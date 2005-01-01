США отказались подписывать итоговое коммюнике G7

Президент США Дональд Трамп обвинил премьер-министра Канады Джастина Трюдо во лжи и сообщил, что велел представителям Соединенных Штатов не подписывать итоговое коммюнике саммита G7.

Заявления Трюдо о том, что G7 согласовала общее итоговое коммюнике, Трамп назвал «ложными». Он также обвинил Канаду в «масштабных пошлинах в отношении американских фермеров, рабочих и компаний».

Трамп сообщил, что «поручил представителям США не одобрять коммюнике», так как США изучают возможность введения «пошлин на автомобили, наводнившие рынок США», передает ТАСС.