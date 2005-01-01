G7 согласовала общее итоговое коммюнике

Лидерам стран G7 удалось согласовать итоговое коммюнике от имени всех членов объединения, сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Он заявил, что коммюнике выпущено «от имени всех стран» G7, передает ТАСС.

Как сообщил Трюдо, страны G7 обязались «предпринимать конкретные действия», чтобы «защищать» свои «демократические системы» от «иностранных угроз».

Также входящие в G7 государства собрались «проводить скоординированные мероприятия по выявлению тех», кто будет им «делать больно».

Напомним, на саммите G7 в канадском Квебеке страны решили договориться о создании «информационного спецназа» для борьбы с российским влиянием.

Кроме того, глава американского государства Дональд Трамп предложил возобновить формат G8.

При этом не исключалось, что G7 не сможет согласовать итоговое заявление от имени всех членов.