Трамп отказал Байдену в перерывах во время теледебатов

Предвыборный штаб кандидата в президенты США Джозефа Байдена попросил каждые полчаса делать перерывы в теледебатах с действующим американским лидером Дональдом Трампом. Однако предвыборный штаб Трампа не принял условие Байдена.

«Нашему кандидату перерывы не нужны – он регулярно произносит 90-минутные речи», – передает заявление представителя президента США ТАСС со ссылкой на телеканал Fox Business.

Также штаб Трампа предложил проверить участников дебатов на наличие электронных устройств в ушах. Сообщается, что представители Байдена пока не ответили на это предложение.

Первые дебаты кандидатов состоятся 29 сентября в Кливленде (штат Огайо), вторые – 15 октября в Майами (штат Флорида), третьи – 22 октября в Нэшвилле (штат Теннесси). 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.

Ранее в Республиканской партии США заявили, что 77-летний Байдена может не дожить до инаугурации в случае победы на выборах в силу преклонного возраста и плохого здоровья.

В 1988 году Байдену диагностировали аневризму сосудов головного мозга.