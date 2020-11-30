Эксперт прокомментировал переломы у Байдена

«Если физическое состояние повлияет на эффективность работы Байдена, его заменит вице-президент Камала Харрис, став первой в истории США женщиной-президентом», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Так он прокомментировал сообщения о подтвердившихся небольших переломах костей правой ноги Джозефа Байдена, которого американские СМИ объявили избранным президентом.

«Джо Байдену 78 лет, в его возрасте проблемы со здоровьем уже неизбежны. Но очевидно, что в условиях политического раскола в США политические противники Байдена будут выдвигать эти проблемы на первый план и преувеличивать их», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов.

Собеседник уверен, что «чем сильнее физическое состояние Байдена будет влиять на эффективности его работы, тем больше внимания будет уделяться фигуре вице-президента – Камале Харрис».

«В случае недееспособности Байдена она сменит его на посту президента до следующих выборов. Харрис может стать первой в истории США женщиной-президентом. Кроме того, из-за индийских и ямайских корней она уже находится под ярким светом прожекторов общественного внимания, причем не всегда позитивного», – объяснил политолог.

«При этом одним из наиболее активных критиков состояния здоровья Байдена станет Трамп, особенно если он будет претендовать на президентский пост на выборах 2024 года», – заключил Кортунов.

Ранее компьютерная томография подтвердила небольшие переломы костей правой ноги Джозефа Байдена, которого СМИ США уже объявили избранным президентом.

По словам медиков, подтверждены «нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей». Байден, вероятно, в течение нескольких недель будет вынужден ходить в специальном ботинке. Тем временем офис Байдена сообщил, что в понедельник у политика запланирован первый ежедневный президентский брифинг. Байден получит информацию от спецслужб США, передает РИА «Новости».

Напомним, в воскресенье Байдену потребовалась медицинская помощь. Его представители сообщили, что он «поскользнулся, когда играл со своей собакой Мейджером, и вывихнул лодыжку». Позднее врач заявил, что Байден «получил растяжение правой ноги».

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