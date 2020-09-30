Зрители разглядели торчащий из руки Байдена во время дебатов катетер

Смотревшие дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена пользователи Сети заметили, что из рукава Байдена торчит предмет, похожий на венозный катетер.

О том, что предмет на запястье Байдена может быть периферическим катетером, предположил один из пользователей на сайте канала C-Span, где выложена полная запись дебатов, передает РИА «Новости».

Вопрос привязан к таймкоду на видео, где видно: когда Байден поднимает руку, из его рукава торчит нечто тонкое и продолговатое.

Droeg Joe Biden vannacht tijdens het debat een oortje en had hij in zijn linker hand/pols een infuus? #dtv pic.twitter.com/fwslA2qVdW — R E A L I S T I C (@Realist50063598) September 30, 2020

Периферический венозный катетер с одной стороны оснащен иглой, которая вводится в вену на сгибе локтя и фиксируется там, а от иглы отводится пластиковая трубка, через которую в вену делают инъекции.

Между тем пользователи Сети уже начали высмеивать данную ситуацию.

Отметим, что штаб Байдена попросил каждые полчаса делать перерывы в теледебатах, однако предвыборный штаб Трампа не принял это условие.

Напомним, Джо Байдену 77 лет. В случае победы на выборах он станет самым пожилым президентом в истории США – к моменту инаугурации ему исполнится 78. В 1988 году ему диагностировали аневризму сосудов головного мозга. В Республиканской партии США заявляли, что Байден может не дожить до инаугурации в случае победы на выборах в силу преклонного возраста и плохого здоровья.

Напомним, в США состоялись первые предвыборные теледебаты Трампа и Байдена. Президент США начал перебивать оппонента уже на первом вопросе, а также постоянно интересовался источниками доходов Хантера Байдена.

В ответ Байден не сдержался и потребовал от Трампа «заткнуться», а также назвал президента «лжецом», «клоуном» и «щенком Путина».

При этом большинство американских телезрителей считают, что Байден одержал победу над Трампом на первом раунде предвыборных дебатов.