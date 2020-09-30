Байдена сочли победителем «абсолютно ужасных дебатов»

Большинство американских телезрителей считают, что кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден одержал победу над действующим президентом страны Дональдом Трампом на первом раунде предвыборных дебатов, который получил крайне низкую оценку в американских СМИ.

Соответствующие результаты опросов общественного мнения приводят в среду американские телеканалы. Так, например, опрос телекомпании CNN, аудитория которой традиционно больше симпатизируют демократам, показал, что 60% телезрителей считают: Байден показал себя лучше в дискуссиях с соперником за президентское кресло. Только 28% отдали победу Трампу, передает ТАСС.

Опрос телекомпании CBS также отдает победу Байдену, однако в этом случае мнения зрителей разделились более равномерно: первое место кандидату от демократов отдали 48% участников исследования, действующему президенту – 41%.

При этом американские СМИ оценивают завершившиеся дискуссии весьма критически: CBS заявляет, что «дебаты погрузились в хаос, когда Трамп и Байден начали атаковать друг друга», а CNN называет дебаты «очень плохой услугой демократии» и «абсолютно ужасными».

По мнению старшего редактора CNN Криса Чилиззы, ничего хорошего о прошедших дискуссиях сказать нельзя: «Это были худшие дебаты, которые мне приходилось освещать».

СМИ критикуют участников прежде всего за то, что вместо спокойного обсуждения вопросов они занялись взаимными обвинениями и оскорблениями.

Например, Трампа обвиняют в том, что он постоянно перебивал оппонента и приписывал себе различные заслуги без достаточных оснований, а Байден подвергся критике за то, что быстро перешел к манере общения Трампа, требуя от того «замолчать» и называя его «клоуном».

При этом конкретные вопросы, например о будущем Верховного суда в свете назначения в него Трампом очередного сторонника республиканцев, ставили кандидата от демократов в тупик.

Напомним, в США состоялись первые предвыборные теледебаты Трампа и Байдена. Президент США начал перебивать оппонента уже на первом вопросе, а также постоянно интересовался источниками доходов Хантера Байдена.

Байден не сдержался и потребовал от Трампа «заткнуться», а также назвал президента США «лжецом», «клоуном» и «щенком Путина».

При этом Трампу предсказывали победу на первых предвыборных теледебатах в США.