Пентагон стал символом колоссального воровства и обмана американцев

Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к материалам газеты ВЗГЛЯД

7 марта, воскресенье  |  Последнее обновление — 20:31  |  vz.ru
Разделы

«Северному потоку – 2» определили конечную дату

Названа дата достройки «Северного потока – 2» Jens Büttner/dpa/Global Look Press
Официально стали известны подробности последнего этапа строительства «Северного потока – 2». К трубоукладчику «Фортуна», который уже кладет трубы на недостроенном датском участке, присоединится «Академик Черский». Более того, назван срок завершения строительства газопровода, в который надо уложиться. Ибо потом давление на проект может усилиться. Подробности...
Перейти в раздел…

Альфред Рубикс: Горбачев был под каблуком

Большинство россиян считают Михаила Горбачева главным виновником распада СССР Лизунов Юрий,Чумичев Александр/ТАСС
«От Горбачева исходил целый вал цветастой болтологии, а смысловых зерен – от силы на два-три предложения. Так он, кстати, и проболтал страну», – рассказал газете ВЗГЛЯД бывший член политбюро ЦК КПСС Альфред Рубикс, комментируя 90-летие своего политического оппонента. Подробности...
Перейти в раздел…

Кто зарабатывает на «группах смерти» в Рунете

Склонные к депрессии подростки нередко оказываются в плену у сетевых «групп смерти» Zuma/ТАСС
Намеченный на 3 марта в России массовый подростковый суицид удалось предотвратить. Тинейджеров в соцсетях уговаривали покончить с собой именно в этот день. Владимир Путин назвал организаторов «групп смерти» «ублюдками» и «букашками», которых «раздавить не жалко». Какие системные меры надо принять, чтобы заранее свести к минимуму угрозу новых подобных флешмобов? Подробности...
Перейти в раздел…

США меняют методы вмешательства в дела других стран

Американские войска присутствуют по всему миру army.mil
Внешняя политика США должна стать более миролюбивой – по крайней мере, глава Госдепа пообещал, что Вашингтон больше не будет предпринимать попыток «силой сместить авторитарные режимы». «Мы будем поступать по-другому», – говорит Энтони Блинкен. С чем связано появление подобных заверений и как теперь будет выглядеть вмешательство Америки во внутренние дела других стран? Подробности...
Перейти в раздел…

Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
Перейти в раздел…

Вакцинация в Европе пошла по пути «колбасы в позднем СССР»

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
В Европе вокруг вакцинации развернулась настоящая истерика. При этом процент желающих вакцинироваться что в Европе, что в России одинаковый. Примерно 50 на 50. Так в чем дело? Полагаю, в советском опыте, пережитом российской элитой и совершенно непонятном Западу. Подробности...

Чего добьется Украина новой войной в Донбассе

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
ВСУ остаются соломенным домиком Ниф-Нифа и будут сметены «Северным ветром». Недоверчивые могут вспомнить 2008-й. Тогда Россия не только наказала агрессора, но и лишила его шансов вернуть мятежные территории. Подробности...
Обсуждение: 43 комментария

Самое жуткое в пандемии – триумф дикого капитализма

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Мир уничтожен, а на его развалинах чавкает административный предприниматель. Это раньше богатым было быть стыдновато. А сейчас он сидит дома – спасает жизни. Он купил акции «Модерны», и ему комфортно, когда муравьишки тащат ему жратву из супермаркета. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
Перейти в раздел…

«Экстремальные санкции» от США и Британии

«Спутник V» подорвал власть в Словакии

«Скопинский маньяк» на свободе

Перейти в раздел…

Каналы Венеции пересохли

Часть каналов Венеции пересохла из-за отлива, который привел к снижению уровня воды на полметра. Многие гондолы и лодки оказались на мели. Это затрудняет передвижение по городу. Навигация сохраняется на Гранд-канале, который тоже заметно обмелел
Подробности...

Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
Подробности...
Обсуждение: 80 комментариев

Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
Подробности...
Перейти в раздел…
17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Будете ли вы смотреть телешоу с отсидевшим свой срок маньяком?
  • Да

  • Нет

  • Ещё не решили
Ограничиваете ли вы вашего ребенка в пользовании интернетом?
  • Да, ограничиваю время использования

  • Да, контролирую контент, который просматривает ребенок

  • Нет, не ограничиваю
Как со временем изменилось ваше отношение к Михаилу Горбачеву?
  • Улучшилось

  • Ухудшилось

  • Осталось стабильно хорошим

  • Осталось стабильно плохим
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к материалам газеты ВЗГЛЯД
    США захотели «превзойти остальной мир» Россиянам рассказали о надежных для сбережений валютах Китай заявил о совместной с Россией борьбе с политическим вирусом Летевшие в Новосибирск пассажиры связали попутчицу веревками
    «Спутник V» зарегистрировали в еще одной стране Европы После победы Байдена товарооборот США и Китая вырос более чем на 80% Переболевшая COVID девушка рассказала о необычном побочном эффекте На Украине решили сформировать взвод из представителей ЛГБТ
    В Сирии на минах подорвались два автобуса с мирными жителями Facebook ввел цензуру в отношении газеты ВЗГЛЯД Появились кадры испытаний ракеты комплекса «Бал» в безэховой камере Названо число проведенных в России тестов на COVID

    «очень плохой сенатор»


    Трамп начал мстить республиканцам

    расследование Bellingcat


    СМИ: Киев попросил Лондон помешать выходу фильма о «вагнеровцах»

    британская вакцина


    В Австрии приостановили использование вакцины AstraZeneca после гибели женщины

    Видео

    разведка СССР


    Укравших ядерные секреты Америки выдала лишь случайность

    политический скандал


    Споры по поводу «Спутника-V» поставили под угрозу жизни граждан Словакии

    этическая проблема


    Как избавиться от маньяков на телевидении

    реформа избирательной системы


    США устанавливают однопартийное правление

    новые запреты


    Владимир Можегов: Печальные итоги построения однополярного мира

    глубинный народ


    Евгений Фатеев: Внутреннего иностранца неверно считать либералом

    меры давления


    Тимофей Бордачёв: Санкции Запада стали бледной тенью Черчилля

    добыча криптовалюты


    Россия становится крупным источником «цифрового золота»

    на ваш взгляд


    Будете ли вы смотреть телешоу с отсидевшим свой срок маньяком?

    Пентагон стал символом колоссального воровства и обмана американцев

    Американское военное ведомство не может отчитаться о триллионных затратах    7 марта 2021, 19:45
    Фото: Alex Brandon/АР/ТАСС
    Текст: Артём Филиппов

    Триллионы долларов, выделяемых американским бюджетом на военные нужды, либо потрачены на бесполезное оружие и оборудование, либо просто банально украдены. Таковы официальные выводы контрольных органов США. Как выглядят наиболее яркие примеры и эпизоды воровства, коррупции и неэффективного использования оборонного бюджета Америки?

    В США разгорается скандал вокруг миллиардов долларов американских налогоплательщиков, в очередной раз впустую потраченных в Афганистане. На протяжении без малого полутора десятков лет различные правительственные агентства США построили в Афганистане неиспользуемые или не обслуживаемые должным образом инфраструктурные объекты на сумму 2,4 млрд долларов. Как это часто бывает, самая заметная роль в нецелевом расходовании бюджетных средств принадлежит Пентагону, уже не раз оказывавшемуся в эпицентре антикоррупционных расследований.

    В сентябре 2019 года член Палаты представителей Стивен Линч попросил специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR) проверить объекты, финансируемые в этой стране США. Подготовленный инспектором Джоном Сопко отчет свидетельствует, что начиная с 2008 года американские оккупационные власти построили или закупили в Афганистане капитальные активы на сумму 7,8 млрд долларов. Большая часть учтенных капитальных активов была профинансирована министерством обороны (6,5 млрд долларов), за которым следовали USAID (1,1 млрд), Корпорация зарубежных частных инвестиций (84,8 млн) и Госдепартамент (79 млн).

    Инспектор Сопко и его коллеги выяснили, что почти 30% активов на сумму 2,4 млрд долларов не использовались или использовались не по назначению, были брошены или уничтожены. Инфраструктурные объекты, большая часть из которых пришлась на долю военных подрядчиков, варьируются от больниц до командных пунктов. Например, больница Саланг на 20 коек в провинции Парван (598 тыс. долларов) используется не по назначению, поскольку в ней не хватает персонала, отсутствует необходимая мебель и оборудование для полноценной работы. По состоянию на апрель 2020 года здание находилось в плохом состоянии, с отсутствующими дверями, протекающими трубами и потрескавшимися стенами.

    Учебный центр национальной полиции в провинции Вардак стоил более 98 млн долларов. По оценке SIGAR, он использовался по назначению, но его состояние значительно ухудшилось. База морской пехоты Кэмп-Лэзернек на западе провинции Гильменд обзавелась за эти годы дополнительным секретным объектом командования и управления ценой 36 млн долларов, но, по свидетельству инспекторов, эти «деньги были потрачены впустую», так как Минобороны США не имело в нем оперативной необходимости и никогда его не использовало.

    Сюда же можно отнести построенную академию для женщин-полицейских (6,7 млн долларов), которая никогда не функционировала из-за моратория афганского правительства на обучение женщин; 16 транспортных самолетов для афганских военных на сумму 486 млн долларов были по разным причинам уничтожены и сданы на металлолом; школа, в которой в силу конструктивных недоработок и отвратительного качества электрооборудования никогда не проводились занятия; центр «передового опыта для мальчиков» в провинции Лагман, в конечном итоге ставший гостевым домом для правительственных чиновников; установка для сжигания мусора на одной из военных баз, которая бездействовала, потому что ямы для сжигания под открытым небом обходятся дешевле, и т. п. факты неправильного использования средств американского бюджета.

    Из 2,4 млрд долларов активов, которые были потрачены впустую, 617,3 млн долларов пришлись на долю заброшенных или неиспользуемых объектов, 580,7 млн были потрачены не по назначению, а активы на сумму 1,78 млрд пришли в упадок или были уничтожены. SIGAR обнаружила, что зачастую активы разваливались или бросались, потому что бенефициары в лице афганского правительства не могли позволить себе их использовать или содержать. На 16 марта в Конгрессе запланированы слушания по этому резонансному делу.

    У американских налогоплательщиков есть обоснованные сомнения в способности Пентагона правильно распоряжаться теми огромными суммами, которые он получает каждый год. Военное ведомство США уже давно стало синонимом огромных бюрократических издержек, странных многомиллиардных закупок, откровенного кумовства и коррупции. Как известно, Пентагон получает 54 цента из каждого доллара федеральных ассигнований, и способы, которыми американские военные привыкли сжигать бюджетные деньги, можно разделить на несколько категорий.

    Во-первых, это дорогостоящие военные игрушки, чьи достоинства остаются сомнительными, а соотношение цены и качества заставляет седеть чиновников министерства финансов. Складывается впечатление, что с каждым десятилетием наглость и аппетиты военных подрядчиков, высокопоставленных чинов армии, флота и авиации, а также представителей лоббистских структур только растут.

    Вспоминается резонансный скандал в конце 1960-х годов вокруг завышенной в два раза стоимости транспортного самолета С-5А, который чуть не стоит Lockheed Martin федеральной помощи в последующее десятилетие (не хватило одного голоса в Сенате). Однако в сегодняшних реалиях такие истории представляются практически невинными забавами.

    Самый популярный пример – истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 все той же Lockheed Martin, стоимость разработки и внедрения которого в районе 2 трлн долларов выглядит перебором даже по меркам самого Пентагона.

    Создание «летающего швейцарского армейского ножа» сразу для трех ведомств – ВВС, ВМС и морской пехоты – превратилось, по выражению журнала Salon, в «катастрофическую сагу». Истребитель стоимостью 100 млн за единицу, для которого сверхзвуковой полет обозначен как опция «только для экстренного использования», чьи компоненты невидимой для радаров обшивки начинают отслаиваться на высокой скорости, покрытие лопастей ротора двигателя разрушается с такой быстротой, что от 5 до 6% парка F-35 в любой момент остаются на земле, ожидая не только ремонта двигателя, но и его полной замены? Начальник штаба ВВС генерал Чарльз Браун – младший заявил, что впредь Пентагон будет рассматривать F-35 как «Феррари» боевого воздушного флота США, который не стоит использовать повседневно.

    Многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor, обходящийся американскому бюджету в баснословные 145-155 млн долларов за каждый самолет, также оказался невероятно сложным в обслуживании (банально не хватает специалистов с нужными навыками) и не способным обходиться без ангаров с климат-контролем, иначе страдает его стелс-покрытие.

    Новый тип эсминцев с ракетным вооружением Zumwalt, прозванный «золотым утюгом» американского флота, стоит 4,2 млрд за штуку. При этом новейший боевой корабль уже потерял часть своего перспективного вооружения из-за его бешеной дороговизны и в целом не отличается надежной работой бортовых систем и двигателей, в результате чего успел стать участником нескольких громких ЧП.

    К этому списку можно добавить проект неработающего военного аэростата за 2,7 млрд долларов; перспективный боевой вертолет Sikorsky RAH-66 Comanche, разработка которого была свернута через несколько лет (8 млрд долларов); отброшенную в виду бесперспективности идею кассетных боеприпасов Brilliant Anti-Tank (2,2 млрд); провальное суперсовременное шасси для танка в рамках проекта Future Combat Systems (18,1 млрд); неудачный прототип нового танка, создаваемого по программе боевого транспорта Ground Combat Vehicles (1 млрд). На этом фоне кофеварка для ВВС за 7,6 тыс. долларов, закупка снаряжения для вертолетчиков за 8000 долларов при рыночной цене в 16 раз меньше или исследование способности африканских слонов обнаруживать мины (неудачное, ни один слон не пострадал) за 50 тыс. долларов выглядят не такими уж затратными статьями. Неправительственный Центр международной политики (Вашингтон) несколько лет назад выявил 27 бесполезных трат военного ведомства США на общую сумму 33 млрд долларов – небольшая часть повседневной жизни Пентагона в XXI веке.

    Во-вторых, коррупция, зачастую прикрытая под ту или иную форму лоббирования. Только последние пятнадцать лет принесли немало свидетельств финансовой нечистоплотности высшего командного состава вооруженных сил США. В 2005 году разразился так называемый скандал Каннингема (по имени конгрессмена Дюка Каннингема), в центре которого оказались оборонные подрядчики, дававшие взятки законодателям и чиновникам министерства обороны в обмен на политические услуги и федеральные контракты. В 2017 году стало известно о самом громком коррупционном скандале в истории ВМС США, фигурантами которого стали несколько десятков действующих и бывших американских адмиралов. Всего под следствием по подозрению в получении взяток, раскрытии секретной информации и махинациях с подрядами оказалось 440 человек, которые в период 2006-2013 годов сотрудничали с известным сингапурским бизнесменом Леонардом Фрэнсисом или «Жирным Леонардом».

    По данным издания Government Executive, с 2013 по 2017 год американская Фемида рассмотрела 1059 дел, связанных с фактами мошенничества и коррупции в деятельности министерства обороны США, по которым уголовному преследованию подверглись 1087 человек, взыскано 368,7 млн долларов штрафов и пени, 370 млн возмещены путем реституции и 53 млн возвращены в бюджет посредством конфискации имущества.

    Согласно отчетам правоохранителей, «мошенничество в сфере закупок включает, помимо прочего, неправильную оплату затрат и рабочей силы, неправильное ценообразование, сговор на торгах, поставки бракованных и контрафактных деталей. Потенциальный ущерб от мошенничества с закупками выходит далеко за рамки финансовых потерь. Это преступление представляет серьезную угрозу способности министерства обороны достигать своих целей и может подорвать безопасность и боеготовность солдат».

    В августе 2019 года была заморожена разработка военного облачного сервиса Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI), предназначенного для поддержания единой системы управления и создания репозитория для хранения огромного количества данных стоимостью 10 млрд долларов. Причина – коррупция внутри Пентагона при заключении контракта на создание JEDI, за который боролись Amazon Web Services Inc. и Microsoft Corp.

    В-третьих, Пентагон регулярно демонстрирует неспособность правильно посчитать и проконтролировать активы, а также пройти полноценный аудит своей финансовой деятельности, банально пряча улики о своих многомиллиардных издержках. На фоне последнего обстоятельства отсутствие сложившейся системы инвентарных номеров в ВВС США или признание чиновников военного ведомства США о том, что с его балансов несколько лет назад пропали 478 зданий и 39 вертолетов Black Hawk стоимостью 21 млн долларов каждый, воспринимаются почти привычными недоразумениями. 10 сентября 2001 года министр обороны США Дональд Рамсфелд заявил, что Пентагон не способен отслеживать транзакции внутри своего бюджета на огромные суммы, что «может быть вопросом жизни и смерти», а чуть ранее он отметил, что противники Америки – это не Россия или Китай, но «бюрократия Пентагона». Однако ошеломленные журналисты не успели оценить эту новость, как грянуло 11 сентября.

    По информации Washington Post, в 2016 году Пентагон скрыл данные внутреннего расследования, указывающего на управленческие растраты в размере 125 млрд долларов в процессе административно-хозяйственной деятельности. Этой суммы хватило бы для поддержания боеготовности 50 бригад сухопутных войск.

    15 ноября 2018 года Ernst & Young и другие частные фирмы, нанятые для аудита Пентагона, объявили, что не могут завершить свою работу, так как на протяжении десятилетий руководители и бухгалтеры министерства обороны совершали серьезное мошенничество в области бухгалтерского учета, намеренно подделывая данные с целью ввести в заблуждение Конгресс и еще больше увеличить оборонный бюджет, независимо от военной необходимости. Помимо изощренных способов сокрытия растраты денег, Пентагон прибегает и к тактике корректировок своих бухгалтерских книг. По данным Bloomberg, в 2019 финансовом году министерство обороны США скорректировало свои отчеты на сумму 35 трлн долларов, что превышает объем американской экономики в целом.

    В 1953 году президент Дуайт Эйзенхауэр, ушедший в отставку в качестве пятизвездочного генерала, заметил, что «каждое изготовленное орудие, каждый спущенный на воду военный корабль, каждая выпущенная ракета означает в конечном счете кражу у тех, кто голоден и не накормлен, у тех, кто замерз и не одет». Что сегодня сказал бы Эйзенхауэр о Пентагоне, который намеренно вводит в заблуждение рядовых американцев и Конгресс, только чтобы получить больше денег для себя, в то время как голод, нужды, климатические проблемы и болезни все больше угрожают собственной нации?

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •