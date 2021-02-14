Косачев назвал импичмент Трампа внутренними разборками между политиками

На процессе по импичменту Трампа решили не допрашивать свидетелей

Стороны процесса по импичменту 45-го президента США Дональда Трампа согласились не допрашивать свидетелей, заявили в ходе заседания обвинение и защита.

Вместе с тем, к делу будут приобщены письменные заявления члена конгресса от Республиканской партии Джейми Эрреру Бетлер и неназванных лиц, которых опросит защита, передает РИА «Новости».

Сенат решил не затягивать процесс после того, как предложение демократов вызвать свидетелей спровоцировало негативную реакцию защиты и требования с ее стороны вызвать собственных свидетелей.

Стороны приступили к выступлениям с последним словом, на что им отводится до четырех часов. После этого может пройти голосование по импичменту, которое формально завершит процесс.

В субботу сенат США возобновил слушания по импичменту 45-му американскому президенту Дональду Трампу. Обвинитель на процессе Джейми Раскин сообщил, что демократы хотят вызвать для дачи показаний на процессе по импичменту члена конгресса от Республиканской партии Джейми Эрреру Бетлер. По его словам, демократы хотят получить от Батлер информацию о разговоре высокопоставленного республиканца Кевина Маккарти с президентом Трампом 6 января в ходе штурма Капитолия. Демократы подозревают, что в этом разговоре Трамп допустил инкриминирующие его высказывания.

Накануне обвинение завершило изложение дела на процессе импичмента Трампа. Обвинитель от Палаты представителей Стейси Плэскит в ходе выступления на процессе по импичменту в Сенате призвала «осудить и оправдать» 45-го президента США. Ранее демократы возложили на Трампа ответственность за беспорядки в Капитолии.

Напомним, 26 января резолюция об импичменте Трампа поступила в Сенат США. Глава действующей американской администрации Джо Байден поддержал импичмент 45-го президента Соединенных Штатов республиканца Дональда Трампа, однако усомнился в вынесении обвинительного приговора из-за нехватки голосов законодателей.

Глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия. После этого контролируемая демократами Палата представителей США одобрила резолюцию об импичменте Трампа, а спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение.

Ранее президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, инаугурация которого прошла 20 января, обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем 45-й президент Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.

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