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Эксперт оценил значение второй провальной попытки объявить Трампу импичмент
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«У главы Белого дома есть символический повод для радости – более половины сенаторов, в том числе ряд республиканцев проголосовали за то, чтобы объявить Трампу импичмент», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков, комментируя последствия провала импичмента Дональду Трампу в Сенате.
«Было понятно, что оппонентам Дональда Трампа не хватит голосов, чтобы превысить необходимый порог в две трети, или 67 голосов, и объявить формальный символический импичмент, – отметил эксперт-американист Малек Дудаков. – Другое дело, что сохранялась интрига в том, сколько сенаторов-республиканцев поддержит решение. В итоге поддержало довольно много – семь человек».
В субботу верхняя палата Конгресса США – Сенат оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. Сам экс-президент назвал вторую попытку импичмента очередным этапом охоты на ведьм. Вопреки оправдательному вердикту лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл возложил на Трампа ответственность за штурм Капитолия, поддержав таким образом позицию администрации Джо Байдена. Ранее обвинения в адрес Трампа поддержал глава республиканцев в нижней палате Конгресса, Палате представителей Кевин Маккарти.
Добавим, что президент Байден, вопреки оправдательному вердикту верхней палаты парламента, заявил об ответственности предыдущего президента за штурм Капитолия. «Хотя окончательное голосование не привело к осуждению, суть обвинений не подлежит сомнению», – говорится в сообщении Белого дома, которое цитирует РИА Новости.
«Последствия решения Сената для Трампа станут, скорее символическими», – полагает Дудаков. По его мнению, 45-й президент США войдет в историю как первый глава американского государства, прошедший через две попытки объявления ему импичмента. «Правда обе оказались провальными, – заметил эксперт. – Никаких политических последствий для Трампа это не принесет. А Сенат теперь сможет заняться более актуальной повесткой, нежели такими символическими вещами – как минимум, это будет новый пакет поддержки населения во время пандемии коронавируса, утверждение кандидатов на должности в администрации Байдена и так далее».
Даже если бы Сенат объявил импичмент Трампу, у Конгресса нет конституционных полномочий для того, чтобы ограничить для этого политика возможность выдвижения на пост президента в будущем, подчеркнул политолог-американист. «Вопрос тонкий, но скорее всего, было бы решение Верховного суда, которое перекрыло бы любые попытки Конгресса запретить Трампу снова выдвигаться, – рассуждает Дудаков. – Но, как мы видим, до этого в итоге и не дошло».
У Трампа сохраняется формальная возможность в третий раз пойти в президенты на новый срок – например, на выборах 2024 года, констатировал эксперт. «Но я сильно сомневаюсь, что Трамп воспользуется этой возможностью, – полагает политолог. – Во-первых, свою роль будет играть преклонный возраст, 78-79 лет. Во-вторых, у Трампа, я думаю, есть понимание того, что он не выиграет в 2024 году после такого болезненного поражения на прошедших президентских выборах».
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Со своей стороны, Байден, который вопреки мнению Сената, продолжает возлагать ответственность на Трампа, не сказал ничего нового, считает Дудаков. «У главы Белого дома есть символический повод для радости – более половины сенаторов, в том числе ряд республиканцев проголосовали за то, чтобы объявить Трампу импичмент, – заметил эксперт. – Кроме того, Байден, похоже, полагает, что в отношении экс-президента могут быть заведены дела на уровне прокуратуры столичного округа Колумбия. Были сообщения о том, что Трампа могут обвинить в подстрекательстве к мятежу. Возможны гражданские иски – в общем, возникнут проблемы, несмотря на то, что в Сенате его уже оправдали. Понятно, что для Байдена это очередной повод пнуть Трампа, и он этим, безусловно, воспользуется».
Кроме того, нынешняя администрация США будет упирать на свою моральную правоту – настаивать, что республиканцы голосовали против импичмента не потому, что были уверены в невиновности Трампа, а дабы сохранить лояльность своей партии – отметил Дудаков.
Лидеры республиканцев в обеих палатах Конгресса высказались с осуждением Трампа, но на деле опасность раскола Республиканской партии сильно преувеличена, считает эксперт-американист.
«Если мы посмотрим на тех сенаторов-республиканцев, кто проголосовал за импичмент, то мы увидим, что это либо будущие отставники, те кто заканчивает свою политическую карьеру (как Пэт Туми из Пенсильвании). Либо это представители либеральных штатов – как, например, Сьюзан Коллинз из Мэна – которым нужно работать в рамках своей повестки, иначе они могут не переизбраться через шесть лет. Наконец, третья категория – это те сенаторы, которые рассчитывают бросить вызов Трампу, и побороться, что называется, за душу партии. Это, например, Митт Ромни и Бен Сасс», – рассказал Дудаков.
При этом, добавил собеседник, тех сенаторов, которые голосовали за импичмент и кто остается в политике – а это не более четырех парламентариев из семи – будут ждать довольно сложные праймериз. «Трамп уже сказал, что он будет выдвигать своих кандидатов на праймериз на промежуточных выборах в Конгресс в 2022 году, – указал Дудаков. – Думаю, что он будет пытаться отомстить всем, кто голосовал за импичмент – Лиз Чейни в Вайоминге, тому же Бену Сассу в Небраске, – и будет выдвигать своих людей».
В конце концов, соцопросы показывают, что Трамп по-прежнему остается самым популярным политиком-республиканцем, и тем партийцам, которые бросают ему вызов, будут ждать нелегкие времена на их собственных выборах, прогнозирует собеседник.
Добавим, что по мнению члена Совета Федерации Алексея Пушкова, импичмент Трампу был устроен для его ослабления как лидера Республиканской партии. При этом оправдание 45-президента в Сенате было ожидаемым, полагает российский парламентарий. «Истерика, устроенная демократами, фальшивые слезы и подредактированные фразы Трампа – с целью доказать его вину в штурме Капитолия – не помогли: соотношение сил в Сенате не таково, чтобы импичмент мог пройти», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Другой российский сенатор, первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров отметил: провал импичмента исключил тяжелый удар для Республиканской партии. Джабаров не уверен, хватит ли у Трампа запала вновь пойти на выборы. «Но не стоит забывать, что за него проголосовало 70 млн человек», – отметил сенатор.
По мнению главы международного комитета верхней палаты Константина Косачева, «сугубо внутренние разборки между американскими политиками» были призваны с точки зрения победителей из Демократической партии, решить две задачи: добить Трампа и продемонстрировать всему миру несокрушимость американской демократии. «Не удалось не только первое, но и второе», – констатировал Косачев.
Вместе с тем, аналитики из американского издания The National Interest полагают, что в деле об импичменте Трампу, есть реальный победитель – и это действующий президент Байден, несмотря на то, что заявленная цель не была достигнута. По мнению издания, затянувшаяся процедура импичмента могла бы помешать главе Белого дома продвигать свою повестку. Окончание процесса над Трампом позволит президенту США сосредоточиться на принятии законопроекта о выделении помощи при пандемии в размере 1,9 трлн долларов, что критически важно для «политического благополучия» демократов, цитирует The National Interest РИА «Новости».
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Стало известно о предложении подключить Трампа к аппарату ИВЛ
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Болезнь Дональда Трампа, у которого в октябре выявили коронавирус, протекала тяжелее, чем сообщалось, власти США скрывали реальное положение дел, пишут СМИ.
Источники New York Times утверждают, что состояние Трампа было хуже, «чем признавали публично», содержание кислорода в его крови было пониженным (данный показатель составлял менее 90%), наблюдались симптомы, связанные с пневмонией, в частности, признаки «инфильтрации легких». Высказывалось предложение подключить Трампа к аппарату ИВЛ еще до его прибытия в медицинский центр, передает ТАСС.
При этом сам Трамп отказывался от госпитализации и дал согласие только после того, как помощники указали ему, что пока он сам способен дойти до вертолета. Помощники заявили Трампу, что в случае ухудшения состояния его, возможно, придется нести сотрудникам Секретной службы.
New York Times пишет, что Трамп был тяжело болен, но его команда «приуменьшала серьезность ситуации». Для лечения Трампа применили препарат «Редженерон» (Regeneron), который тогда еще не получил полного одобрения. До сих пор не ясно, был ли Трамп заражен, когда участвовал в дебатах с Джо Байденом 29 сентября.
2 октября президент США вместе с супругой ушел на карантин. Позже глава Белого дома сделал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. Трампа госпитализировали в военно-медицинский центр в штате Мэриленд. После выздоровления Трамп рассказал, что принимал «Редженерон», а также выразил готовность стать донором плазмы крови для пациентов с тяжелой формой COVID-19.
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Сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента
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Сенат Конгресса США в ходе заседания в субботу оправдал 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.
В поддержку импичмента высказались 57 сенаторов, против – 43. Для вынесения обвинительного заключения за импичмент должны проголосовать не менее 67 из 100 сенаторов. Таким образом, вторая попытка демократов объявить Трампу импичмент не увенчалась успехом, передает ТАСС.
Ранее Сенат возобновил слушания по импичменту 45-го президента США. Накануне обвинение завершило изложение дела на процессе импичмента Трампа. Обвинитель от Палаты представителей Стейси Плэскит в ходе выступления оговорилась и призвала «осудить и оправдать» 45-го президента США. В зале заседаний был слышен смех.
Напомним, 26 января резолюция об импичменте Трамп поступила в Сенат США. Глава действующей американской администрации Джо Байден поддержал импичмент 45-го президента Соединенных Штатов республиканца Дональда Трампа, однако усомнился в вынесении обвинительного приговора из-за нехватки голосов законодателей.
Глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия. После этого контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте Трампа, а спикер Палаты представителей, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение.
Ранее президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, инаугурация которого прошла 20 января, обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем 45-й президент Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
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В США назвали реального победителя дела об импичменте Трампу
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Реальный победитель дела об импичменте 45-го американского президента США Дональда Трампа – действующий президент США Джо Байден, считает американский журнал The National Interest.
Журналист издания Джейкоб Хейлбрунн считает, что затянувшаяся процедура импичмента могла бы помешать Байдену продвигать свою повестку. Он отметил, что окончание процесса над Трампом позволит президенту США сосредоточиться на принятии законопроекта о выделении помощи при пандемии в размере 1,9 трлн долларов, что критически важно для «политического благополучия» демократов, передает РИА «Новости».
Накануне Сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. Сам Трамп назвал вторую попытку импичмента в Сенате США очередным этапом охоты на ведьм. Вопреки оправдательному вердикту лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл возложил на Трампа ответственность за штурм Капитолия, поддержав таким образом позицию президента США от Демократической партии Джо Байдена. Ранее обвинения в адрес Трампа поддержал глава республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси пообещала не допустить повторения штурма Капитолия. Сам 45-й президент США Дональд Трамп решительно осудил беспорядки и штурм Капитолия.
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Сенат США возобновил слушания по импичменту Трампа
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Сенат США возобновил слушания по импичменту 45-го американского президента Дональда Трампа, голосование ожидается в субботу.
Стороны процесса изложили ранее свои позиции, в субботу они выступят с заключительными речами, передает РИА «Новости».
В свою очередь лидер республиканцев в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл (от штата Кентукки) заявил однопартийцам, что он намерен голосовать против импичмента Трамп, передает ТАСС со ссылкой на издание Politico.
Главный обвинитель на процессе Джейми Раскин сообщил, что демократы хотят вызвать для дачи показаний на процессе по импичменту члена конгресса от Республиканской партии Джейми Эрреру Батлер.
По его словам, демократы хотят получить от нее информацию о разговоре высокопоставленного республиканца Кевина Маккарти с президентом Трампом 6 января в ходе штурма Капитолия. Демократы подозревают, что в этом разговоре экс-президент США допустил инкриминирующие его высказывания. Адвокат защиты Майкл ван дер Вин заявил, что в таком случае ему понадобится выслушать «сотню» различных показаний свидетелей.
«Эти показания должны быть даны не по Zoom, а в моем офисе в Филадельфии», – заявил адвокат, вызвав смех демократов.
Накануне обвинение завершило изложение дела на процессе импичмента Трампа. Обвинитель от Палаты представителей Стейси Плэскит в ходе выступления на процессе по импичменту в Сенате призвала «осудить и оправдать» 45-го президента США. Ранее демократы возложили на Трампа ответственность за беспорядки в Капитолии.
Напомним, 26 января резолюция об импичменте Трампа поступила в Сенат США. Глава действующей американской администрации Джо Байден поддержал импичмент 45-го президента Соединенных Штатов республиканца Дональда Трампа, однако усомнился в вынесении обвинительного приговора из-за нехватки голосов законодателей.
Глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия. После этого контролируемая демократами Палата представителей США одобрила резолюцию об импичменте Трампа, а спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение.
Ранее президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, инаугурация которого прошла 20 января, обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем 45-й президент Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
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Пушков раскрыл цель импичмента Трампа
Импичмент в отношении 45-го президента США Дональда Трампа был устроен для его ослабления как лидера Республиканской партии, считает сенатор Алексей Пушков.
По его словам, оправдание Трампа в рамках процедуры импичмента в Сенате США было ожидаемым. «Истерика, устроенная демократами, фальшивые слезы и подредактированные фразы Трампа – с целью доказать его вину в штурме Капитолия – не помогли: соотношение сил в Сенате не таково, чтобы импичмент мог пройти», – написал Пушков в своем Telegram.
Он отметил, что экс-президент США остается на политической сцене. «Цирк с импичментом был устроен для его ослабления как лидера республиканской партии. Но по мере накопления претензий к администрации Байдена эта история забудется. И у Трампа может появиться шанс на реванш», – добавил сенатор.
Накануне Сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. Сам Трамп назвал вторую попытку импичмента в Сенате США очередным этапом охоты на ведьм. Вопреки оправдательному вердикту лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл возложил на Трампа ответственность за штурм Капитолия, поддержав таким образом позицию президента США от Демократической партии Джо Байдена. Ранее обвинения в адрес Трампа поддержал глава республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси пообещала не допустить повторения штурма Капитолия. Сам 45-й президент США Дональд Трамп решительно осудил беспорядки и штурм Капитолия.
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Обвинение на процессе импичмента призвало «осудить и оправдать» Трампа
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Обвинитель от Палаты представителей Стейси Плэскит в ходе выступления в Сенате на процессе по импичменту 45-го президента США оговорилась и призвала «осудить и оправдать» Дональда Трампа.
«У него были все основания знать, что они вооружены, склонны к насилию и готовы действительно драться. <...> И он все равно дал свои указания идти к Капитолию и, цитирую, «сражаться изо всех сил, чтобы остановить кражу [победы на выборах]». <...> Вот почему он должен быть осужден и оправдан», – приводит слова Плэскит ТАСС.
После этого она развернулась и уже собиралась покинуть трибуну, однако вернулась к микрофону, чтобы исправить оговорку. «И лишен права [занимать государственные посты]», – сказала Плэскит. В зале заседаний был слышен смех.
Накануне обвинение завершило изложение дела на процессе импичмента Трампа.
Напомним, 26 января резолюция об импичменте Трампа поступила в Сенат США. Глава действующей американской администрации Джо Байден поддержал импичмент 45-го президента Соединенных Штатов республиканца Дональда Трампа, однако усомнился в вынесении обвинительного приговора из-за нехватки голосов законодателей.
Глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия. После этого контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте Трампа, а спикер Палаты представителей, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение.
Ранее президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, инаугурация которого прошла 20 января, обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем 45-й президент Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
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Обвинение завершило изложение дела на процессе импичмента Трампа в Сенате США
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Сторона обвинения завершила изложение доводов против экс-президента США Дональда Трампа на процессе его импичмента в американском Сенате, сообщают информационные агентства.
Главный обвинитель на процессе, член Палаты представителей Джейми Раскин спросил сенаторов: «Есть ли в этом зале хоть один политик, который верит, что Дональд Трамп прекратит подстрекать к насилию, чтобы добиться своего, если Сенат еще когда-либо допустит его в Овальный кабинет?». Он спросил, готовы ли члены Сената «поставить на это жизни других полицейских», «безопасность своей семьи» и «будущее демократической страны», передает РИА «Новости».
Конгрессмен Хоакин Кастро, также выступающий обвинителем от Палаты представителей, заявил, что среди сторонников Трампа, которых тот «привел к зданию» Конгресса, были люди из «списка наблюдения ФБР». Как минимум «один из участников мятежа, возможно, намеревался украсть информацию и передать ее иностранному противнику», сказал Кастро, добавив, что в толпу могли «просочиться иностранные шпионы», передает ТАСС.
«Наши противники даже используют события 6 января не только для очернения Америки, но и для оправдания своего собственного антидемократического поведения, называя Америку лицемерной», – сказал он, приведя в пример реакцию в России, Китае, Иране.
ФБР считает, что медсестра по уходу на дому Райли Уильямс взяла из одного из офисов спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси ноутбук. Некоторые источники утверждают, что она должна была передать его «другу в России», а тот, в свою очередь, якобы собирался «продать его СВР».
Как заявила обвинитель от Палаты представителей Дайана Дегетт, участники штурма американского Капитолия 6 января верили, что выполняют указание Трампа и не будут наказаны за свои действия. Конгрессмен Тед Лью заявил, что Трамп «не выразил раскаяния», то есть, «несомненно, нанесет вред в будущем, если позволить».
Напомним, американские сенаторы в ходе голосования признали конституционным процесс импичмента Трампа, хотя тот уже покинул президентский пост. Обвинитель от Палаты представителей США Стейси Плэскит заявила на процессе импичмента Трампа в Сенате, что его сторонники хотели убить Майкла Пенса, занимавшего пост вице-президента, и спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. В Сенате США были продемонстрированы видеокадры штурма Капитолия. Главный обвинитель, член Палаты представителей Джейми Раскин предложил телезрителям убрать от экранов детей.
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Трамп анонсировал концепцию «яркого будущего Америки»
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Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после провала второй попытки импичмента в Сенате пообещал в ближайшие месяцы поделиться собственным видением «яркого, светлого и безграничного будущего Америки».
«В ближайшие месяцы я готовлюсь многим поделиться с вами и надеюсь вместе продолжить наше замечательное путешествие с целью достичь величия Америки для всех ее жителей. Нам предстоит проделать много работы, и скоро мы представим наше видение яркого, светлого и безграничного будущего Америки», – приводит ТАСС текст обращения Трампа к своим сторонникам, которое показала в эфире телекомпания NBC.
Помимо этого, 45-й президент США обратился со словами благодарности в адрес юристов, представлявших его интересы в рамках процедуры импичмента, а также сенаторов и членов Палаты представителей Конгресса, высказавшихся против обвинительного приговора.
Накануне Сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. Вопреки оправдательному вердикту лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл возложил на Трампа ответственность за штурм Капитолия, поддержав таким образом позицию президента США от Демократической партии Джо Байдена. Ранее обвинения в адрес Трампа поддержал глава республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти. Между тем сам 45-й президент США Дональд Трамп решительно осудил беспорядки и штурм Капитолия.
Напомним, 20 января появились сообщения о том, что Трамп на фоне серьезных разногласий с лидером республиканцев в Сенате США Митчем Макконнеллом якобы обсуждал с единомышленниками возможность создания в США нового политического объединения – «Патриотической партии». Из результатов социологического исследования издания Hill и службы HarrisX стало известно, что в новую политическую партию Трампа готовы вступить 37% американских избирателей, в том числе 64% опрошенных из числа республиканцев.
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США заявили о возможном завершении импичмента Трампа в выходные
Американские сенаторы полагают, что финальное голосование по вопросу импичмента экс-президента США Дональда Трампа может состояться в верхней палате Конгресса уже в эти выходные, сообщает CNN.
Процесс импичмента в отношении Трампа идет в Сенате уже третий день. Ранее законодатели приняли резолюции по формату самой процедуры, согласно которой каждой стороне дается на изложение своей позиции не больше восьми часов в день. В среду и четверг обвинители приводили свои доводы, осталось предоставить слово защите. Сенаторы получат в общей сложности четыре часа, чтобы задать вопросы юристам и обвинителям. Кроме того, еще предстоит принять решение относительно вызова свидетелей. На заключительные заявления обеим сторонам отведено четыре часа, передает ТАСС со ссылкой на американский телеканал.
Как информирует CNN, сенатор Рой Блант (республиканец от штата Миссури) ответил на вопрос о сроках окончания разбирательства: «Суббота выглядит все лучше». В свою очередь сенатор Дебби Стабенау (демократка от штата Мичиган), по сведениям телекомпании, заявила, что, по ее мнению, процесс может завершиться вечером в субботу или днем в воскресенье. Она также отметила, что не видит необходимости в вызове свидетелей.
Как сообщает со ссылкой на источники телеканал, сторона защиты, вероятно, потратит на изложение своей позиции меньше 16 отведенных на это часов.
Напомним, американские сенаторы в ходе голосования признали конституционным процесс импичмента Трампа, хотя тот уже покинул президентский пост. В начале января сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов погибли пять человек.
Обвинитель от Палаты представителей США Стейси Плэскит заявила на процессе импичмента Трампа в Сенате, что его сторонники хотели убить Майкла Пенса, занимавшего пост вице-президента, и спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. В Сенате США были продемонстрированы видеокадры штурма Капитолия. Главный обвинитель, член Палаты представителей Джейми Раскин предложил телезрителям убрать от экранов детей.
Экс-первая леди США открыла «Офис Меланьи Трамп»
Супруга 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа объявила о создании новой организации – «Офиса Меланьи Трамп».
«Госпожа Мелания Трамп объявляет об открытии Офиса Мелании Трамп. Пожалуйста, следите за новостями и обновлениями этого аккаунта», – говорится в сообщении в учетной записи новой организации в Twitter, которое перепостила на своей странице бывшая первая леди США.
По сведениям телеканала CNN, работа «Офиса Меланьи Трамп» будет связана с помощью детям и станет продолжением ее информационной-просветительской инициативы Be Best («Будь лучше»), которая фокусировалась на вопросах детского здоровья, благосостояния, а также безопасности при выходе детей в интернет. Штаб-квартира организации будет располагаться в городе Палм-Бич (штат Флорида), передает ТАСС.
Напомним, 20 января Дональд Трамп с супругой Меланьей вылетели из Белого дома. В тот же день Джо Байден вступил в должность 46-го президента США.
Пушков раскрыл суть политической жизни США
Сутью внутриполитической жизни США стали подлоги, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя обвинения в адрес 45-го американского президента Дональда Трампа.
Как отметил сенатор, в Соединенных Штатах не прекращаются фальсификации, манипуляции и подлоги. По его словам, представители Демократической партии «редактируют и искажают» обращение Трампа к демонстрантам, чтобы обвинить его в призывах к мятежу. «Именно подлоги стали сутью внутриполитической жизни страны. Плюс блокировки всех, кто не согласен играть в такую игру и не хочет делать вид, что это и есть демократия», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Накануне обвинение завершило изложение дела на процессе импичмента Трампа. Обвинитель от Палаты представителей Стейси Плэскит в ходе выступления на процессе по импичменту в Сенате призвала «осудить и оправдать» 45-го президента США. Ранее демократы возложили на Трампа ответственность за беспорядки в Капитолии.
Напомним, 26 января резолюция об импичменте Трампа поступила в Сенат США. Глава действующей американской администрации Джо Байден поддержал импичмент 45-го президента Соединенных Штатов республиканца Дональда Трампа, однако усомнился в вынесении обвинительного приговора из-за нехватки голосов законодателей.
Глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия. После этого контролируемая демократами Палата представителей США одобрила резолюцию об импичменте Трампа, а спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение.
Ранее президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, инаугурация которого прошла 20 января, обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем 45-й президент Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
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США обвинили Китай в «хищническом поведении»
У США вызывает глубокую обеспокоенность хищническое поведение Китая в вопросах, касающихся технологий, заявил представитель Госдепа Нед Прайс.
США выступают против практики принудительного трансфера технологий, которую, по их словам, применяет Пекин к компаниям, желающим работать на китайском рынке. При этом США намерены общаться с Китаем «там, где это соответствует их интересам», передает РИА «Новости».
По мнению Вашингтона, Китай «сохраняет один из самых контролируемых, наиболее репрессивных, наименее свободных информационных режимов в мире», но использует свободу слова в других странах «для распространения дезинформации». Прайс призвал к свободному доступу СМИ на китайский рынок и осудил запрет вещания Би-би-си.
В Китае запретили вещание британского канала BBC World News. Ранее британский регулятор лишил лицензии на вещание китайский канал CGTN. Согласно британским законам, политические партии не имеют права контролировать владельцев телевизионных лицензий.
Прайс также отметил, что пока рано говорить о мерах США против Олимпиады-2022 в Пекине в связи с обвинениями в геноциде уйгуров. По его словам, в своем подходе к Китаю Вашингтон консультируется и учитывает позицию союзников.
По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, президент США Джо Байден считает, что Вашингтон и Пекин «находятся в состоянии конкуренции», глава государства «трезво оценивает глубину этого вызова». США также настаивают на предоставлении Китаем дополнительных сведений об обстоятельствах начала распространения нового коронавируса, передает ТАСС.
Напомним, Белый дом сообщил о телефонном разговоре президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. Байден заявил китайскому коллеге о «фундаментальной обеспокоенности» действиями Китая, затронул тему прав человека, Гонконга, Синьцзяна и острова Тайвань, а также обещал «практичное, ориентированное на результат» общение с китайской стороной, говорится в сообщении.
Трамп прокомментировал провал второй попытки импичмента в Сенате США
Это был очередной этап самой масштабной в истории нашей страны охоты на ведьм, заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп после провала второй попытки импичмента 45-го американского президента в Сенате США.
«Это был очередной этап самой масштабной в истории нашей страны охоты на ведьм», – приводит ТАСС заявление Трампа в эфире телекомпании NBC. Бывший глава Белого дома подчеркнул, что «ни один президент еще не сталкивался с чем-либо подобным».
«Отражением печальной картины наших дней стало то, что представители одной политической партии в Америке получают возможность свободно пренебрегать принципом верховенства права, очернять правоохранительные органы, поддерживать бандитов, оправдывать мятежников и превращать систему правосудия в инструмент политического возмездия, а также подвергать преследованиям, шантажу, замалчиванию и подавлению всех людей или точки зрения, с которыми они не согласны», – констатировал экс-президент США.
Трамп заявил, что считает себя поборником принципа «незыблемого верховенства закона», защищает правоохранителей и готов постоять за «право американцев мирно и с честью обсуждать насущные вопросы без злых намерений и ненависти». При этом, по его словам, причиной запуска процедуры импичмента в его отношении стало то, что его политические оппоненты не могут забыть о том, что за Трампа проголосовали 75 млн американцев – «больше, чем за любого другого президента, находившегося у власти» на момент выборов.
Ранее Трамп анонсировал новую концепцию «безграничного будущего Америки».
Накануне Сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. Вопреки оправдательному вердикту лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл возложил на Трампа ответственность за штурм Капитолия, поддержав таким образом позицию президента США от Демократической партии Джо Байдена. Ранее обвинения в адрес Трампа поддержал глава республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси пообещала не допустить повторения штурма Капитолия. Сам 45-й президент США Дональд Трамп решительно осудил беспорядки и штурм Капитолия.
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Байден раскритиковал Трампа за проваленную подготовку к вакцинации в США
Дональд Трамп на посту президента США не справился с подготовкой страны к вакцинации от коронавируса, заявил новый глава государства Джо Байден.
Байден сказал, что американские ученые «сделали свою работу и открыли вакцину в рекордное время», но Трамп «не сделал свою работу по подготовке к огромному вызову по вакцинации сотен миллионов американцев». В частности, Трамп «не заказал достаточно вакцин, не мобилизовал достаточно людей, чтобы делать уколы, не организовал центры вакцинации».
«Когда я занял пост три недели назад, у страны не было плана… у нас было впечатление, что у нас имелось больше ресурсов, чем их было на самом деле, когда мы вступили в должность», – приводит слова Байдена РИА «Новости».
Байден заявил, что США готовы вакцинировать от коронавируса 300 млн американцев к концу июля, не уточнив, идет ли речь о двух дозах вакцин или об одной. Президент сообщил, что подписан контракт еще на «100 млн доз вакцины Moderna и 100 млн доз вакцины Pfizer». По его словам, доставку еще 200 млн доз удалось ускорить – они будут поставлены до конца июля, быстрее, чем ожидалось. Еще 100 млн доз будут получены не в конце июня, а в конце мая.
21 января Байден заявил о провале вакцинации от коронавируса в США. В тот же день он подписал десять исполнительных указов, направленных на активизацию борьбы с пандемией нового коронавируса в США. При этом в администрации Байдена оказались не в курсе, сколько в США имеется готовых к применению доз вакцины от нового коронавируса.
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В администрации Байдена подтвердили планы закрыть тюрьму Гуантанамо
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила приверженность американской администрации Джо Байдена закрытию спецтюрьмы на базе Гуантанамо на Кубе.
«Это определенно наши цель и намерение. Мы по-прежнему находимся в процессе изучения вопроса, как это должно работать в рамках взаимодействия ведомств. <...> Многие ведомства участвуют в обсуждении данных шагов», – приводит слова Псаки ТАСС.
Ранее официальный представитель совета нацбезопасности Эмили Хорн заявила, что в администрации Байдена решили пересмотреть будущее тюрьмы в заливе Гуантанамо, чтобы в дальнейшем закрыть это учреждение. В январе 2018 года 45-й американский президент Дональд Трамп подписал указ, отменяющий постановление Барака Обамы о закрытии Гуантанамо. Тюрьма на базе Гуантанамо была создана после терактов 11 сентября 2001 года. Тюремщики использовали пытки водой, лишение сна, сексуальное насилие и длительное содержание в помещениях, где невозможно распрямиться. В январе 2021 года восемь независимых экспертов ООН заявили, что тюрьма на военной базе Гуантанамо является позором США, ее давно следовало закрыть. По мнению экспертов, само существование такого объекта позорит как Соединенные Штаты.
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