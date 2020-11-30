Саммит НАТО решили провести после инаугурации Байдена

Саммит НАТО в Брюсселе пройдет в 2021 году после инаугурации «избранного президента» США Джозефа Байдена, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Я пригласил избранного президента США Джо Байдена на саммит НАТО, который пройдет в Брюсселе в 2021 году», – передает его слова ТАСС. Столтенберг добавил, что «с нетерпением ждет начала работы с администрацией Байдена».

Вместе с тем генсек раскрыл подробности встречи глав МИД НАТО 1-2 декабря, передает РИА «Новости». «Министры, в частности, обсудят наращивание Россией военной мощи, подъем Китая и миссию в Афганистане», – отметил Столтенберг.

Также темой дискуссий станет перспективная стратегия «НАТО-2030» и укрепление трансатлантического сотрудничества. «Это взаимная потребность и взаимная польза: Европа нуждается в США и Канаде, наши трансатлантические союзники нуждаются в сильной Европе», – сказал генсек альянса. Столтенберг подчеркнул, что это сотрудничество особенно актуально в свете «усиления Китая» и новых вызовов в области глобальной безопасности.

Ранее Столтенберг и Байден «обсудили важность трансатлантического альянса как краеугольного камня коллективной безопасности». Генсек альянса выразил надежду на «тесное сотрудничество» с «избранным президентом Байденом» для «дальнейшего укрепления связей между Северной Америкой и Европой».

3 ноября в США состоялись выборы президената. 7 ноября крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, а сам Байден провозгласил себя «избранным руководителем» США. Действующий глава американского государства Дональд Трамп отказывается признавать поражение и намерен дойти до Верховного суда США. Отметим, что Трамп не раз критиковал НАТО, но при этом называл Столтенберга своим самым большим фанатом.