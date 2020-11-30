Байдену потребовалась медицинская помощь

Джозеф Байден, который объявил себя избранным президентом США, вывихнул лодыжку, сообщают его представители.

В субботу он «поскользнулся, когда играл со своей собакой Мейджером, и вывихнул лодыжку». Вместе с журналистами Байден около 16.00 (00.00 мск) прибыл к ортопеду. При этом сотрудники СМИ видели только автомобили кортежа, а не самого Байдена, так как им не разрешили выйти из микроавтобуса, передает РИА «Новости».

Напомним, Байдену 78 лет, состояние его здоровья активно обсуждается, в случае победы на выборах он станет самым пожилым президентом в истории США. Его речевые ошибки и затруднения многие считают результатом связанных с возрастом когнитивных нарушений. В сентябре зрители разглядели торчащий из руки Байдена во время дебатов катетер. Республиканцы усомнились в способности Байдена дожить до инаугурации.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД