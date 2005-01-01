Трамп раскритиковал Трюдо и ЕС и ретвитнул фото с премьером Италии

Американский президент продолжил критику в адрес Евросоюза и главы правительства Канады Джастина Трюдо, а также опубликовал фотографию с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

В Twitter он заявил, что «справедливая торговля теперь должна называться глупой торговлей, если она не взаимна». Трамп со ссылкой на «канадский релиз» отметил, что Канада «попалась» на «хвастовстве» и признала, что «зарабатывает почти 100 млрд долларов» на торговле с США.

«Минимум 17 млрд! Налог на молочные продукты для нас (США) 270%. И затем Джастин обижает (США), когда его призвали к ответу!» – приводит РИА «Новости» слова Трампа.

Трамп также напомнил о торговом дефиците США в 800 млрд долларов с другими странами, 151 млрд из которых приходится на торговлю с ЕС.

Кроме того, Трамп заявил, что его страна оплачивает «почти все расходы» по обороне для членов НАТО.

При этом Трамп также ретвитнул фото с Конте, который поддержал предложение президента США пригласить Россию в G7 и вернуться к формату G8.