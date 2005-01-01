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20 июня, среда  |  Последнее обновление — 09:34  |  vz.ru
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Кого и как затронет повышение НДС

По НДС власти выбрали из двух зол меньшееФото: Elena Elisseeva/YAY/ТАСС
Аналитики бурно обсуждают важнейшее для бюджета страны и граждан решение – повышение налога на добавленную стоимость (НДС). С какой целью меняется ставка налога, сколько планируется собрать, какие это будет иметь последствия для инфляции – и на что именно государством будут потрачены полученные таким образом деньги? Подробности...
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НАТО готовится к битве с Трампом

Генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу уже нет смысла скрывать разногласия внутри альянсаФото: Jonathan Ernst/Reuters
Генсек НАТО признал наличие глубоких разногласий внутри организации и призвал входящие в нее страны сделать все для того, чтобы избежать разрушения единства. Впервые за почти 70-летнюю историю главного западного альянса его руководитель прямым текстом заявляет об угрозе для существования организации. Действительно, НАТО невозможно победить извне – но оно может развалиться изнутри. Пришло ли это время? Подробности...
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Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США

Крылатая ракета Х-22, а за ней и новейшая Х-32 – это настоящий кладезь тайн в плане военных возможностейФото: Jno/wikipedia.org
Военные аналитики США всполошились: российский сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 уже в конце этого года получит крылатую ракету Х-32, после чего военные объекты стран НАТО окажутся под угрозой неотразимого удара. Эта паника не зря. Более того, новая ракета может скрывать в себе еще ряд сюрпризов, крайне неприятных для Пентагона. Подробности...
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Страх заставил Порошенко позаботиться о статусе Януковича

Порошенко боится, что окажется на месте Януковича?Фото: Сергей Гунеев, Евгений Котенко/
РИА «Новости»
Петр Порошенко произвел сенсацию. Он потребовал от Конституционного суда проверить закон, который ранее сам же и подписал – о лишении свергнутого Виктора Януковича статуса главы государства. «Фарш невозможно провернуть назад», а Януковича – вернуть на пост, иронизируют украинцы. Но зачем Порошенко вдруг подверг сомнению основы собственной власти? Подробности...
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Что произошло с «загоревшимся» самолетом сборной Саудовской Аравии

Произошедшее с силовой установкой самолета саудовской сборной было не пожаром, а распространенным, но относительно безопасным сбоем работы двигателяФото: SaudiNT_RU/Global Look Press
Футбольная сборная Саудовской Аравии, совершавшая перелет на очередной матч из Петербурга в Ростов-на-Дону, пережила необычные и одновременно неприятные эмоции. Некоторые СМИ написали даже о том, что на двигателе самолета возник пожар. Что на самом деле произошло и почему из-под крыла аэробуса действительно вырывалось пламя? Подробности...
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Мир увидел Россию не лубочную, а всамделишную

Эдуард Биров, журналист
Чемпионат мира, сам футбол стали поводом для круглосуточного фестиваля народов мира, который выплеснулся на улицы российских городов. И это из разряда тех эмоций, которые необходимо не только прочувствовать, но и осмыслить. Подробности...
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Почему швейцарский журналист не нашел русских красавиц

Виктория Федотова, журналист
Страшное публичное оскорбление для женщины в России осталось незамеченным. Швейцарский журналист, остановившись на время ЧМ-2018 в Тольятти, пожаловался, что в городе немного красивых женщин. Представляете, как парню обидно? Подробности...
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Станет ли Ким Чен Ын корейским Горбачевым

Дмитрий Родионов, политолог
Знаете, что мне лично напомнила встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына? Встреча между лидерами, которые еще совсем недавно обменивались оскорблениями и обещаниями «огня и ярости». Она напомнила мне эпоху перестройки в СССР. Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

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          НАТО готовится к битве с Трампом

          Генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу уже нет смысла скрывать разногласия внутри альянса   20 июня 2018, 08:14
          Фото: Jonathan Ernst/Reuters
          Текст: Петр Акопов

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          Генсек НАТО признал наличие глубоких разногласий внутри организации и призвал входящие в нее страны сделать все для того, чтобы избежать разрушения единства. Впервые за почти 70-летнюю историю главного западного альянса его руководитель прямым текстом заявляет об угрозе для существования организации. Действительно, НАТО невозможно победить извне – но оно может развалиться изнутри. Пришло ли это время?

          Ходят слухи, что, покидая недавний саммит «большой семерки» в Канаде, Дональд Трамп сказал, что считает самыми глупыми поступками США подписание Соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА, в которую входят также Канада и Мексика) и договора о создании НАТО.

          И это более чем похоже на правду – потому что еще до избрания президентом Трамп критиковал НАТО, ставя под сомнения необходимость его существования: союзники мало денег тратят на оборону, все лежит на американцах, да и задачи НАТО устарели. И даже въехав в Белый дом, он продолжал критиковать НАТО, называя ее устаревшей – но после первой встречи с генсеком организации Столтенбергом весной прошлого года стал говорить о том, что его услышали, НАТО меняется, и «сейчас они борются с терроризмом»:

          «Я говорил, что она устаревшая. Больше она не устаревшая».

          Поверили ли Трампу? Конечно, нет – только сделали вид. Потому что все атлантисты – как американские, так и европейские – прекрасно знают его взгляды и цели. Трамп хочет укрепить Америку за счет усиления ее внутренней мощи – в первую очередь экономической. Все внешние альянсы, как и ключевую роль США в процессе глобализации, он рассматривает как приносящие больше вреда, чем пользы для самого государства Соединенные Штаты Америки. И собирается пересмотреть и изменить их так, чтобы они были выгодней для американской экономики и американского же населения – причем делать это он будет едва ли не любой ценой.

          То есть нагнетая, угрожая, блефуя – используя весь усвоенный им за свои 72 года опыт. Поэтому, что бы Трамп ни говорил, атлантисты понимают – он хочет ослабить Европу, видя в ней конкурента, а не младшего партнера по построению «единого человечества». Ослабить, а то и расколоть Евросоюз Трамп собирается в том числе и с помощью НАТО – естественно, не распуская организацию (на это у него при всей его лихости просто нет полномочий), а используя ее для давления на Европу.

          Ведь по мере роста Евросоюза растут разногласия не только внутри него, но и в рамках НАТО – которое по факту является главной и единственной скрепой западного единства. Неправильно понимать НАТО просто как инструмент обеспечения американского контроля над Европой – эта функция есть, но она не главная. «Большая семерка» и прочие организации носят консультативный характер – а НАТО, созданное в 1949 году, является механизмом контроля наднациональных элит над Европой и США.

          Она не просто соединяет два берега Атлантики – она переводит понятие «Запад» из теоретического в конкретное.

          Есть НАТО – есть Запад. Нет НАТО – нет Запада.

          Может случиться Брексит, может прийти к власти антиатлантист Трамп, может даже развалиться Евросоюз – но пока есть НАТО, сохраняется Запад и его претензия на мировое господство.

          И вот руководитель организации, генсек НАТО Йенс Столтенберг, накануне своей поездки в Лондон публикует статью в The Guardian – в которой заявляет о «реальных разногласиях между Соединенными Штатами и другими союзниками», которые несут угрозу всей системе трансатлантических отношений и военному союзу, о «политических штормовых облаках», напрягающих отношения союзников.

          Что имеет в виду бывший премьер-министр Норвегии? Он называет «такие вопросы, как торговля, изменение климата и ядерное соглашение с Ираном» – но в реальности и это не весь перечень. Есть еще и палестино-израильская проблема (особенно с вопросом об Иерусалиме), отношения с Россией – не говоря уже о прямых разногласиях между США и Турцией по сирийской проблеме и закупке Анкарой российских С-400. Но тут важен не перечень тем – а признание угрозы развала. Для того, чтобы его избежать, Столтенберг начинает заклинать и призывать на помощь ту же «русскую угрозу»:

          «Наш интерес всегда заключался в том, чтобы держаться вместе ради защиты... В настоящий момент мы находимся в наиболее непредсказуемой за последнее поколение ситуации в сфере безопасности – речь идет о международном терроризме, распространении ядерного оружия, кибератаках, и, конечно, о России, которая использует силу против своих соседей и пытается вмешиваться в наши внутренние дела и, вероятно, считает правильным использование нервно-паралитического вещества на наших улицах».

          Сохранить атлантическое единство можно – уверен генсек:

          «Эти разногласия реальны, и они не исчезнут за одну ночь. Нигде не высечено на камне, что трансатлантические связи всегда будут процветать. Однако это не означает, что их разрушение неизбежно. Мы можем сохранить эти связи и все взаимные выгоды, которые получаем от них... Там, где есть различия, мы должны минимизировать их любое негативное влияние на наше сотрудничество в сфере безопасности...

          Мы должны продолжать работать вместе, чтобы преодолеть существующие между нами разногласия. Там, где они остаются, нам необходимо ограничить их негативное воздействие на наше сотрудничество в области безопасности. Европа и Северная Америка становятся вместе сильнее, безопаснее и стремятся к процветанию».

          Интересно, что Столтенберг делает акцент на разногласиях между США и Европой – в то время как в НАТО существует еще целый ряд линий напряжения, в том числе и политических. Они касаются не только отношений стран Западной Европы с Турцией, но и различного отношения к беженцам, совершенно разных подходов, например, Италии и Великобритании к России. То есть тонких мест гораздо больше – и поэтому говорить о некой консолидированной позиции стран Европы в НАТО можно очень условно.

          Точнее, можно только до той поры, пока не начало трещать по швам европейское единство – а рост американо-европейских противоречий провоцирует и углубление кризиса в ЕС. Потому что у разных частей Европы есть разные, а то и прямо противоположные геополитические приоритеты – не только у Греции с Турцией, но и у Франции со Швецией. И что получается? Как только даже не исчезает, а ослабляется контроль американцев над внешней политикой стран Европы через НАТО, встает вопрос, кто будет транслировать волю атлантистов вместо них? Великобритания? Но она застряла в Брексите. Германия, локомотив и главный выгодополучатель евроинтеграции? Но у ее политической элиты отбита способность самостоятельно принимать геополитические решения.

          Без США атлантисты в НАТО оказываются как без рук – а раздувание Трампом европейско-американских противоречий, по сути, подвешивает Североатлантический альянс в воздухе. Перенести на его площадку обсуждение существующих разногласий – не только по «иранской проблеме», которая хотя бы формально имеет отношение к сфере безопасности, но и по правилам мировой торговли, означает изменить саму природу НАТО. НАТО – не место для дискуссий, точнее не место для выяснения отношений.

          В прошлом году на майском саммите НАТО в Брюсселе состоялся европейский дебют Трампа – он давил на европейцев, призывая их наконец-то выполнить взятое на себя обещание увеличить расходы до двух процентов ВВП. Приговаривая при этом, что вообще-то надо бы четыре – притом что лишь восемь из 29 стран преодолели и двухпроцентную планку. Нет сомнений, что на очередной встрече президент США напомнит союзникам о том, как плохо они себя ведут. Ведь даже Столтенберг в своей статье признает, что «США и Канада усиливают свое участие в укреплении безопасности Европы. После прихода к власти администрация Трампа увеличила расходы на размещение американских войск в Европе на 40 процентов».

          До встречи в верхах НАТО всего три недели – изначально она планировалась в Турции, но на фоне тяжелейших американо-турецких отношений ее перенесли в Брюссель. 31-й саммит откроется 11 июля – и нет никаких сомнений, что он станет самым тяжелым за всю историю организации. НАТО, конечно, сохранится – но трещину, прошедшую по его фундаменту, невозможно будет скрыть.


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