Пелоси пообещала не допустить повторения штурма Капитолия

Эксперт: Перемены в ЦК правящей партии знаменуют отказ КНДР от рыночных реформ

Назначение нового партийного куратора экономики КНДР связано с тем, что в Пхеньяне решили вернуться к строгой плановой экономике. Время харизматичных рыночных реформаторов там прошло. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Андрей Ланьков. Ранее в Пхеньяне новым секретарем и руководителем экономического отдела ЦК партии был избран О Сун Ен.

«Замена руководства экономического отдела ЦК вытекает из решений январского съезда партии, на котором из состава Политбюро ЦК ТПК был выведен Пак Бон Дю – ветеран партии, главный идеолог экономических реформ, проводившихся в КНДР все последние годы», – поясняет профессор Сеульского университета Кунмин (Южная Корея) Андрей Ланьков.

«Формальный повод для отставки – это возраст, Паку уже больше 80 лет. Но на деле его уход из политбюро означает, что Ким Чен Ын отходит от политики реформ. Обычно высшее руководство КНДР – закрытые люди в строгих френчах, их взгляды практически никому не известны. В отличие от них, о взглядах на политику и экономику Пака Бон Дю известно достаточно. Этих взглядов он не менял больше 20 лет, из-за чего ранее неоднократно попадал в опалу, – говорит востоковед. – Пака окончательно отправили в отставку после того, как в январе публично объявили провальным его сценарий реформ, запущенных в 2012 году. Причем, Пак не скрывал, что действовал по модели китайского вождя Дэн Сяопина».

Как сообщила в пятницу центральный печатный орган властей КНДР – газета «Нодон Синмун», на проходившем 8-11 февраля пленуме ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) секретарем и руководителем экономического отдела ЦК партии был избран О Сун Ен.

В ходе пленума генсек правящей партии Ким Чен Ын призвал усилить юридический контроль за исполнением госплана, в том числе с привлечением прокуратуры. Ответственность за провалы в реализации госплана возложены на местные партийные организации. Таким образом, отмечает ТАСС, Северная Корея отказалась от идеи развития либеральной экономики по китайскому образцу и завоевания внешних рынков, снова сделав ставку на внутреннее потребление с усилением регулирующей роли государства в экономике.

Как отметил Ланьков, несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, Пак Бон Дю сохранял удивительную работоспособность. «Возможно, ему и впрямь уже пора было уходить на покой. Но без него сторонники рыночных реформ в КНДР оказались в одночасье обезглавлены», – отмечает востоковед. По его мнению, в отличие от своих последователей, «Пак мог позволить себе определенную фронду без отягчающих для себя последствий, насколько это возможно в Пхеньяне».

Новый же главный экономический куратор О Сун Ен, в отличие от харизматичного Пака – это «типичный закрытый партийный чиновник во френче», говорит Ланьков. «О его политических взглядах, если такие есть, сторонним людям неизвестно ничего. Напомню, что в КНДР сохраняется атмосфера строгой секретности. Там, к примеру, под грифом «секретно» – от своих же граждан – остается даже все законодательство», отмечает востоковед.

О причинах, которые побудили власти КНДР сменить курс, Ланьков судить не берется, поскольку информации о состоянии народного хозяйства Северной Кореи недостаточно. «Новый курс состоит в усилении роли планирования, увеличения отчетности для предприятий, возвращении правительству руководящей роли в торговле и сфере обслуживания, поясняет эксперт.

«Торговля и сфера услуг в КНДР были фактически приватизированы еще в 1990-х годах, сейчас их будут национализировать снова. Переписаны законы, касающиеся прав предприятий свободно распоряжаться валютной выручкой, теперь предприятия теряют значительную часть заработанной ими валюты. В общем, речь идет о контрнаступлении на реформы», – заключил Ланьков.

Как отмечает Lenta.ru, по оценкам американских экономистов, КНДР столкнулась с самым тяжелым периодом за все время правления Ким Чен Ына. Попытки примириться с США и снять санкции не сработали. Ситуация усугубилась из-за стихийных бедствий и гибели большей части урожая. Закрытие границ с Китаем из-за пандемии коронавируса сократило объем торговли на 75% за десять месяцев.

В стране взлетели цены на импортные продукты. Сахар подорожал в четыре раза, а объем производства на заводах сократился до минимума. По оценке ООН, из-за наступающего голода в стране недоедает половина населения – выросла опасность стихийного бунта, пишет Associated Press, добавляя, что новый план развития мало чем отличается от предыдущих проектов, в которых реальное содержание подменяли политические лозунги.