестве президента США, отметил, что «движение, которое мы начали, только начинается». При этом он не стал уточнять, о каким именно движении идет речь.

Напомним, 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.

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