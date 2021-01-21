Президент Байден сделал первые разрушительные шаги

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Газпром раскрыл инвесторам правду о «Северном потоке – 2»

Трубоукладчик «Фортуна» может из-за санкций лишиться необходимой ему страховки Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Global Look Press
Во вторник «Северный поток – 2» подвергся новому удару со стороны уходящей администрации США – на судно-трубоукладчик и владеющую им компанию были наложены санкции. Под угрозой новых карательных мер проект покинул один из немецких инженерных концернов. На этом фоне Газпром тоже выступил с тревожным заявлением о пессимистичном варианте развития событий вокруг «Северного потока – 2». Подробности...
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Бунт сделал Байдена сильным и опасным

Байден пообещал стать президентом для всех американцев. Скорее всего, наврал REUTERS/Jim Bourg
Джо Байден принял присягу в оцепленном Вашингтоне и произнес речь, усыпившую одного из гостей – Билла Клинтона. Однако его президентство обещает быть нескучным. Америку ожидает «перестройка», по итогам которой демократы должны стать несменяемой партией, а Россию – «неотложный ответ по всем фронтам». Увы, для нового лидера Америки все складывается гораздо лучше, чем должно было сложиться.  Подробности...
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Нужно ли вводить в России ковид-паспорта

Россияне волей-неволей разделились на тех, кто безопасен для окружающих, и тех, кто может быть заразен Алексей Куденко/РИА Новости
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выступила резко против идеи ковид-паспортов – такую инициативу, не дожидаясь решения Москвы, запустили было несколько российских регионов. Социологические опросы также показывают скорее отрицательное отношение граждан. В соцсетях разгоняется волна, что ковидные паспорта – это аналог желтых звезд Давида в еврейских гетто. Однако эксперты указывают на бесспорные преимущества этой идеи. Каковы плюсы и минусы введения ковид-паспортов? Подробности...
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Президент Байден сделал первые разрушительные шаги

Один из указов Байдена предписывает обязательное ношение масок в учреждениях Evan Vucci/AP/ТАСС
Заняв Белый дом, Джо Байден сразу подписал полтора десятка указов. Первым делом новый президент решил бороться с наследием предшественника. Отменяются не только раздражавшие демократов решения Трампа, вроде строительства мексиканской стены и запрета на въезд из нескольких мусульманских стран, но и целый ряд экономических проектов. Какие выводы следует сделать о внешнеполитическом курсе Байдена и что ожидает отношения с Россией? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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За Трампом стоит огромная сила

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Импичмент Трампа задним числом дает потенциальную возможность всё его президентство объявить преступным. И наконец объявить преступниками всех поддерживавших Трампа людей (что, собственно, уже и делается): объявить их «внутренними террористами» и врагами народа. Подробности...

Украинский язык делают языком насилия

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Игорь Караулов, поэт, публицист
О чем же думают украинские власти? О том, что Европа – после Брекзита, после ковида – сможет дать Украине что-то более существенное, чем кружевные трусики? В этих условиях впору не выдавливать русский язык, а принимать специальную программу по его развитию. Подробности...
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Запад пользуется доверчивостью россиян

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Русские должны ненавидеть свою власть, свое государство, тогда Россия погрузится в смуту и ослабнет. Казалось бы, против такого примитивного приема у русских давно уже должно было выработаться противоядие. Подробности...
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Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
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    Президент Байден сделал первые разрушительные шаги

    Один из указов Байдена предписывает обязательное ношение масок в учреждениях    21 января 2021, 14:28
    Фото: Evan Vucci/AP/ТАСС
    Текст: Наталья Макарова

    Заняв Белый дом, Джо Байден сразу подписал полтора десятка указов. Первым делом новый президент решил бороться с наследием предшественника. Отменяются не только раздражавшие демократов решения Трампа, вроде строительства мексиканской стены и запрета на въезд из нескольких мусульманских стран, но и целый ряд экономических проектов. Какие выводы следует сделать о внешнеполитическом курсе Байдена и что ожидает отношения с Россией?

    Джен Псаки, бывший официальный представитель Госдепа времен Барака Обамы, провела первый брифинг в новой должности пресс-секретаря Белого дома в администрации Джо Байдена. Псаки подробно рассказала о подписанных новым лидером первых 15 указах.

    В числе прочего введено обязательное ношение масок (к которым скептически относился Дональд Трамп), принят указ, отменяющий решение бывшего президента о выходе из Всемирной организации здравоохранения. «Это укрепит наши усилия, позволит взять ситуацию с пандемией под контроль, укрепив глобальное здравоохранение», – отметила Псаки. Кроме того, Байден продлевает мораторий на выселение граждан, оказавшихся без средств в результате коронакризиса.

    Помимо возврата в ВОЗ, Соединенные Штаты возвращаются к выполнению обязательств в рамках Парижского соглашения по климату. Прекращается режим чрезвычайного положения на американо-мексиканской границе и федеральное финансирование строительства так называемой мексиканской стены – ограждений на южной границе.

    Среди других мер – отмена проекта по прокладке нефтепровода Keystone XL между США и Канадой, а также снятие запрета на въезд на американскую территорию граждан ряда мусульманских стран.

    «Вводится мораторий на сдачу в аренду территорий Арктической зоны для добычи нефти и природного газа, правительством предпринимаются усилия по обеспечению расового равенства, – перечисляла Псаки. – Президент поручил министру внутренней безопасности в консультации с генпрокурором принять все надлежащие меры для укрепления программы защиты детей мигрантов, что дает временное освобождение от депортации молодым людям, которых привезли в США детьми. Сегодня президент также отправил в Конгресс законопроект о гражданстве для мигрантов, предоставляющий усердно работающим людям, живущим здесь десятилетиями, возможность получения гражданства».

    «Основное направление в первых указах Байдена – отмена наследия Трампа», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий. По его мнению, помимо возобновления членства США в климатическом соглашении, больше всего на себя обращают внимание экономические и миграционные указы нового президента.

    «Основные указы Байдена бьют по энергетике и помогают нелегальным иммигрантам. Что касается помощи самим американцам, дело пока не так хорошо,

    как кажется», – сказал американист, отметив, что в ближайшее время политика новой администрации будет направлена не на то, чтобы раздать обещанные блага, а на то, чтобы начать жесткое формирование нового электората с целью обеспечить однопартийное давление демократов на 15-20 лет вперед. 

    По словам гендиректора Российского совета по международным делам (РСМД) Андрея Кортунова, сейчас у новой администрации США основные задачи внутри страны – борьба с пандемией коронавируса и преодоление ее последствий. Это включает в себя целый набор вопросов, касающихся экономических решений, в том числе субсидирования бизнеса, поддержки населения, проведения вакцинации, отметил эксперт.

    «Там уже возникли первые трения, связанные с новым антикоронавирусным биллем в 1,9 трлн долларов. Ультралевая фракция требует выплачивать американцам не по 1400 долларов единоразово, а чуть ли не две тысячи долларов ежемесячно до окончания кризиса. Сложно сказать, какова теперь будет судьба этого антикризисного закона, который сначала поддержали почти все», – в свою очередь отметил Дробницкий.

    «Кроме того, Байден будет пытаться реализовать принципы Демократической партии в социальной сфере. Речь идет о преодолении нынешней социально-экономической поляризации общества, поддержке беднейших слоев, перераспределении налоговой нагрузки с бедных на богатых и возращении к программам Барака Обамы, в первую очередь в сфере здравоохранения и социального обеспечения», – полагает Кортунов.

    Среди срочных направлений внешней политики Соединенных Штатов Кортунов выделил восстановление доверия в отношениях с союзниками США, прежде всего европейскими, в том числе реабилитацию США в НАТО и в отношениях с Евросоюзом. Также важно достижение компромисса, пусть и временного, с Китаем, убежден политолог.

    Также, по словам собеседника, одна из приоритетных задач для администрации Байдена – продление договора СНВ-3 с Россией. При этом, отметил Кортунов, кардинальных изменений в отношениях с нашей страной ожидать не следует.

    «Возможны консультации и переговоры в области контроля над вооружениями, а также позитивные подвижки для России на Ближнем Востоке. С другой стороны, будет и ужесточение риторики. Дело в том, что Байден – не поклонник президента России Владимира Путина, и он не будет стесняться критики», – прогнозирует Кортунов.

    Что касается выстраивания отношений с внешними игроками, это не делается указами, и пока на такие нужды нет бюджетных средств. «Но совершенно очевидно, что программы давления на постсоветском пространстве и в Восточной Европе усилятся. В администрацию вернулись люди, которые умеют наводить хаос в этих регионах, и это станет главным фокусом их внимания по двум причинам. Во-первых, на этих территориях можно распространить демократию, рынок для нее еще сохранился», – объяснил Дробницкий.

    При этом эксперт считает, что для дальнейшего выстраивания отношений с Россией вопросы Договора по открытому небу (ДОН) или договора СНВ-3 имеют исключительно риторическое значение для администрации Байдена. «А вот та часть политики, которая позволит разобраться с Россией путем обычных для демократов вещей, будет в приоритете: работа с нашей оппозицией, распространение демократических идей, в том числе в соцсетях. Это точно будет происходить и, думаю, следующие два года будут достаточно жесткими в этом отношении», – предположил американист.

    С этой точкой зрения согласен и Кортунов. Новый лидер США будет увеличивать поддержку российских оппонентов на постсоветском пространстве, в первую очередь речь идет об Украине, возможно, о Грузии и Молдове, а также поддержке политической оппозиции Белоруссии, считает эксперт. «Общая политика, – отмечает Кортунов, – будет более последовательной и предсказуемой».

    В качестве основного приоритета новой администрации Соединенных Штатов Дробницкий назвал «построение более компактного западного блока». «Это будет напоминать облегченный тип глобализации с очень жесткими правилами, куда войдут не все европейские страны. Для обеспечения этой задачи демократическая администрация будет максимально вычищать трампистскую оппозицию внутри страны, ликвидировать любые евроскептические или популистские движения в Европе», – прогнозирует политолог.

    «В итоге за четыре–восемь лет Байден попытается в рамках этого блока оформить передачу власти из национальных правительств в руки конгломерата ТНК и наднациональной бюрократии. Вот это и есть самый главный приоритет нового президента, а все, кто этому помешает, в том числе Россия и Китай, будут жестко подавляться как террористы», – заключил эксперт.

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