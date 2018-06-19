Столтенберг указал на слабое место НАТО

Единство НАТО находится под угрозой в связи с разногласиями США и Европы, завил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Существуют реальные разногласия между США и другими союзниками по таким вопросам, как торговля, изменение климата и ядерное соглашение Ирана», – приводит слова Столтенберга RT со ссылкой на The Guardian.

По словам генсека НАТО, разногласия реальны и сразу не могут исчезнуть. Также Столтенберг отметил, что нигде «не высечено на камне», что «трансатлантический договор всегда будет процветать», но это не означает, что разрыв неизбежен.

Также генсек альянса отметил, что Вашингтон усиливает приверженность безопасности Европы, а с момента вступления Дональда Трампа в должность президента США Белый дом увеличил финансирование присутствия в Европе на 40%.

Напомним, ранее Дональд Трамп сообщил, что его страна оплачивает «почти все расходы» по обороне для членов НАТО.