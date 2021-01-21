Президент Байден сделал первые разрушительные шаги

Заняв Белый дом, Джо Байден сразу подписал полтора десятка указов. Первым делом новый президент решил бороться с наследием предшественника. Отменяются не только раздражавшие демократов решения Трампа, вроде строительства мексиканской стены и запрета на въезд из нескольких мусульманских стран, но и целый ряд экономических проектов. Какие выводы следует сделать о внешнеполитическом курсе Байдена и что ожидает отношения с Россией?

Джен Псаки, бывший официальный представитель Госдепа времен Барака Обамы, провела первый брифинг в новой должности пресс-секретаря Белого дома в администрации Джо Байдена. Псаки подробно рассказала о подписанных новым лидером первых 15 указах.

В числе прочего введено обязательное ношение масок (к которым скептически относился Дональд Трамп), принят указ, отменяющий решение бывшего президента о выходе из Всемирной организации здравоохранения. «Это укрепит наши усилия, позволит взять ситуацию с пандемией под контроль, укрепив глобальное здравоохранение», – отметила Псаки. Кроме того, Байден продлевает мораторий на выселение граждан, оказавшихся без средств в результате коронакризиса.

Помимо возврата в ВОЗ, Соединенные Штаты возвращаются к выполнению обязательств в рамках Парижского соглашения по климату. Прекращается режим чрезвычайного положения на американо-мексиканской границе и федеральное финансирование строительства так называемой мексиканской стены – ограждений на южной границе.

Среди других мер – отмена проекта по прокладке нефтепровода Keystone XL между США и Канадой, а также снятие запрета на въезд на американскую территорию граждан ряда мусульманских стран.

«Вводится мораторий на сдачу в аренду территорий Арктической зоны для добычи нефти и природного газа, правительством предпринимаются усилия по обеспечению расового равенства, – перечисляла Псаки. – Президент поручил министру внутренней безопасности в консультации с генпрокурором принять все надлежащие меры для укрепления программы защиты детей мигрантов, что дает временное освобождение от депортации молодым людям, которых привезли в США детьми. Сегодня президент также отправил в Конгресс законопроект о гражданстве для мигрантов, предоставляющий усердно работающим людям, живущим здесь десятилетиями, возможность получения гражданства».

«Основное направление в первых указах Байдена – отмена наследия Трампа», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий. По его мнению, помимо возобновления членства США в климатическом соглашении, больше всего на себя обращают внимание экономические и миграционные указы нового президента.

«Основные указы Байдена бьют по энергетике и помогают нелегальным иммигрантам. Что касается помощи самим американцам, дело пока не так хорошо,

как кажется», – сказал американист, отметив, что в ближайшее время политика новой администрации будет направлена не на то, чтобы раздать обещанные блага, а на то, чтобы начать жесткое формирование нового электората с целью обеспечить однопартийное давление демократов на 15-20 лет вперед.

По словам гендиректора Российского совета по международным делам (РСМД) Андрея Кортунова, сейчас у новой администрации США основные задачи внутри страны – борьба с пандемией коронавируса и преодоление ее последствий. Это включает в себя целый набор вопросов, касающихся экономических решений, в том числе субсидирования бизнеса, поддержки населения, проведения вакцинации, отметил эксперт.

«Там уже возникли первые трения, связанные с новым антикоронавирусным биллем в 1,9 трлн долларов. Ультралевая фракция требует выплачивать американцам не по 1400 долларов единоразово, а чуть ли не две тысячи долларов ежемесячно до окончания кризиса. Сложно сказать, какова теперь будет судьба этого антикризисного закона, который сначала поддержали почти все», – в свою очередь отметил Дробницкий.

«Кроме того, Байден будет пытаться реализовать принципы Демократической партии в социальной сфере. Речь идет о преодолении нынешней социально-экономической поляризации общества, поддержке беднейших слоев, перераспределении налоговой нагрузки с бедных на богатых и возращении к программам Барака Обамы, в первую очередь в сфере здравоохранения и социального обеспечения», – полагает Кортунов.

Среди срочных направлений внешней политики Соединенных Штатов Кортунов выделил восстановление доверия в отношениях с союзниками США, прежде всего европейскими, в том числе реабилитацию США в НАТО и в отношениях с Евросоюзом. Также важно достижение компромисса, пусть и временного, с Китаем, убежден политолог.

Также, по словам собеседника, одна из приоритетных задач для администрации Байдена – продление договора СНВ-3 с Россией. При этом, отметил Кортунов, кардинальных изменений в отношениях с нашей страной ожидать не следует.

«Возможны консультации и переговоры в области контроля над вооружениями, а также позитивные подвижки для России на Ближнем Востоке. С другой стороны, будет и ужесточение риторики. Дело в том, что Байден – не поклонник президента России Владимира Путина, и он не будет стесняться критики», – прогнозирует Кортунов.

Что касается выстраивания отношений с внешними игроками, это не делается указами, и пока на такие нужды нет бюджетных средств. «Но совершенно очевидно, что программы давления на постсоветском пространстве и в Восточной Европе усилятся. В администрацию вернулись люди, которые умеют наводить хаос в этих регионах, и это станет главным фокусом их внимания по двум причинам. Во-первых, на этих территориях можно распространить демократию, рынок для нее еще сохранился», – объяснил Дробницкий.

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При этом эксперт считает, что для дальнейшего выстраивания отношений с Россией вопросы Договора по открытому небу (ДОН) или договора СНВ-3 имеют исключительно риторическое значение для администрации Байдена. «А вот та часть политики, которая позволит разобраться с Россией путем обычных для демократов вещей, будет в приоритете: работа с нашей оппозицией, распространение демократических идей, в том числе в соцсетях. Это точно будет происходить и, думаю, следующие два года будут достаточно жесткими в этом отношении», – предположил американист.

С этой точкой зрения согласен и Кортунов. Новый лидер США будет увеличивать поддержку российских оппонентов на постсоветском пространстве, в первую очередь речь идет об Украине, возможно, о Грузии и Молдове, а также поддержке политической оппозиции Белоруссии, считает эксперт. «Общая политика, – отмечает Кортунов, – будет более последовательной и предсказуемой».

В качестве основного приоритета новой администрации Соединенных Штатов Дробницкий назвал «построение более компактного западного блока». «Это будет напоминать облегченный тип глобализации с очень жесткими правилами, куда войдут не все европейские страны. Для обеспечения этой задачи демократическая администрация будет максимально вычищать трампистскую оппозицию внутри страны, ликвидировать любые евроскептические или популистские движения в Европе», – прогнозирует политолог.

«В итоге за четыре–восемь лет Байден попытается в рамках этого блока оформить передачу власти из национальных правительств в руки конгломерата ТНК и наднациональной бюрократии. Вот это и есть самый главный приоритет нового президента, а все, кто этому помешает, в том числе Россия и Китай, будут жестко подавляться как террористы», – заключил эксперт.

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