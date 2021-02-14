В Совфеде оценили позицию республиканцев США относительно импичмента Трампа

Импичмент бывшего президента США Дональда Трампа мог негативно сказаться на будущем Республиканской партии, считает первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

«Это решение было ожидаемым, если бы импичмент состоялся, это было бы тяжелым ударом для Республиканской партии. Их кандидатов не стали бы всерьез воспринимать на промежуточных выборах в конгресс, а также на президентских выборах», – цитирует Джабарова РИА «Новости».

Результатом стало то, что Трамп остается в политике. Джабаров также добавил, что политическая ситуация в США в дальнейшем будет непростой.

«Хватит ли у него запала вновь пойти на выборы – посмотрим. Но не стоит забывать, что за него проголосовало 70 миллионов человек», – заключил замглавы международного комитета Совета Федерации.

Ранее сенатор Алексей Пушков высказал мнение о том, что импичмент в отношении 45-го президента США Дональда Трампа был устроен для его ослабления как лидера Республиканской партии.

Накануне Сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. Сам Трамп назвал вторую попытку импичмента в Сенате США очередным этапом охоты на ведьм. Вопреки оправдательному вердикту лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл возложил на Трампа ответственность за штурм Капитолия, поддержав таким образом позицию президента США от Демократической партии Джо Байдена. Ранее обвинения в адрес Трампа поддержал глава республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси пообещала не допустить повторения штурма Капитолия. Сам 45-й президент США Дональд Трамп решительно осудил беспорядки и штурм Капитолия.

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