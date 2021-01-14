Приведет ли американская перестройка к развалу США

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2021 год закрепит новые потребительские тенденции

2020-й кардинально изменил модель поведения потребителей Антон Новодережкин/ТАСС
Прошедший год кардинально изменил потребительские предпочтения людей по всему миру, в том числе и жителей России. Что россияне стали покупать больше, что меньше, какие изменения в итоге произошли в российской экономике в целом и насколько постоянными окажутся эти перемены, сохранятся ли они и в 2021 году? Подробности...
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Думские «голубые фишки» ждет испытание на выборах-2021

Не исключено, что к четырем привычным участникам в новой Думе прибавится и пятая партия Владимир Федоренко/РИА Новости
В новой Госдуме может сложиться «4-5-партийная модель», у одной из партий-новичков есть шанс пробиться в парламент, считают политологи. Однако не только новым, но и старым парламентским партиям придется трудно – в 2021 году электорат стал очень взыскательным. Избиратели хотят «яркой кампании» и при этом «демонстрации уважения» к своим запросам. Котировки каких партий в итоге пойдут вверх и кто составит конкуренцию думским «голубым фишкам»? Подробности...
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Почему Москва проиграла Литве в январе 1991 года

Советская бронетехника у телевышки, Вильнюс, январь 1991 года Андрей Бабушкин/ТАСС
Ровно тридцать лет назад, 13 января 1991 года, в Вильнюсе произошло то, что стало одним из важнейших катализаторов развала СССР. Почему современная Литва так яростно защищает миф о «январских событиях», в чем заключались ошибки советских властей и какую роль в происходящем играл будущий глава чеченских боевиков Аслан Масхадов? Подробности...
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«Арабская весна» рискует повториться из-за русского хлеба

«Арабская весна» затронула весь глобальный миропорядок REUTERS/Goran Tomasevic
Планета отмечает десятилетие «арабской весны» – цепочки революций, сделавших ее менее безопасной. Война в Сирии, убийство Каддафи, расцвет ИГИЛ, миграционный кризис, усиление евроскептиков и Брексит – все это связывают с кровавыми бунтами 2011 года. Теперь они рискуют повториться опять, и связано это не с кознями ЦРУ, а с внешней торговлей России. Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Приведет ли американская перестройка к развалу США

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Равновесия, столь нужного сейчас для взявшего реванш американского истеблишмента, не будет. Поэтому нам, исходя из наших национальных интересов, при всех симпатиях к националистам, остается пожелать Америке только одного – любой перестройки, главное, чтобы с ускорением. Подробности...
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Следующие 80 лет уже запрограммированы

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
К исходу 2020 года наш век вполне достойно управился с перекройкой миропорядка. Он в один присест, практически со скоростью перемены первого и второго блюд, схрумкал и ялтинский мир, и однополярную глобализацию. При этом дважды (!) погребённая катастрофами ХХ века Россия опять как новенькая. Подробности...
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Семибигтековщина провозгласила конец свободы слова

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Наши местные споры о том, имеет ли частная компания за океаном право на идеологическую цензуру, лишены реального смысла. Если такое право существует, если оно укладывается в действующие законы США, это ещё хуже для всех нас, для всего мира. Подробности...
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Кого убьет новая «арабская весна»

Стратегический союз Украины и Молдавии

США превращаются в диктатуру

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Капитолий превратился в казарму Нацгвардии США

Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
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Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Петр Акопов

    Приведет ли американская перестройка к развалу США

    Петр Акопов
    обозреватель РИА «Новости»
    		14 января 2021, 09:10

    Джо Байден объявил о том, что Америку ждет перестройка: In 10 day, we move forward and rebuild – together, написал он. То есть как только Байден въедет в Белый дом, «мы будем двигаться вперед и перестраиваться – вместе». Понятно, что будущий президент не мог употребить термин perestroika, вошедший в английский язык после того, как почти 35 лет назад, весной 1986 года, Горбачев провозгласил перестройку для СССР. Генсек не имел в виду перестройку Союза как такового – речь шла об улучшении социализма через экономические и политические реформы. Но главным итогом перестройки, как процесса, стала не просто ликвидация социалистического строя, но и крах огромной державы, распавшейся на 15 официальных и еще несколько неофициальных кусков.

    Поэтому сейчас, особенно после «штурма Капитолия», который сравнивают одновременно и с путчем ГКЧП в августе 1991-го (то есть с последней попыткой спасти разваливавшийся Советский Союз), и даже с сентябрьскими-октябрьскими событиями 1993 года (то есть переворотом, завершившимся расстрелом парламента и изменением политической системы страны) – вопрос об американской перестройке вызывает у большинства наших граждан только одно чувство. Ожидания возмездия. Приведет ли американская перестройка к развалу США – что станет своеобразной компенсацией за величайшую геополитическую, а для нас и национальную, катастрофу XX века? Но что это вообще такое, американская перестройка? Кто ее может провести и с какой целью?

    На самом деле, тут все зависит от угла зрения и ожиданий. Если брать весьма условные параллели с нашим 1991-м, то как раз сейчас перестройка в США уже завершается. Да, потому что главным американским перестройщиком был Дональд Трамп – он пришел к власти не просто с лозунгом «Сделаем Америку великой снова», но в результате глубочайшего кризиса доверия американцев к своим политическим элитам и недовольства состоянием дел в США. Растущие социальные, национальные, идеологические и политические противоречия, отрыв элиты от народа, на фоне падения влияния США в мире – вот что привело к власти Трампа. Никогда не занимавшийся до этого политикой бизнесмен призвал перестроить Америку (в том числе и буквально – отремонтировав ветшающую инфраструктуру), вернуть ей былое величие и гордость за нее у народа – как Горбачев призывал вернуться к ленинским нормам и социалистической демократии.

    И неважно, какими на самом деле были «ленинские нормы» и «настоящая советская власть» – как и то, насколько счастливой и успешной для всех была Америка белых протестантов. И то, и другое к моменту «перестройки» давно уже кануло в Лету – но призыв вернуться к истокам и идеалам был призван вдохнуть новую жизнь в пребывавшее в кризисе общество и государство. Трамп хотел осушить «вашингтонское болото», то есть надпартийный союз бюрократов и бизнеса, правящий в США – а Горбачев провел масштабнейшую чистку элит, подорвавшую управляемость страной. В отличие от Горбачева, у Трампа не получилось обновить элиты – что связано в том числе и с совершенно другим устройством власти в США. Но означает ли это, что американская перестройка закончилась с избранием Байдена и «штурмом Капитолия»? Или она только начинается – причем вовсе не та, которую обещает Байден.

    Америке, как и СССР в 1985-м, действительно очень нужны перемены – вот только какие именно? Перед СССР в 1985-м не стоял вопрос выживания – одна из двух сверхдержав переживала непростые времена, но могла существовать без перемен еще долгие годы. Реформы были нужны для преодоления стагнации, затухания энергии жизни и придания «ускорения» развитию – и СССР, если бы ему больше повезло с лидером, мог провести успешные реформы, причем не только китайского типа (сочетание власти марксистской партии с госкапитализмом), но и сохранявшие основу социалистического уклада. Но некомпетентность и отсутствие стратегического видения у Горбачева привели к худшему из сценариев – последствия которого мы переживаем до сих пор, и даже РФ, остову СССР, было очень сложно выбраться из-под обвала.

    Фото: Graeme Sloan/Sipa USA/Reuters

    А в США сейчас о необходимости изменений говорят все – и дело вовсе не в том, что у них свобода слова, а в СССР было формальное единомыслие. Нет, просто никто в США не доволен состоянием дел в стране – однако причины недовольства и, соответственно, цели перестройки, диаметрально противоположные.

    Трамписты, то есть националисты, недовольны постепенным уничтожением старой, настоящей Америки – а либерально-демократическая, космополитическая часть элит недовольна слишком медленным ее умиранием. Националистам нужно американское государство для американского народа, преимущественно белого и христианского – а космополитам нужны новые США, в которых многорасовое мультикультурное население, разделенное на различные меньшинства (США изначально страна меньшинств, но белых – европейских и протестантских), не отвлекает элиты от построения глобального миропорядка. Более того – служит своеобразной моделью того, как должен быть устроен весь остальной мир: сначала западный, европейский, а потом и весь остальной. Поэтому сейчас в Америке будет усиливаться борьба между двумя проектами перестройки – национальной и интернациональной, космополитической. Какая из них имеет шансы на победу? И, самое главное, успех какой из перестроек отвечает нашим, русским, национальным интересам?

    Вся логика истории и направление развития западной цивилизации вроде бы говорят о том, что у националистов нет шансов победить – хотя бы потому, что они проигрывают демографически. Победа космополитов – это лишь вопрос времени, но тут как раз тот случай, когда время имеет значение.

    Потому что если националистам (с Трампом в 2024-м или без Трампа в 2028-м) удастся взять реванш и продолжить (а точнее – по-настоящему запустить) свою перестройку, то они могут и изменить ход истории. Штаты будут с каждым годом слабеть на мировой арене – и атлантические наднациональные элиты могут в какой-то момент сделать свою основную ставку уже не на них, а на Европу. Собственно говоря, Штаты для них не имеют какого-то человеческого, личного измерения – и если там почва начинает уходить из-под ног, то можно вернуться к истокам, сделав Новый Свет младшим партнером Старого. Тогда США оставят в покое, предоставив их самим себе – относительно в покое, конечно, но атлантический проект тогда уже не будет зависеть от судьбы США.

    Этот сценарий не слишком вероятен – но сбрасывать его со счетов не стоит. Куда вероятней, что в случае начала реальной националистической перестройки Штаты просто расколются – то есть на их месте возникнет два или больше государств, одно из которых останется местом базирования наднациональных элит и строителем глобалистского проекта, а второе замкнется в себе, то есть превратится просто в сильное национальное государство.

    Впрочем, к такому же результату может привести и победа космополитической перестройки – если демократы возьмут на ближайшее десятилетие не просто власть, но и леволиберальный курс «цифровой диктатуры», оставшиеся в обреченном политическом (а оно наступает раньше демографического) меньшинстве «белые националисты» пойдут на раскол США. В этом случае, правда, национальные полу-США окажутся меньше и слабее.

    Получается, что успех обоих вариантов перестройки ведет США к расколу? Да – но в этом нет ничего удивительного. США изначально были абсолютно искусственным образованием – и даже их короткий, по историческим меркам, период мирового лидерства и претензий на мировое господство ничего не меняет. Да, за почти 250-летнюю историю США у элит получалось дважды преодолевать очень сложные кризисы – в 60-е годы XIX века и в 30-е годы XX века – и сохранить страну. Начиная с конца 60-х они, с перерывами, пытались перестроить нынешнюю Америку – но противоречия в ней лишь нарастали. Сейчас уже требуется хирургическое вмешательство – жесткая и однозначная политика перестройки.

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    Вот только какой? Ведь ни у тех, кто хочет сохранить разрушаемое, ни у тех, кто хочет построить «новую человеческую общность», нет однозначного преимущества над противником – и значит, весы могут качнуться в любую сторону. В любом случае равновесия, столь нужного сейчас для взявшего реванш истеблишмента, не будет. Поэтому нам, исходя из наших национальных интересов, при всех симпатиях к националистам, остается пожелать Америке только одного – любой перестройки, главное, чтобы с ускорением.


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