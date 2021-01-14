Пелоси подписала обвинительное заключение в рамках импичмента Трампа

Спикер Палаты представителей Конгресса США, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента действующего президента Соединенных Штатов республиканца Дональда Трампа.

«Палата представителей <...> продемонстрировала, что никто не стоит выше закона, даже президент США. Дональд Трамп представляет явную и актуальную опасность для нашей страны. <...> Мы вновь выполнили свою клятву защищать <...> Конституцию США», – приводит ТАСС текст заявления Пелоси, сделанного в эфире американских телеканалов.

Ранее контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США поддержала резолюцию об импичменте действующего президента Соединенных Штатов республиканца Дональда Трампа. Накануне глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия.

В прошлый четверг избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.

В прошлую среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.