Байден подписал указ о возвращении США в ВОЗ Байден выступил с речью у мемориала Линкольна Псаки провела первый брифинг после возвращения в Белый дом 21 января 2021, 05:59

Фото: Stefani Reynolds/

Pool Via Cnp/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Бывший официальный представитель Госдепартамента США и экс-помощник президента США Барака Обамы по коммуникациям Джен Псаки провела первый брифинг в должности пресс-секретаря Белого дома в новой американской администрации Джозефа Байдена. «Сегодня у нас был очень напряженный и энергичный день, как вы все знаете. Но я хочу воспользоваться моментом, чтобы вкратце рассказать о 15 [подписанных американским президентом Джозефом Байденом] исполнительных указах. Для борьбы со смертоносным вирусом президент [Соединенных Штатов] ввел 100-дневный режим ношения масок, равно как и обеспечение обязательного ношение масок в государственных учреждениях. Президент отправил исполнительный указ об отмене решения Дональда Трампа о выходе из Всемирной организации здравоохранения. Это укрепит наши усилия, позволит взять ситуацию с пандемией под контроль, укрепив глобальное здравоохранение», – приводит слова Псаки ТАСС. Пресс-секретарь Белого дома сообщила, что директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи 21 января примет участие в заседании исполнительного комитета ВОЗ в виртуальном формате. Кроме того, Байден продлевает мораторий на выселение граждан, оказавшихся без средств в результате вызванного коронавирусом кризиса. «Пандемия также ударила по миллионам американцев, которые брали федеральные займы на обучение. Президент обратился к министерству образования за продлением заморозки выплат по образовательным кредитам», – добавила пресс-секретарь Белого дома. Помимо этого, Соединенные Штаты возвращаются к выполнению обязательств в рамках Парижского соглашения по климату, прекращается режим чрезвычайного положения на американо-мексиканской границе и федеральное финансирование строительства ограждений на границе с Мексикой. Среди других мер – отмена проекта по прокладке нефтепровода Keystone XL между США и Канадой, снятие запрета на въезд на американскую территорию граждан ряда мусульманских стран. «Вводится мораторий на сдачу в аренду территорий арктической зоны для [добычи] нефти и природного газа, правительством предпринимаются усилия по обеспечению расового равенства, – сказала Псаки. – Президент поручил министру внутренней безопасности в консультации с генеральным прокурором принять все надлежащие меры для укрепления программы защиты детей мигрантов DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), что дает временное освобождение от депортации молодым людям, которых привезли в США детьми. Сегодня президент также отправил в Конгресс законопроект о гражданстве для мигрантов, предоставляющий усердно работающим людям, живущим здесь десятилетиями, возможность получения гражданства». Накануне Байден вступил в должность 46 президента США, после чего прибыл в Белый дом. После прибытия в резиденцию американского президента в Вашингтоне Байден через интернет привел к присяге сразу несколько сотен сотрудников новой администрации. Напомним, 24 марта 2015 года Псаки провела последний брифинг в качестве представителя Госдепартамента США. Ранее стало известно о назначении Псаки директором по коммуникациям в администрации президента США Барака Обамы.

Названы трудности, с которыми столкнется жена Навального при выдвижении в Госдуму 20 января 2021, 11:14

Фото: Евгений Софийчук/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Супруга Алексея Навального Юлия в случае выдвижения в депутаты Государственной думы столкнется с моральным конфликтом позиций жены и кандидата, считает политолог Алексей Чеснаков. «По поводу кампании вокруг вероятного выдвижения Юлии Навальной кандидатом в депутаты Госдумы. Если отбросить все технологические нюансы, то сохраняется важный моральный содержательный конфликт позиций жены и кандидата. Для кандидата чем хуже Навальному, тем лучше. А для любящей жены такая позиция абсолютно неприемлема. Совместить эти две позиции сложно. Скорее невозможно», – написал политолог в Telegram. Ранее лидер движения «Патриоты Великого Отечества», публицист Николай Стариков выразил мнение, что блогер Алексей Навальный осознанно возвращается в Россию, чтобы его задержали в аэропорту, а его супруга Юлия на этом фоне объявила о приходе в политику по принципу Светланы Тихановской. В конце прошлой недели блогер Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. Суга заявил о распространении суверенитета Японии на Южные Курилы 20 января 2021, 08:50

Фото: POOL/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Токио считает предметом переговоров с Москвой всю южную часть Курильских островов, на эти территории распространяется суверенитет Японии, считает премьер-министр страны Ёсихидэ Суга. «Северные территории (так в Японии называют южную часть Курил) – это острова, на которые распространяется наш суверенитет. Кроме того, предметом переговоров с Россией о мирном договоре является определение принадлежности всех четырех северных островов. Это последовательная позиция нашего правительства», – сказал он, передает ТАСС. По словам премьера, Япония продолжит развивать совместную с Россией хозяйственную деятельность на южной части Курил. Он подчеркнул, что такая деятельность не должна ущемлять юридические позиции обеих сторон. Ранее Ёсихидэ Суга заявил, что японское правительство намерено окончательно решить с Россией вопрос о южной части Курильских островов. В ноябре минувшего года глава МИД Сергей Лавров призвал Японию признать суверенитет России над Южными Курилами. Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что в декларации 1956 года четко сказано, что сначала Япония должна признать итоги Второй мировой войны и суверенитет России над всеми своими землями, включая и эти территории. Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курильской гряды. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о позиции России по вопросу мирного договора с Японией. Сноуден отреагировал на отказ Трампа помиловать его 20 января 2021, 16:58 Текст: Ольга Никитина

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден жестко высказался о действующем президенте США Дональде Трампе в связи с тем, что тот не включил его в список помилованных лиц. «Я ничуть не расстроен тем, что остался без помилования со стороны человека, который никогда не знал любви, за которую не платил. Но его оставшиеся сторонники никогда не должны прощать, что этот человек с самодовольной улыбкой не помиловал людей, говорящих правду, в гораздо более отчаянных обстоятельствах», – написал Сноуден в Twitter. Ранее Белый дом опубликовал обширный список лиц, которых президент Трамп помиловал до своего ухода с должности. В него вошли бывший советник Стивен Бэннон, политконсультант Пол Эриксон, связанный с делом россиянки Марии Бутиной, рэперы Лил Уэйн и Кодак Блэк и многие другие. Всего Трамп помиловал 73 человека и смягчил наказание еще для 70. При этом Трамп не помиловал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника Агентства национальной безопасности и ЦРУ Эдварда Сноудена. В список, несмотря на информацию многих СМИ, также не вошли ни сам Трамп, ни члены его семьи, ни адвокат Руди Джулиани. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила сожаление по поводу отсутствия россиян в этом списке. Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда – в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в России. В ноябре Сноуден заявил, что решил получить российское гражданство, чтобы не расставаться с сыном. В Германии оценили новое поколение Lada Niva 20 января 2021, 08:59

Фото: «На заводе»/YouTube

Текст: Наталья Ануфриева

Автомобиль Lada Niva является легендой, однако он уже устарел, пишет немецкий журналист Гернот Крампер в статье для журнала Stern. Крампер пишет, что, несмотря на насмешки, данная модель по-прежнему является одним из самых значимых внедорожников в мире, передает РИА «Новости». «Всякий раз, когда дело доходит до тяжелой работы в лесу и горах, российская машина выделяется среди других из-за своей прочности и низкой цены», – отмечает он. Автор указывает, что вместо «научно-фантастических» форм концепта 4×4 Vision, представленного на Московском автосалоне в 2018 году, новое поколение Niva делает ставку на «более коробчатую» форму. «Дизайн демонстрирует, что характерные элементы Niva, такие как круглые фары и высоко установленные продолговатые указатели поворота, остаются. Открытые колесные арки и более громоздкие бамперы придают Niva привычный на сегодняшний день внедорожный вид», – написала Крампер. По его мнению, новое поколение автомобиля останется в бюджетном сегменте. Это может предоставить ему уникальные возможности на рынке: «Он (автомобиль) должен оставаться рабочей лошадкой для использования в экстремальных условиях, имея большой дорожный просвет, короткоходную коробку передач и прочную конструкцию». Ранее в АвтоВАЗе сообщили, что полностью новое поколение Lada Niva, создаваемое на платформе альянса Renault – Nissan, появится в 2024 году. Автомобиль получит две версии – с компактной и удлиненной колесной базой – и будет базироваться на платформе CMF-B. Новую Lada Niva будут предлагать и за пределами российского рынка. Абхазия объяснила отказ выдать России убийц Япончика 20 января 2021, 12:25 Текст: Алексей Дегтярев

Абхазия не может выдать российской стороне своих граждан, которых осудили в России за убийство криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, сообщили в генпрокуратуре республики. В пресс-службе абхазской генпрокуратуры пояснили, что им поступил запрос из Генпрокуратуры России о правовой помощи в уголовном деле по факту убийства Япончика, в соответствии с которым в республике проводятся следственные действия, передает РИА «Новости». «Данный запрос не предполагает задержание и выдачу граждан Республики Абхазия Папава Н.З. и Бутба А.С., ввиду того, что конституцией республики Абхазия и уголовно-процессуальным законодательством запрещено выдавать граждан Абхазии иностранному государству для осуществления уголовного преследования», – добавили в надзорном ведомстве Абхазии. Там добавили, что в соответствии с УПК республики и межгосударственным договором с Россией указанные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности в случае поступления из российских компетентных органов соответствующих материалов уголовного дела. Напомним, суд в Москве заочно арестовал двух предполагаемых исполнителей убийства Япончика. По данным СК, у Астамура Бутбы и Нугзара Папава есть двойное гражданство – России и республики Абхазия. По версии следствия, Бутба в июле 2009 года, находясь в кузове грузовика, выстрелил из снайперской винтовки в Иванькова, выходившего из ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в Москве. Сообщник Бутбы Папава в этот момент также находился на месте происшествия, но был в другой, угнанной автомашине. «Он прикрывал отход киллера и был готов в любой момент начать стрельбу в преследователей из автомата Калашникова», – указали в СК. Ранее зампредседателя Следственного комитета Ростислав Рассохов сообщил, что мотивом убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу Япончик стала личная неприязнь вора в законе Ильи Симонии (Махо). В конце апреля в России заочно арестовали уроженца Грузии Илью Симонию, известного по кличке Махо, обвиняемого в причастности к убийству Япончика. В мае был задержан еще один подозреваемый в причастности к убийству. Летом 2009 года Япончика на выходе из ресторана в Москве тяжело ранил снайпер, через несколько месяцев пострадавший скончался. НАК: В составе банды ликвидированного Бютукаева были боевики с Украины 20 января 2021, 21:31

Фото: Пресс-служба главы Чечни/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

В составе банды ликвидированного в Чечне бандглаваря Аслана Бютукаева были боевики с Украины, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК). «В ходе спецопераций [в течение прошлого года] были нейтрализованы 16 членов банды Бютукаева, среди которых находились боевики, прибывшие с Украины. Таким образом, в результате своевременно принятых мер удалось предотвратить совершение многочисленных преступлений и гибель людей», – передает сообщение НАК РИА «Новости». Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров доложил президенту Владимиру Путину об успешном уничтожении в регионе шести членов банды Аслана Бютукаева, подчеркнув, что теперь «с бандподпольем в республике полностью покончено». Позже НАК раскрыл детали спецоперации по ликвидации бандитов в Чечне. Во время операции в Чечне пять сотрудников правоохранительных органов получили легкие ранения. Кадыров заявил, что ликвидированные чеченскими правоохранителями боевики из группы Аслана Бютукаева были последними в регионе, кто числился в федеральном розыске за террористическую деятельность. В Грузии понадеялись на позитивный вердикт ЕСПЧ по делу о войне с Россией 20 января 2021, 10:10 Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Депутат от правящей партии «Грузинская мечта», министр юстиции Грузии в 2012-2020 годах Теа Цулукиани заявила, что в Тбилиси ожидают позитивного для себя вердикта 21 января по иску в Страсбургский суд по правам человека о войне-2008 против России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ. «Я жду очень большого дня для Грузии и уверена, что ЕСПЧ подтвердит то, что является реальностью – Грузия права перед Россией по вопросам территориальной целостности, этнических чисток, пыток наших военных и так далее», – сказала она в интервью Общественному ТВ – «Первому каналу». «Большая палата ЕСПЧ вынесет окончательный вердикт, который не может быть обжалован. Этот вердикт прояснит, кто повинен в августовской войне», – заявила депутат, сообщив о массе предоставленных Грузией в суд доказательствах. «Очень надеюсь, что после этого у нас на руках будет документ, который нам и другим поколениям, если наше это не успеет, добиться мирной деоккупации», – заявила Теа Цулукиани. По ее словам, «это будет первый юридический документ», а до этого Грузия располагала «только политическими документами». По делу «Грузия против России» Большая палата ЕСПЧ вынесет вердикт в Страсбурге 21 января. Иск Грузия внесла 11 августа 2008 года. Грузия утверждает, что Россия, используя свои ВС или «подконтрольные формирования «сепаратистов», якобы нарушила ряд статей различных конвенций, в частности, право на жизнь, запрет на пытки или нечеловеческой обращение, право на свободу и безопасность, право на собственность, право на образование, право на передвижение и так далее. Слушания в суде состоялись в мае 2018 года. Киргизия захотела «эшелонами» отправлять мигрантов в Россию 20 января 2021, 12:24 Текст: Ольга Никитина

Депутат Жогорку Кенеша (однопалатный парламент) Киргизии Акылбек Жапаров в ходе заседания в среду, 20 января, призвал решить вопрос с авиарейсами в Россию, чтобы отправлять в страну больше рабочих из республики. Жапаров сообщил, что во время пандемии в страну вернулись около 180 тыс. граждан, еще 150 тыс. пополнили ряды безработных. «Мэр Москвы [Сергей Собянин] говорит, что не хватает рабочих, а мы не можем решить вопрос с авиасообщением. Если необходимо, то нужно эшелонами, на поездах отправлять наших граждан», – приводит его слова «Радио Азаттык». Депутат считает, что затраты на билеты должно субсидировать правительство Киргизии, а граждане смогут вернуть долг в течение одного года или двух лет. «Нужно обеспечить рабочие места, уже увеличилось количество краж. Если у граждан нет работы, то они идут на воровство. Во время войны мы помогали эшелонами перевозить россиян в нашу страну, пришло время это возместить», – добавил Жапаров. Напомним, Собянин ранее заявлял, что в Москве из-за сокращения числа мигрантов наблюдается недостаток работников городских служб. Он также сообщал, что нехватка трудовых мигрантов, связанная с их оттоком из-за закрытия границ во время распространения коронавирусной инфекции, может вызвать трудности в Москве. Вице-премьер России Марат Хуснуллин отмечал, что хотя зарплаты рабочих выросли почти вдвое, на российских стройках сохраняется кадровый дефицит из-за отъезда мигрантов и закрытия границ во время распространения коронавируса. В конце ноября власти Москвы сообщили, что решили проблему с дефицитом дворников: были задействованы рабочие из российских регионов. В середине января президент Владимир Путин поручил правительству до 1 марта рассмотреть вопрос упрощенного привлечения трудовых мигрантов на стройки. В 2020 году Россия лишилась порядка 3-5 млн трудовых мигрантов, что, по оценке МВД, составляет около трети или даже половины от обычной численности иностранных трудящихся в нашей стране. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как столь резкое сокращение рабочей силы отразилось на российской экономике. «Самого вежливого полицейского» Тувы отдали под суд за сожжение человека 20 января 2021, 13:59 Текст: Алексей Дегтярев

Экс-главу уголовного розыска Кызыла Орлана Сарыг-Донгака, победившего в 2012 году в конкурсе «Самый вежливый полицейский», обвинили в сожжении человека заживо, дело передано в суд. Убийство было совершено в 2008 году, Сарыг-Донгак проводил допрос Алишера Махмутова по поводу кражи, в ходе процедуры между ними возник конфликт, передает «Ридус» со ссылкой на региональное управление СК. По версии следствия, полицейский вместе с подчиненным сотрудником вывез Махмутова на безлюдный участок местности, облил его бензином и поджег. «После этого второй сотрудник молотком нанес множественные удары по голове заживо горевшему задержанному», – говорится в сообщении ведомства. Махмутов скончался на месте. После этого Сарыг-Донгак и его подчиненный завалили тело досками и покрышками от автомобилей, после чего подожгли. Присутствовавший при этом оперативник Алим Кенден написал рапорт о побеге убитого. Через полгода останки погибшего нашли, было возбуждено уголовное дело об убийстве, в 2009 году следствие приостановили. Дело возобновили в феврале 2020 года, в том же месяце задержали Орлана Сарыг-Донгака. Ему предъявили обвинение по статье «Убийство человека, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью группой лиц». По ней ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненное заключение. Обвиняемый отказался признавать вину и свое участие в убийстве Махмутова. Он заявил, что задержанного случайно убил Алим Кенден. Орлан Сарыг-Донгак дослужился в полиции до должности начальника уголовного розыска республики и звания полковника. В 2012 году он победил в конкурсе «Самый вежливый полицейский» в номинации «Самый вежливый руководитель». Песков назвал «расследование» Навального про «дворец» Путина чушью и компиляцией 20 января 2021, 13:40 Текст: Ольга Никитина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя псевдорасследование Алексея Навального о якобы «дворце» Владимира Путина в Геленджике, назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Песков подтвердил, что в Кремле ознакомились с публикацией Навального о «дворце» Владимира Путина. По его словам, в этом материале «ничего нового не представлено». «Вы знаете, что эта тема была вброшена года три-четыре тому назад. И здесь в данном случае из пустого в порожнее переливаются, и уже неоднократно пытались использовать вот эти вот инсинуации. Причем зачастую даже не обременяя себя – это было и четыре года назад, и сейчас, – не обременяя себя какими-то хотя бы минимальными попытками как-то что-то хотя бы не то что доказать, но хотя бы проиллюстрировать», – приводит его слова РИА «Новости». «В конце этого материала чудесного указаны номера счетов с просьбой туда перечислять деньги. Мне кажется, что вот это, наверное, главная задача подобных материалов, подобных таких псевдорасследований, вот это как раз и есть главный такой лохотрон», – отметил Песков. «И мы предупреждаем всех граждан, тем более, с учетом такого большого количества просмотров: подумайте перед тем, как переводить деньги вот таким на самом деле жуликам. Потому что способы изъятия денег у населения у этих жуликов постоянно совершенствуются. Подумайте десять раз», – добавил представитель Кремля. По словам Пескова, «единственной новинкой» в этом расследовании стало использование «монтажных историй». «Там в бассейн в некоем дворце вписываются кадры Путина, который плавает в Енисее, – кадры, которые, когда Путин плавал в Енисее, обошли весь мир. Это такая сухая констатация», – добавил пресс-секретарь президента. На просьбу уточнить, заинтересовались ли в Кремле данными о том, что ФСО охраняет «дворец», о котором идет речь в материале Навального, Песков пояснил: «Никакого отношения ни к президенту, ни к Кремлю, понимаете, поэтому у нас нет ни малейшего желания этим заинтересовываться». Он согласился, что работа ФСО имеет прямое отношение к президенту. «Это все абсолютно голословные утверждения, понимаете, это чистая чушь и компиляция. И ничего другого там нет», – заявил Песков в ответ на реплику о том, что ФСО в таком случае занимается охраной «дворца», который якобы принадлежит частным лицам. «Я в данном случае не могу ответить, я действительно детально с этим не знакомился, я не знаю, о чем точно идет речь», – ответил Песков на вопрос о том, соответствует ли действительности часть фильма Навального, которая связана с документами и фотографиями о якобы бывших и ранее неизвестных сослуживцах Путина. Белоруссия перекрыла транзит нефти по участку «Дружбы» 20 января 2021, 11:24 Текст: Наталья Ануфриева

Белоруссия в соответствии с планом перекрыла транзит нефти по участку «Дружбы» до 22 января, сообщил советник президента, пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин. Демин заявил, что Белоруссия, «в соответствии с планом», в среду «перекрыла транзит в направлении Фенешлитке и Будковице (южная ветка «Дружбы») до 22 января из-за реверса участка Михалки-Броды для прокачки партии нефти из Одессы на Мозырь», передает РИА «Новости». Ранее Минск заявил, что выгодно договорился с Москвой о поставках нефти и газа на 2021 год. Количество отравившихся школьников в Подмосковье резко возросло 20 января 2021, 19:29 Текст: Алексей Дегтярев

Число отравившихся учеников в подмосковном городе Красноармейск выросло до 96 человек, сообщила пресс-служба министерства образования Московской области. «В медицинские организации г. о. Красноармейска с жалобами на плохое самочувствие обратились 96 детей. Пищеблоки в школах обработаны и продезинфицированы», – цитирует ТАСС сообщение ведомства. Там добавили, что министерство инициировало проверку инцидента. Глава Красноармейска Александр Федоров пояснил, что с признаками пищевого отравления в МСЧ №154 ФМБА сначала обратился 41 ребенок из двух школ. 20 января за медпомощью обратились еще 55 детей из этих же учреждений. «С утра в двух школах работали специалисты МУ № 21 ФМБА. Проведен забор анализов у работников пищеблоков и заболевших детей. Провели дополнительную санитарную обработку всех помещений общеобразовательных учреждений», – сказал Федоров. Все дети – учащиеся разных классов. Всех школьников из обоих учреждений осмотрели медики. «Один ребенок госпитализирован. Ситуация находится под моим личным контролем, ждем результаты проверок для того, чтобы установить точную причину случившегося. Все виновные будут наказаны», – добавил глава города. В минздраве региона указали, что ученика госпитализировали в инфекционное отделение Московской областной больницы имени Розанова. «Состояние средней степени тяжести. Находится под наблюдением врачей», – сообщили там. Ранее сообщалось, что более 40 детей обратились за медицинской помощью в двух школах в подмосковном Красноармейске. Прокуратура начала проверку. Эксперт объяснил, почему Абхазия не выдает России убийц Япончика 20 января 2021, 17:43

Фото: Юрий Машков/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Вопрос об экстрадиции подозреваемых в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова должен решаться на соответствующем уровне на основе существующих правовых договоренностей между Россией и Абхазией, либо разбирательство будет проведено непосредственно в республике, заявил газете ВЗГЛЯД генерал-майор внутренней службы МВД в отставке Владимир Ворожцов. В пресс-службе абхазской генпрокуратуры сообщили, что не могут российской стороне выдать граждан своей страны, которых в России осудили за убийство вора в законе Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, поскольку конституцией республики и уголовно-процессуальным законодательством это запрещено. «Существует определенный международными договорами, соглашениями порядок, который, например, Российская Федерация имеет с несколькими десятками стран (кроме США и еще нескольких государств). В таком случае данные вопросы рассматриваются в соответствии с этими соглашениями. Но это только если речь идет о гражданах РФ, находящихся на территории этих стран. Если же речь идет о гражданах другого государства, то их экстрадиция определяется нормативными документами данной страны», – рассказывает Ворожцов. По данным Следственного комитета у обоих предполагаемых исполнителей убийства Иванькова (Астамура Бутбы и Нугзара Папава) имеется двойное гражданство – России и Республики Абхазия. «Конституция РФ, например, запрещает выдачу граждан РФ за пределы страны. В то же время существует практика принятия конкретных решений, исходя из общей практики взаимоотношений между различными государствами, а также исходя из содержания допущенных ими нарушений или преступлений. Поэтому в ряде случаев принимаются меры по экстрадиции людей по конкретному запросу конкретного государства фактически вне международной договоренности», – говорит эксперт. Вопрос о выдаче подозреваемых в убийстве должен решаться на соответствующем уровне на основе существующих правовых договоренностей между обоими государствами, а также на сложившейся практике, считает генерал МВД. «Учитывая, что они оба также граждане России, не вижу оснований их удерживать, если при их экстрадиции не нарушаются права человека. Но существует и другой вариант: осужденные заочно в России могут быть задержаны, в отношении их может пройти судебное разбирательство на территории Абхазии и в соответствии с законодательством республики будет вынесен соответствующий приговор. Такая международная практика также существует», – заключил Ворожцов. Летом 2009 года Япончика на выходе из ресторана в Москве тяжело ранил снайпер, которым был, по версии следствия, Бутба. Папава в этот день также находился на месте происшествия и, как сообщают в СК, «прикрывал отход киллера и был готов в любой момент начать стрельбу в преследователей из автомата Калашникова». Через несколько месяцев Иваньков скончался. В этом году суд в Москве заочно арестовал Бутбу и Папаву. Взрыв прогремел в центре Мадрида 20 января 2021, 17:23

Фото: кадр из видео

Текст: Ольга Никитина

Сильный взрыв прогремел в центре испанской столицы, сообщают СМИ. По предварительной информации, инцидент произошел в доме престарелых в центральной части города. Жителей призвали покинуть район в связи с угрозой новых взрывов. По информации издания diario.es, взрыв произошел на улице Толедо. Данных о причинах взрыва и пострадавших нет, передает РИА «Новости». На видео и фото с места происшествия видно, что здание сильно пострадало. Инцидент произошел примерно в 15.00 по местному времени (17.00 мск). Речь может идти о доме престарелых, передает ТАСС со ссылкой на газету El Pais. Сайт газеты El Mundo сообщает, что первоначальной версией случившегося является взрыв газа. Из-за взрыва были разрушены верхние этажи здания. Район происшествия оцеплен, пожарные никого туда не пропускают. По информации телеканала LaSexta, в результате взрыва пострадали как минимум шесть человек. pic.twitter.com/D1bJvI0iHx — ,,(@valleejooo_) January 20, 2021 Портал elespanol.com отмечает, что после взрыва в здании произошло возгорание. Пожилых людей, находившихся внутри, эвакуируют. Три верхних этажа здания обрушились. Уточняется, что в районе этого здания также находится школа. Взрывом были выбиты стекла отеля Ganivet, расположенного рядом. Сообщается, что полиция призвала жителей покинуть район в связи с угрозой новых взрывов. pic.twitter.com/CggzntAmtQ — Leire Ariz Sarasketa (@leireariz) January 20, 2021 Италия собралась подать в суд против Pfizer 20 января 2021, 14:33 Текст: Наталья Ануфриева

Власти Италии собираются подать в суд на американскую компанию Pfizer из-за задержек с поставками вакцин от коронавируса, разработанных совместно с немецкой BioNTech, сообщают местные СМИ. Итальянский канал Rai News 24 сообщил со ссылкой на министра по региональным вопросам Франческо Боччу, что Pfizer якобы в одностороннем порядке и без своевременного уведомления сократила объемы согласованных поставок, что грозит негативно сказаться на всей кампании по вакцинации, начатой в Италии 27 декабря 2020 года, передает ТАСС. Чрезвычайный комиссар по противодействию пандемии в Италии Доменико Аркури заявил, что компания уже сократила поставки на 29% на этой неделе, и дальнейшие небольшие сокращения ожидаются на следующей. Вакцина производства Pfizer/BioNTech не единственная, которой прививают в Италии – туда также налажены поставки препарата от американской компании Moderna. 25 января ожидается более крупная поставка этой вакцины. Ранее Pfizer сообщила о приостановке поставок вакцины от коронавируса в Канаду.