Вместе с Байденом в Белый дом придут давние ненавистники России

Становится все больше ясности по поводу того, кто именно станет ближайшими сотрудниками и советниками избранного президента США Джо Байдена. Как выясняется - все это те самые представители американских олигархических кланов, с которыми пытался бороться Дональд Трамп. Их финансовые и деловые интересы причудливо вплетаются в политику страны, и большинство из них - давние ненавистники России.

На днях избранный президент США Джо Байден обнародовал имена членов своей команды. Оказалось, правда, что это не совсем его команда. Практически все люди, занявшие верховные посты в США, десятилетиями работали в Госдепе и Белом доме, и при Клинтонах, и при Обаме. Это такие долгожители на вершине власти, что Байден по сравнению с ними выглядит пожилым зиц-председателем, нанятым на короткий срок.

«Король при дворе Байдена»

Практически все они родом из хороших и очень хороших семей. Например, пост госсекретаря был предложен Энтони Блинкену. Его называют «королем при дворе Байдена». Несмотря на свой нежный, по меркам американской геронтократии, возраст (господину Блинкену всего 58), он уже больше четверти века занимается внешней политикой на самом высоком уровне.

Видный дипломат, он происходит из семьи, чей патриарх в свое время эмигрировал в США из Киева. Его отец – Дональд Блинкен – создал инвестиционный банк Warburg Pincus в сотрудничестве с легендарной банкирской династией Варбургов. Эта знаменитая семья начала свою деятельность еще в XVI веке в Венеции. Затем перенесла центр своей деятельности в Гамбург. В начале XX века Варбурги вошли в число «отцов-основателей» Федеральной Резервной системы США – наряду с Ротшильдами, Морганами, Лоубами, Лазардами и Рокфеллерами.

Warburg Pincus является одним из крупнейших инвестбанков мира. Его руководство отличается редкой прозорливостью, что обеспечивает постоянный рост прибылей. Например, в 2017 году Warburg Pincus купил компанию Accelya, занимающуюся обслуживанием авиакомпаний. За два года выручка компании выросла в три раза. В ноябре 2019 года банк выгодно продал Accelya. Очень скоро начался локдаун, самолеты перестали летать, и авиакомпании во всем мире погрузились в глубокий кризис.

Семье Варбургов приписывают огромное влияние в банке Международных расчетов. Возможно, это всего лишь слухи. Однако интересно, что, когда в 1990-е БМР организовывал приватизацию в Венгрии, послом США в Будапешт был назначен именно отец Энтони Блинкена – Дональд.

Отчимом Энтони Блинкена был удивительно известный юрист, орденоносец и кандидат на Нобелевскую премию мира, консультировавший практически всю элиту Старого и Нового Света. Его звали Самуэль Писар. Среди его звездных клиентов были Элизабет Тейлор и Джон Кеннеди, Стив Джобс и Барак Обама, французские президенты Франсуа Миттеран и Валери Жискар д’Эстен, знаменитый медиамагнат Роберт Максвелл – сегодня дочь Максвелла, лучшая подруга британской королевской семьи, обвиняется в сотрудничестве с элитным сутенером Эпштейном.

В 2002 году господин Блинкен женился на Ивэн Райан. Это тоже девушка из очень непростой семьи. Ее дед Джеймс Роули возглавлял Секретную службу США с 1961 по 1973 гг. Именно в это время произошло убийство президента Кеннеди, за которого, по идее, отвечал как раз господин Роули. Некоторые историки полагают, что убийство было совершено руками агента Секретной службы. Однако, как видим, на карьеру мистера Роули это не повлияло.

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Энтони Блинкен отвечал за важные направления внешней политики США, начиная с 1994 года – больше четверти века. Естественно, что его мнение будет решающим для президента Байдена. «Президент Байден будет противостоять Путину, а не обниматься с ним», – уже успел заявить Блинкен. Россию необходимо политически изолировать и «наказать» санкциями, – повторяет он в своих статьях и выступлениях.

Интересно, что бороться с Россией господин Блинкен начал еще на заре туманной юности. Название его диссертации, которую он защитил еще в 1987 году – «Противостояние союзников: Америка, Европа и кризис вокруг сибирского газопровода». Имеется в виду трубопровод Уренгой-Помары-Ужгород, с помощью которого, полагал Блинкен, СССР пытался влиять на Европу. Теперь США, напомним, вновь ведет битву против российского газопровода - на этот раз под названием «Северный поток 2».

В интересах кетчупа

Другой старожил Белого дома, Джон Керри станет спецпредставителем США по вопросам климата. Выходец из богатейшей бостонской семьи (такие кланы называют «бостонские брамины»), сделавшей состояние на торговле опиумом, Керри пошел в большую политику, когда ему не было еще 30. Уже тридцать пять лет он заседает в Сенате США, а при президенте Обаме был госсекретарем. Он женат на представительнице знаменитого олигархического клана Хайнцев и считается самым богатым сенатором США.

Керри и Байдены, что называется, «дружат семьями». С пасынком Керри Кристофером Хайнцем сын Джо Байдена Хантер создал некую фирму. После государственного визита Байдена-старшего в Китай в эту фирму внезапно полились китайские инвестиции на сотни миллионов долларов. Крышевал всю аферу брат Байдена-старшего, Джеймс.

Спецпредставитель по климату - отнюдь не почетная синекура для политического тяжеловеса Керри. Демократы планируют превратить все темы, связанные с глобальным потеплением, в политические вопросы. Обвинение любой компании в том, что она оставляет пресловутый «углеродный след», может в одночасье стать поводом для применения санкций. Эту тему Керри будет использовать для активного давления на Россию и Китай.

Его личный интерес в раскрутке «глобального потепления» тоже очевиден. Если называть вещи своими именами, то перестройка экономики на «зеленые» рельсы должна привести к резкому, в разы росту цен на продукты питания. Именно ими занимается корпорация «Хайнц» – помните этот их кетчуп? Интересно, что примерно половина компании Хайнц принадлежит знаменитому инвестбанкиру Уоррену Баффету. Он тоже – наряду с Джорджем Соросом и Биллом Гейтсом – большой фанат борьбы с «изменениями климата».

Испытанные кадры

Советником Байдена по национальной безопасности станет Джейк Салливан. Его назначению предшествовала подковерная борьба. Дело в том, что параллельно своим занятиям политикой Салливан числился в Macro Advisory Partners – консультативной фирме, созданной, по некоторым данным, высокопоставленными отставниками из британской разведки.

Салливан был одним из организаторов «иранской сделки» и располагал бесценной секретной информацией об отношениях с Ираном. Его критики предполагают, что этой информацией он мог делиться с корпорациями, нефтяниками и хедж-фондами, обращавшимися в его фирму за «консультациями».

Ветераном госслужбы является и Линда Томас-Гринфилд, которую Байден назначил представителем США в ООН. Самая высокопоставленная чернокожая женщина-дипломат проработала в Госдепе больше 35 лет. Ее дети трудятся там же. В 2017 году Трамп уволил ее в рамках большой чистки госорганов от представителей «глубинного государства». Однако Байден возвращает всех старослужащих на высшие посты.

Блестящая карьера Джанет Йеллен, ставшей министром финансов США, началась еще при президенте Билле Клинтоне. При президенте Обаме она попала в руководство Федрезерва США, а впоследствии возглавила это легендарное ведомство.

«Болото» возвращается

На прошлых выборах Дональд Трамп поклялся «осушить вашингтонское болото», вытеснив из власти представителей «глубинного государства». Сегодня, как видим, они возвращаются. Причем тащат с собой всех своих родственников и свойственников и собираются использовать высокие посты для обогащения своих кланов.

Откровенной местью Трампу выглядит скоропалительное увольнение Джона Ратклиффа с поста Директора Национальной разведки. Ратклифф открыто критиковал Хиллари Клинтон. В сентябре он рассекретил документы, доказывавшие, что именно она в 2016 году сфабриковала всю историю про якобы существовавшие связи Трампа с русскими. Это грозило госпоже Клинтон обвинением в госизмене.

Возмездие не замедлило. Ратклифф не продержался на своем посту и полугода. Его должна сменить Эврил Хейнс – одна из любимых сотрудниц президента Обамы. Будучи юристом, Хейнс помогала Бараку Обаме разруливать самые тонкие вопросы внешней политики. Лауреату Нобелевской премии мира было не очень ловко отдавать приказы об убийствах своих политических противников за рубежом с помощью беспилотников. Хейнс смогла сделать так, чтобы подобные приказы подписывали главы соответствующих ведомств, а не президент.

Особой юридической сметки потребовал вопрос о спецтюрьмах ЦРУ на территории восточно-европейских стран, где вполне официально применялись пытки. Хейнс сумела найти соглашения с руководством этих стран и предъявить их критикам в Конгрессе. Спецтюрьмы продолжили свою работу.

Хейнс называют «самой загадочной женщиной в мире» - и действительно ее биография выглядит как красиво сочиненный роман. Однако именно это, наверное, и требуется первой женщине в США, возглавляющей Национальную разведку.

Свалят все на русских

В общем, практически вся команда Байдена – это типичные представители «глубинного государства», сотрудничавшие еще с Клинтонами и Обамой. Интересно, что все они регулярно встречались и обсуждали свои планы на ужинах у Джорджа Сороса. Об этом свидетельствует переписка Джейка Салливана и Розы Брукс – ставленницы Сороса в минобороны США. Ее опубликовал Викиликс.

Политика команды Байдена в отношении России как под копирку списана с программных речей госпожи Клинтон. Раздраженная крымской весной, она в 2014 году сравнила Россию с нацистской Германией. В 2016 году обвинила каких-то виртуальных русских во взломе сервера Демпартии США и пригрозила нашей стране экономическими и политическими санкциями и даже некими военными мерами.

Трудно поверить, что ответственный политик может угрожать войной крупнейшей ядерной державе. Однако видно, что неудача на выборах 2016 года озлобила госпожу Клинтон. У американцев давно вошло в привычку сваливать все свои беды на происки русских. По этому пути пойдет и ее команда, ставшая сегодня командой президента Байдена.

Россию явно ждут новые американские санкции и агрессивная риторика с самых высоких трибун. Есть догадка, что никаких поводов для санкций теперь не потребуется. Это раньше наши американские партнеры возились с какими-то сложными провокациями типа «отравления Скрипалей» или «отравления Навального», привлекая к делу британские спецслужбы. Сейчас для введения санкция достаточно будет Джону Керри заявить, что какая-нибудь российская компания способствует глобальному потеплению – и вот уже можно вводить новые ограничения.

Или, к примеру, Байден объявил, что планирует бороться с коррупцией. Казалось бы, самое время взяться за главные очаги коррупции – Пентагон и Вашингтон с их многомиллиардными взятками и откатами. Или прикрыть крупнейшие в мире офшоры, расположенные на американских Виргинских островах и в штате Делавер. Но нет – коррупция, с которой будет бороться Байден, находится, по словам президента, исключительно за рубежом – «от Чили до Ливана, от Гонконга до Судана». Похоже, что со странами будут поступать, как со спортсменами. Сначала американская сторона предъявляет компании абсолютно бездоказательное обвинение в коррупции. Следующим шагом под санкции подпадает та страна, где компания прописана.

Ну да, это будет похоже на рэкет. Но международное вымогательство остается последним шансом для США замедлить свое падение.