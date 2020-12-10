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10 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 19:11  |  vz.ru
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    За пост главы Пентагона схлестнулись женщина и чернокожий

    Ллойд Остин может стать первым чернокожим министром обороны США    10 декабря 2020, 18:20
    Фото: KEVIN LAMARQUE/Reuters
    Текст: Евгений Крутиков

    Битва за «разнообразие» и политкорректность крайне причудливо повлияла даже на силовые ведомства США, в том числе с точки зрения отбора руководителей. Главой Пентагона, похоже, впервые в истории может стать чернокожий. Однако сильную конкуренцию ему составляет другой кандидат – женщина. По каким критериям в итоге будет сделан окончательный выбор?

    Джо Байден определился с кандидатурой будущего министра обороны США. Как заявил сам избранный президент Соединенных Штатов, на пост главы Пентагона будет выдвинут Ллойд Остин, отставной четырехзвездный генерал, ветеран Ирака и Афганистане и первый афроамериканец на этом посту. Последней его военной должностью до выхода в отставку в 2016 году был пост командующего Центрального командования (СЕНТКОМ), то есть управление операциями на Ближнем Востоке и в Афганистане.

    Байден будет первым президентом в истории США, которому при выборе кандидатур на ключевые посты в своей администрации придется руководствоваться не только профессиональными качествами кандидатов, но также учитывать давление многочисленных лобби меньшинств и новые правила политической корректности. Причем второй фактор порой становится важнее профессиональных качеств кандидата или его политической позиции.

    В случае с назначением генерала Остина переплелись все сразу общественно-политические тенденции в кадровой политике современной Америки.

    До самого последнего момента главным фаворитом на пост главы Минобороны считалась Мишель Флурной – вполне себе белая женщина из команды Клинтона – Обамы с очень ястребиными взглядами крайнего «либерального интернационалиста». За ней стояло «гендерное лобби», которое забрасывало СМИ стенаниями о том, что женщина еще никогда не занимала пост министра обороны и «пора уже сломать этот гендерный стереотип».

    Про стереотип это не совсем так: Флурной уже однажды номинировалась на пост главы Пентагона. В 2014 году при президенте Обаме, но тогда почему-то сама взяла самоотвод, хотя ее шансы были стопроцентными. В результате министром стал академический профессор Эштон Картер. Кстати, назначение на этот пост выходцев из академической среды – старая американская традиция, поскольку должность главы Пентагона воспринимается как гражданская, «направляющая», и не подразумевает непосредственного командования войсками. Реальный генерал с боевым опытом во главе Пентагона – это как раз редкость.

    Мишель Флурной (фото:US Army/Gregory Jones/Department of Defense)

    Мишель Флурной (фото:US Army/Gregory Jones/Department of Defense)

    Мадам Флурной всю сознательную жизнь трудилась в системе обороны и национальной безопасности. Это она в одиночку придумала и осуществила войну в Ливии, закончившуюся разрушением всего Арабского Востока. И надо помнить, что тогда в Белом доме не было согласия по поводу проведения военной операции в Ливии. В частности, тогдашний вице-президент Джо Байден выступал как раз против плана Флурной. Тем не менее, Флурной убедила президента Обаму в необходимости сперва ввести «бесполетную зону», а затем и вовсе начать бомбить Ливию. Она знаменита идеями «уничтожить китайский флот за 72 часа» и безграничной любовью к беспилотникам и роботизированным системам ведения огня.

    Против Флурной работают ее тесные связи с военно-промышленным комплексом. Некоторые конгрессмены, мягко говоря, сомневались в том, что было бы замечательно назначать на Пентагон человека, открыто работавшего в нескольких крупных компаниях – подрядчиках армии, да к тому же жену вице-президента IBM. Намекали даже на то, что именно связи Флурной в ВПК сказались на ее пристрастии ко всему беспилотному и роботизированному.

    Вообще идеальным кандидатом на пост главы Пентагона на прошлой неделе считалась женщина-афроамериканка. Как явление, а не как конкретная кандидатура. Эту позицию озвучивал Джеймс Клайберн, лидер демократического большинства и по совместительству близкий друг Джо Байдена. Но этот романтический план уперся в прозу жизни: адекватной кандидатуры просто не нашлось.

    В этот момент в игру включилось неформальное политическое объединение под названием «Собрание чернокожих Конгресса», которое объединяет, как клуб по интересам, всех афроамериканцев из сената и палаты представителей, а также лоббистов и протестантских пасторов. Они громко требовали назначить на Пентагон афроамериканца. Им глубоко плевать на пол и гендер потенциального кандидата, лишь у бы у него был темный цвет кожи.

    Так и появилась кандидатура генерала Ллойда Остина, который вообще-то по американским законам не имеет права занимать пост главы минобороны. Дело в том, что он уволился из армии только в 2016 году, и должно пройти семь лет, чтобы он получил право работать на формально гражданских должностях в Белом доме и правительстве. Это старая норма, которая призвана разводить по углам карьерных военных и обычных политиков. Считается, что за семь лет «на гражданке» генерал перестает быть военным по духу и теряет старые связи, после чего его можно допускать в правительство.

    Первым пошел против этой нормы Дональд Трамп, назначивший в свое время на Пентагон Джо Мэттиса. Юридически эту законодательную норму можно преодолеть через процедуру одобрения Конгресса. У генерала Остина есть поддержка афроамериканского лобби в Конгрессе, а значит, высоки и шансы на прохождение ценза. С другой стороны, при Трампе многое выглядело как нарушение определенных общественных табу. А Байден как раз выступает за восстановление классического порядка вещей, порушенного выскочкой Трампом, и какие-либо исключения в таком контексте играют против идеологии Демпартии.

    Так исключения становятся правилами. Дональда Трампа сильно критиковали за то, что он симпатизирует военным, слишком много их слушает и назначает куда ни попадя. Теперь на эти грабли может наступить Джо Байден (в его команде уже четыре отставных генерала и адмирала и один выходец из морской пехоты), который и так опутан в кадровом вопросе всеми этими удивительными расовыми и гендерными обстоятельствами «новой реальности».

    Кстати, назначения по расовому признаку трактуются как желание сделать так, чтобы «Америка выглядела более реально». Раз в США есть чернокожие, значит, они должны быть в правительстве. Профессиональные качества отходят на второй план. И еще один любопытный нюанс. Помимо Ллойда Остина на пост главы Пентагона рассматривали также Джея Джонсона – тоже афроамериканца, бывшего министра внутренней безопасности. Надо было выбрать из двух чернокожих. Байден выбрал Ллойда Остина. Почему?

    Генерал Ллойд Остин был близким другом старшего сына Джо Байдена, Джозефа Бо Байдена III, скончавшегося от опухоли мозга в 2015 году. Майор Байден-младший служил под началом Остина в 2008–2009 годах в Ираке. На гражданке он был прокурором штата Делавэр, сенатором от которого аж с 1973 избирался его отец. Эта семья фактически приватизировала всю политику в Делавэре на протяжении двух поколений. Ллойд Остин и Байден-младший вместе ходили на мессу в костел (оба практикующие католики) и дружили семьями. Байден-старший, будучи вице-президентом, лично приезжал в Багдад в 2010 году на церемонию вступления Остина в должность командующего войсками в Ираке. Так что без семейственности и личных связей тут не обошлось.

    У Ллойда Остина нет политических взглядов, он классический служака, прошедший от лейтенанта до главы СЕНТКОМ. Брал Багдад на должности замкомдива, непосредственно участвовал в боевых действиях. Крайне непубличен, редко общается с журналистами, а единственное его публичное выступление закончилось не в его пользу.

    Генерал Остин лично отвечал за знаменитую программу перевооружения и подготовки сирийских оппозиционеров, из которых предполагалась создать так называемых умеренных. Закончилось это все позорным фиаско с разворовыванием выделенных денег и оружия, с переходом на сторону ИГИЛ* целых бригад, вооруженных американским оружием, и созданием коррупционных цепочек по продаже на Ближний Восток оружия из восточноевропейских стран. В первую очередь при разборе полетов досталось ЦРУ, но и Ллойд Остин был вызван на слушания в Конгресс, которые вел покойный Джон Маккейн. И этот старый волк просто размазал не привыкшего к такому обращению Остина по стенам Конгресса и вынудил его признаться в ошибках и чуть ли не в некомпетентности.

    В пользу назначения Ллойда Остина работает его отличное знание внутренней кухни Пентагона и то, что он разговаривает с военными на одном языке. Служба в Ираке и Афганистане – это сейчас практически обязательная ступень для любого американского военного. Карьеры делаются на войне, а не в отдаленных гарнизонах. Так что сам факт участия в боевых действиях не делает из Остина какого-то там ястреба или милитариста. В отличие от Мишель Флурной, он вообще выглядит фигурой без идеологии. Технический генерал. Прагматик. Склонный выполнять задачи, а не формулировать смыслы. В этом плане есть основания относиться к этому возможному назначению со сдержанным позитивом. Радует то, что генерал Остин по крайней мере не будет самостоятельно пытаться играть в политику и по контрасту с Флурной не будет приставать ко всему человечеству с демократическими ценностями. Он был против планов Трампа вывести войска из Ирака, но потому, что не доверял воспитанной самими же американцами «новой» иракской армии, а не по каким-то там идейным соображениям насаждения демократии. И, кстати, оказался прав.

    Но проблема здесь в том, что классический пехотинец Ллойд Остин, начинавший службу командиром стрелкового взвода в Германии, ничего не понимает в стратегии и в ракетно-ядерных переговорах. Тут как раз большой специалист Мишель Флурной, которая участвовала в переговорах по всякого рода ракетно-ядерным сокращениям и ограничениям еще с Михаилом Горбачевым. То есть эта – наиболее важная для нас – сфера военно-дипломатической деятельности останется в руках других персонажей. Пока вся команда Байдена не сформирована, сложно оценить, что из этого получится. Президент Обама, отправляя Ллойда Остина на пенсию, утверждал, что неоднократно полагался на «мудрые мысли» генерала. Возможно, оно и так, но это ж Обама. Он и не такое говорил.

    Но, кстати, «гендерное лобби» еще окончательно не смирилось. Дихотомия Флурной/Остин – это борьба двух кланов внутри Демпартии, каждый из которых использует в своих интересах модные сейчас расово-гендерные факторы. Но есть и реально важная проблема. Сторонники Флурной говорят, что военные в последние десятилетия стали играть в США слишком уж большую роль. И, следовательно, пора бы их и приструнить. Флурной, конечно, ястреб (ястребка?), но форму и погоны она все-таки никогда не носила. Это серьезный практический аргумент в ее пользу.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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